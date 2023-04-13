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https://sputniknews.com.tr/20230413/cin-16-nisanda-dogu-cin-denizine-roket-enkazi-dusebilir-1069616559.html
Çin: 16 Nisan'da Doğu Çin Denizi'ne roket enkazı düşebilir
Çin: 16 Nisan'da Doğu Çin Denizi'ne roket enkazı düşebilir
Çin deniz güvenlik idaresi, 'roket enkazı düşme olasılığı' nedeniyle Pazar günü Tayvan'ın kuzeyindeki bir bölgede gemi trafiğini yasaklayacağını açıkladı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
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Açıklama, Tayvan ve diğer komşu ülkelerin Çin'in Pazar sabahı Tayvan'ın kuzeyinde yaklaşık 33 uçuşu etkileyecek bir uçuşa yasak bölge ilanının ardından yapıldı.Çin uçuşa yasak bölge hakkında yorum yapmadı, ancak planlar hakkında da bilgi verilen Güney Kore, kararın bir uydu fırlatma aracından düşen bir cisim nedeniyle alındığını iddia etti. Japonya ise, Perşembe günü Çin'den uçuşa yasak bölge hakkında açıklama talep ettiğini söyledi. Çin'in deniz güvenliği idaresi ayrıca, kısıtlamaların Doğu Çin Denizi'ndeki bir bölgeyi Pazar günü sabah 9 ile akşam 3 arasında etkileyeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/tipei-cin-uzay-faaliyetleri-icin-tayvanin-kuzeyinde-ucusa-yasak-bolge-kurdu-1069567512.html
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çin, tayvan, açıklama, japonya, roket
çin, tayvan, açıklama, japonya, roket

Çin: 16 Nisan'da Doğu Çin Denizi'ne roket enkazı düşebilir

11:44 13.04.2023 (güncellendi: 12:05 13.04.2023)
© İHAÇin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Tayvan çevresinde havadan ve denizden müşterek tatbikat başlatıldığını duyurdu.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Tayvan çevresinde havadan ve denizden müşterek tatbikat başlatıldığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© İHA
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Çin deniz güvenlik idaresi, 'roket enkazı düşme olasılığı' nedeniyle Pazar günü Tayvan'ın kuzeyindeki bir bölgede gemi trafiğini yasaklayacağını açıkladı.
Açıklama, Tayvan ve diğer komşu ülkelerin Çin'in Pazar sabahı Tayvan'ın kuzeyinde yaklaşık 33 uçuşu etkileyecek bir uçuşa yasak bölge ilanının ardından yapıldı.
Çin uçuşa yasak bölge hakkında yorum yapmadı, ancak planlar hakkında da bilgi verilen Güney Kore, kararın bir uydu fırlatma aracından düşen bir cisim nedeniyle alındığını iddia etti.
Japonya ise, Perşembe günü Çin'den uçuşa yasak bölge hakkında açıklama talep ettiğini söyledi. Çin'in deniz güvenliği idaresi ayrıca, kısıtlamaların Doğu Çin Denizi'ndeki bir bölgeyi Pazar günü sabah 9 ile akşam 3 arasında etkileyeceğini söyledi.
Tayvan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
DÜNYA
Tayvan: Çin kuzeyimizde uçuşa yasak bölge ilan etti
Dün, 12:44
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