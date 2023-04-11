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https://sputniknews.com.tr/20230411/abd-ile-filipinler-tayvan-bogazinin-yakinindaki-sularda-en-buyuk-savas-tatbikatina-basladi-1069507142.html
ABD ile Filipinler, Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda 'en büyük' savaş tatbikatına başladı
ABD ile Filipinler, Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda 'en büyük' savaş tatbikatına başladı
ABD ve Filipinler, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nın yakınındaki tartışmalı sularda on yıllardır düzenlenen "en büyük" savaş tatbikatına başladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T12:40+0300
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dünya
abd
filipinler
protesto
tatbikat
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Filipincenin temelini oluşturan Tagalog dilinde 'omuz omuza' anlamına gelen 'Balikatan' olarak adlandırılan ve her yıl düzenlenen tatbikatlara 17 bin 600'den fazla askeri personel katılıyor."Bu yıl en büyüğü" olması beklenen Balikatan tatbikatına 12 bin 200 Amerikalı, 5 bin 400 Filipinli, 111 Avustralya askeri iştirak edecek.ABD ve Filipin askeri yetkililerine göre, tatbikatlarda, ABD savaş gemileri ve savaş uçaklarının yanı sıra Patriot füzeleri, HIMARS roketatarları ve anti-tank Javelins'in gösterimi yapılacak.Müttefiklerin ilk kez gerçek mermi kullanacağı tatbikatta, ABD ve Filipin güçleri, 26 Nisan'da Filipinler'in Zambales eyaleti açıklarındaki kara sularında koordineli iç ve kıyı topçu bombardımanı ve hava saldırısıyla bir gemi batıracak.ABD Deniz Kuvvetlerinden Tümgeneral Eric Austin, "(Filipinler ile) Sahip olduğumuz ve bu tatbikatlarda kurduğumuz ilişkiler çatışma, kriz, insani yardım ve afetlere daha hızlı yanıt vermemizi sağlayacak" dedi.Filipinler ile başlayan ortak tatbikat, Çin'in bölgedeki yükselişine "daha iyi karşı koymak için" ittifak ağını güçlendiren ABD'nin askeri gücünün Asya'daki son gösterisi olacak.Balikatan tatbikatı, 28 Nisan'a kadar devam edecek.Çin'in 'Filipinler'de ABD üssü' tepkisiTatbikatlar, Çin'in, ABD'nin Filipinler'deki askeri üslere erişimine izin verilmesini eleştirdiği ve Washington ile Pekin arasında Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'ndaki tartışmalı sularda tansiyonun yükseldiği bir dönemde düzenleniyor.Filipinler, Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde artan etkisine karşı koymak amacıyla 2 Şubat'ta ABD'nin ülkedeki 4 üsse daha erişimine izin vermişti.ABD askerlerinin konuşlanması için erişime izin verilen 4 yeni üsle ilgili Çin endişelerini dile getiriyor.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 4 ve 6 Nisan’da düzenlediği basın toplantılarında, ABD’nin bölgedeki politikalarını eleştirerek, "bencilce ve faydasız" olarak nitelendirmişti.Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, EDCA'ya ilişkin ABD askerlerinin konuşlanması için duyurulan 4 yeni üs hakkında endişelerin yersiz olduğunu ve kimsenin kendilerine saldırmadıkça üslerin saldırı için kullanılmayacağını söylemişti.Güney Çin Denizi anlaşmazlığıGüney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede 'Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları' (FONP) adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.Tatbikata karşı protestolarÖte yandan, tatbikata karşı çıkan Amerikan karşıtı protestocular ise, Manila banliyösü Quezon City'deki Aguinaldo Kampı'nın dışında düzenledikleri protesto gösterisinde ABD bayrağı yaktı.
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abd, filipinler, protesto, tatbikat
abd, filipinler, protesto, tatbikat

ABD ile Filipinler, Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda 'en büyük' savaş tatbikatına başladı

