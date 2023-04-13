https://sputniknews.com.tr/20230413/cin-16-nisanda-dogu-cin-denizine-roket-enkazi-dusebilir-1069616559.html
Çin: 16 Nisan'da Doğu Çin Denizi'ne roket enkazı düşebilir
Çin: 16 Nisan'da Doğu Çin Denizi'ne roket enkazı düşebilir
Çin deniz güvenlik idaresi, 'roket enkazı düşme olasılığı' nedeniyle Pazar günü Tayvan'ın kuzeyindeki bir bölgede gemi trafiğini yasaklayacağını açıkladı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T11:44+0300
2023-04-13T11:44+0300
2023-04-13T12:05+0300
dünya
çin
tayvan
açıklama
japonya
roket
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Açıklama, Tayvan ve diğer komşu ülkelerin Çin'in Pazar sabahı Tayvan'ın kuzeyinde yaklaşık 33 uçuşu etkileyecek bir uçuşa yasak bölge ilanının ardından yapıldı.Çin uçuşa yasak bölge hakkında yorum yapmadı, ancak planlar hakkında da bilgi verilen Güney Kore, kararın bir uydu fırlatma aracından düşen bir cisim nedeniyle alındığını iddia etti. Japonya ise, Perşembe günü Çin'den uçuşa yasak bölge hakkında açıklama talep ettiğini söyledi. Çin'in deniz güvenliği idaresi ayrıca, kısıtlamaların Doğu Çin Denizi'ndeki bir bölgeyi Pazar günü sabah 9 ile akşam 3 arasında etkileyeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/tipei-cin-uzay-faaliyetleri-icin-tayvanin-kuzeyinde-ucusa-yasak-bolge-kurdu-1069567512.html
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çin, tayvan, açıklama, japonya, roket
çin, tayvan, açıklama, japonya, roket
Çin: 16 Nisan'da Doğu Çin Denizi'ne roket enkazı düşebilir
11:44 13.04.2023 (güncellendi: 12:05 13.04.2023) Abone ol
Çin deniz güvenlik idaresi, 'roket enkazı düşme olasılığı' nedeniyle Pazar günü Tayvan'ın kuzeyindeki bir bölgede gemi trafiğini yasaklayacağını açıkladı.
Açıklama, Tayvan ve diğer komşu ülkelerin Çin'in Pazar sabahı Tayvan'ın kuzeyinde yaklaşık 33 uçuşu etkileyecek bir uçuşa yasak bölge ilanının ardından yapıldı.
Çin uçuşa yasak bölge hakkında yorum yapmadı, ancak planlar hakkında da bilgi verilen Güney Kore, kararın bir uydu fırlatma aracından düşen bir cisim nedeniyle alındığını iddia etti.
Japonya ise, Perşembe günü Çin'den uçuşa yasak bölge hakkında açıklama talep ettiğini söyledi. Çin'in deniz güvenliği idaresi ayrıca, kısıtlamaların Doğu Çin Denizi'ndeki bir bölgeyi Pazar günü sabah 9 ile akşam 3 arasında etkileyeceğini söyledi.