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ABD Pasifik’te yığınağa devam ediyor: Filipinler'de 4 yeni üsse ABD askeri konuşlanacak
ABD Pasifik’te yığınağa devam ediyor: Filipinler'de 4 yeni üsse ABD askeri konuşlanacak
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Filipinler'de 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T03:22+0300
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Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'deki Camilo Osias, Camp Melchor Dela Cruz, Balabac Adası ve Lal-lo Havaalanı dahil dört yeni üssün Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamına dahil edildiği duyuruldu.Daha önce bu kapsama alınan 5 üssün yanı sıra bu dört üsse ABD askerlerinin konuşlandırılacağı kaydedildi.Açıklamada, Hint Pasifik bölgesindeki güvenlik, insani yardım ve doğal afetler dahil işbirliği yapılacağı kaydedildi.ABD, daha önce Filipinler'in savunma alt yapısını güçlendirmek üzere 82 milyon dolar fon ayırmıştı.Washington ayrıca, Pasifik’te Çin’i caydırmak için bölgedeki ülkelere destek veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/abd-temsilciler-meclisi-baskani-tayvan-lideriyle-gorusecek-1069130060.html
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abd, filipinler
abd, filipinler

ABD Pasifik’te yığınağa devam ediyor: Filipinler'de 4 yeni üsse ABD askeri konuşlanacak

03:22 04.04.2023
© Fotoğraf : U.S. NAVY / MC3 HUEY D. YOUNGER JREssex Savaş Gemisi (ABD)
Essex Savaş Gemisi (ABD) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Fotoğraf : U.S. NAVY / MC3 HUEY D. YOUNGER JR
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Filipinler'de 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı.
Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'deki Camilo Osias, Camp Melchor Dela Cruz, Balabac Adası ve Lal-lo Havaalanı dahil dört yeni üssün Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamına dahil edildiği duyuruldu.
Daha önce bu kapsama alınan 5 üssün yanı sıra bu dört üsse ABD askerlerinin konuşlandırılacağı kaydedildi.
Açıklamada, Hint Pasifik bölgesindeki güvenlik, insani yardım ve doğal afetler dahil işbirliği yapılacağı kaydedildi.
ABD, daha önce Filipinler'in savunma alt yapısını güçlendirmek üzere 82 milyon dolar fon ayırmıştı.
Washington ayrıca, Pasifik’te Çin’i caydırmak için bölgedeki ülkelere destek veriyor.
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