12:40 11.04.2023 (güncellendi: 12:44 11.04.2023)
© AFP 2023ABD ile Filipinler, Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda 'en büyük' savaş tatbikatına başladı
ABD ile Filipinler, Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda 'en büyük' savaş tatbikatına başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023
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ABD ve Filipinler, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nın yakınındaki tartışmalı sularda on yıllardır düzenlenen "en büyük" savaş tatbikatına başladı.
Filipincenin temelini oluşturan Tagalog dilinde 'omuz omuza' anlamına gelen 'Balikatan' olarak adlandırılan ve her yıl düzenlenen tatbikatlara 17 bin 600'den fazla askeri personel katılıyor.
"Bu yıl en büyüğü" olması beklenen Balikatan tatbikatına 12 bin 200 Amerikalı, 5 bin 400 Filipinli, 111 Avustralya askeri iştirak edecek.
ABD ve Filipin askeri yetkililerine göre, tatbikatlarda, ABD savaş gemileri ve savaş uçaklarının yanı sıra Patriot füzeleri, HIMARS roketatarları ve anti-tank Javelins'in gösterimi yapılacak.
Müttefiklerin ilk kez gerçek mermi kullanacağı tatbikatta, ABD ve Filipin güçleri, 26 Nisan'da Filipinler'in Zambales eyaleti açıklarındaki kara sularında koordineli iç ve kıyı topçu bombardımanı ve hava saldırısıyla bir gemi batıracak.
ABD Deniz Kuvvetlerinden Tümgeneral Eric Austin, "(Filipinler ile) Sahip olduğumuz ve bu tatbikatlarda kurduğumuz ilişkiler çatışma, kriz, insani yardım ve afetlere daha hızlı yanıt vermemizi sağlayacak" dedi.
Filipinler ile başlayan ortak tatbikat, Çin'in bölgedeki yükselişine "daha iyi karşı koymak için" ittifak ağını güçlendiren ABD'nin askeri gücünün Asya'daki son gösterisi olacak.
Balikatan tatbikatı, 28 Nisan'a kadar devam edecek.

Çin'in 'Filipinler'de ABD üssü' tepkisi

Tatbikatlar, Çin'in, ABD'nin Filipinler'deki askeri üslere erişimine izin verilmesini eleştirdiği ve Washington ile Pekin arasında Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'ndaki tartışmalı sularda tansiyonun yükseldiği bir dönemde düzenleniyor.
Filipinler, Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde artan etkisine karşı koymak amacıyla 2 Şubat'ta ABD'nin ülkedeki 4 üsse daha erişimine izin vermişti.
ABD askerlerinin konuşlanması için erişime izin verilen 4 yeni üsle ilgili Çin endişelerini dile getiriyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 4 ve 6 Nisan’da düzenlediği basın toplantılarında, ABD’nin bölgedeki politikalarını eleştirerek, "bencilce ve faydasız" olarak nitelendirmişti.
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, EDCA'ya ilişkin ABD askerlerinin konuşlanması için duyurulan 4 yeni üs hakkında endişelerin yersiz olduğunu ve kimsenin kendilerine saldırmadıkça üslerin saldırı için kullanılmayacağını söylemişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.
Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.
Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede 'Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları' (FONP) adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.

Tatbikata karşı protestolar

Öte yandan, tatbikata karşı çıkan Amerikan karşıtı protestocular ise, Manila banliyösü Quezon City'deki Aguinaldo Kampı'nın dışında düzenledikleri protesto gösterisinde ABD bayrağı yaktı.
© AFP 2023ABD - Filipinler askeri tatbikatı protesto edildi
ABD - Filipinler askeri tatbikatı protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
ABD - Filipinler askeri tatbikatı protesto edildi
© AFP 2023
© AFP 2023ABD - Filipinler askeri tatbikatı protesto edildi
ABD - Filipinler askeri tatbikatı protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
ABD - Filipinler askeri tatbikatı protesto edildi
© AFP 2023
© AFP 2023ABD - Filipinler askeri tatbikatı protesto edildi
ABD - Filipinler askeri tatbikatı protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
ABD - Filipinler askeri tatbikatı protesto edildi
© AFP 2023
© AFP 2023ABD - Filipinler askeri tatbikatı protesto edildi
ABD - Filipinler askeri tatbikatı protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
ABD - Filipinler askeri tatbikatı protesto edildi
© AFP 2023
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