https://sputniknews.com.tr/20230404/abd-temsilciler-meclisi-baskani-tayvan-lideriyle-gorusecek-1069130060.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideriyle görüşecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideriyle görüşecek

Cumhuriyetçi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Kaliforniya'da Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşeceğini açıkladı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T00:24+0300

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dünya

kevin mccarthy

abd

tayvan

tsai ing-wen

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Güney Çin Denizi'nde gerilim yükselirken ABD, statüsü tartışmalı olan Tayvan üzerinden provokatif hamlelerini sürdürüyor.ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy, bugün Kaliforniya'da Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşeceğini duyurdu.Tsai, Guatemala liderliğiyle bir araya geldiği ve Belize'yi ziyaret edeceği Orta Amerika turundan dönüşünde ABD'ye uğramayı planlıyor.McCarthy'nin ofisinden yapılan açıklamada, toplantının Los Angeles'ın hemen dışındaki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde yapılacağı belirtildi.Öte yandan Çin'in ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Xu Xueyuan, geçen hafta basın mensuplarına yaptığı açıklamada Washington'un Tayvan'a verdiği desteği artırarak 'ciddi bir çatışma' riskini körüklediğini söylemişti.Xu, ABD liderlerinin Tayvan ziyaretlerine dair "ABD transit geçişin bir ziyaret olmadığını ve bunun emsalleri olduğunu söyleyip duruyor, ancak geçmişteki hataları bugün tekrarlamak için bunları gerekçe olarak kullanmamalıyız" demişti.Washington'a 'Tayvan konusunda ateşle oynamayı tekrarlamaması' çağrısı yapan Xu, eski ABD Temsilciler Meclisi Bakanı Nancy Pelosi'nin geçen yıl adaya yaptığı ve gerilimi tırmandıran ziyaretini anımsatmıştı.

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