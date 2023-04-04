ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideriyle görüşecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru sol hareket
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
12 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Ligi’ne dönüşü neleri değiştirir?
11:17
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
OZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:18
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Ligi’ne dönüşü neleri değiştirir?
14:50
12 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230404/abd-temsilciler-meclisi-baskani-tayvan-lideriyle-gorusecek-1069130060.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideriyle görüşecek
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideriyle görüşecek
Cumhuriyetçi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Kaliforniya'da Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşeceğini açıkladı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T00:24+0300
2023-04-04T00:24+0300
dünya
kevin mccarthy
abd
tayvan
tsai ing-wen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066472629_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f2780aa1035a63f7d7217c091926bdc9.jpg
Güney Çin Denizi'nde gerilim yükselirken ABD, statüsü tartışmalı olan Tayvan üzerinden provokatif hamlelerini sürdürüyor.ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy, bugün Kaliforniya'da Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşeceğini duyurdu.Tsai, Guatemala liderliğiyle bir araya geldiği ve Belize'yi ziyaret edeceği Orta Amerika turundan dönüşünde ABD'ye uğramayı planlıyor.McCarthy'nin ofisinden yapılan açıklamada, toplantının Los Angeles'ın hemen dışındaki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde yapılacağı belirtildi.Öte yandan Çin'in ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Xu Xueyuan, geçen hafta basın mensuplarına yaptığı açıklamada Washington'un Tayvan'a verdiği desteği artırarak 'ciddi bir çatışma' riskini körüklediğini söylemişti.Xu, ABD liderlerinin Tayvan ziyaretlerine dair "ABD transit geçişin bir ziyaret olmadığını ve bunun emsalleri olduğunu söyleyip duruyor, ancak geçmişteki hataları bugün tekrarlamak için bunları gerekçe olarak kullanmamalıyız" demişti.Washington'a 'Tayvan konusunda ateşle oynamayı tekrarlamaması' çağrısı yapan Xu, eski ABD Temsilciler Meclisi Bakanı Nancy Pelosi'nin geçen yıl adaya yaptığı ve gerilimi tırmandıran ziyaretini anımsatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230329/pekin-tayvan-liderini-abd-ziyaretine-dair-uyardi-eski-tayvan-lideri-cinde-hepimiz-cinliyiz-dedi-1068912002.html
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066472629_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14a937742cec4f8c0474d1ae6370f13b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kevin mccarthy, abd, tayvan, tsai ing-wen
kevin mccarthy, abd, tayvan, tsai ing-wen

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideriyle görüşecek

00:24 04.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Abone olTelegram
Cumhuriyetçi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Kaliforniya'da Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşeceğini açıkladı.
Güney Çin Denizi'nde gerilim yükselirken ABD, statüsü tartışmalı olan Tayvan üzerinden provokatif hamlelerini sürdürüyor.
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy, bugün Kaliforniya'da Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşeceğini duyurdu.
Tsai, Guatemala liderliğiyle bir araya geldiği ve Belize'yi ziyaret edeceği Orta Amerika turundan dönüşünde ABD'ye uğramayı planlıyor.
McCarthy'nin ofisinden yapılan açıklamada, toplantının Los Angeles'ın hemen dışındaki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde yapılacağı belirtildi.
Öte yandan Çin'in ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Xu Xueyuan, geçen hafta basın mensuplarına yaptığı açıklamada Washington'un Tayvan'a verdiği desteği artırarak 'ciddi bir çatışma' riskini körüklediğini söylemişti.
Xu, ABD liderlerinin Tayvan ziyaretlerine dair "ABD transit geçişin bir ziyaret olmadığını ve bunun emsalleri olduğunu söyleyip duruyor, ancak geçmişteki hataları bugün tekrarlamak için bunları gerekçe olarak kullanmamalıyız" demişti.
Washington'a 'Tayvan konusunda ateşle oynamayı tekrarlamaması' çağrısı yapan Xu, eski ABD Temsilciler Meclisi Bakanı Nancy Pelosi'nin geçen yıl adaya yaptığı ve gerilimi tırmandıran ziyaretini anımsatmıştı.
Tsai Ing-wen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
DÜNYA
Pekin, Tayvan liderini ABD transitine dair uyardı: Eski Tayvan lideri Çin'de 'hepimiz Çinliyiz' dedi
29 Mart, 18:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала