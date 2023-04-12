https://sputniknews.com.tr/20230412/tipei-cin-uzay-faaliyetleri-icin-tayvanin-kuzeyinde-ucusa-yasak-bolge-kurdu-1069567512.html
Tayvan: Çin kuzeyimizde uçuşa yasak bölge ilan etti
Tayvan: Çin kuzeyimizde uçuşa yasak bölge ilan etti
Tayvan, Çin'in 'uzay faaliyetleri' için Tayvan'ın kuzeyinde uçuşa yasak bir bölge kurduğunu açıkladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T12:44+0300
2023-04-12T12:44+0300
2023-04-12T12:52+0300
dünya
çin
tayvan
uçuşa yasak bölge
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Tayvan ulaştırma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in 'uzay faaliyetleri' nedeniyle adanın kuzeyinde 16 Nisan için uçuşa yasak bölge ilan ettiği belirtildi. Bakanlık, "Çin, 'uzay faaliyetleri' gerekçesiyle uçuşları kısıtlamak için birçok uluslararası rotanın yakınsama alanlarında tek taraflı olarak uçuşa yasak bölge kurdu" dedi.
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çin, tayvan, uçuşa yasak bölge
çin, tayvan, uçuşa yasak bölge
Tayvan: Çin kuzeyimizde uçuşa yasak bölge ilan etti
12:44 12.04.2023 (güncellendi: 12:52 12.04.2023) Abone ol
Tayvan, Çin'in 'uzay faaliyetleri' için Tayvan'ın kuzeyinde uçuşa yasak bir bölge kurduğunu açıkladı.
Tayvan ulaştırma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in 'uzay faaliyetleri' nedeniyle adanın kuzeyinde 16 Nisan için uçuşa yasak bölge ilan ettiği belirtildi.
Bakanlık, "Çin, 'uzay faaliyetleri' gerekçesiyle uçuşları kısıtlamak için birçok uluslararası rotanın yakınsama alanlarında tek taraflı olarak uçuşa yasak bölge kurdu" dedi.