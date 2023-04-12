https://sputniknews.com.tr/20230412/tipei-cin-uzay-faaliyetleri-icin-tayvanin-kuzeyinde-ucusa-yasak-bolge-kurdu-1069567512.html

Tayvan: Çin kuzeyimizde uçuşa yasak bölge ilan etti

Tayvan: Çin kuzeyimizde uçuşa yasak bölge ilan etti

Tayvan, Çin'in 'uzay faaliyetleri' için Tayvan'ın kuzeyinde uçuşa yasak bir bölge kurduğunu açıkladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T12:44+0300

2023-04-12T12:44+0300

2023-04-12T12:52+0300

dünya

çin

tayvan

uçuşa yasak bölge

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103423/92/1034239201_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_e61e71a543dbadf5b7404d266d323eb4.jpg

Tayvan ulaştırma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in 'uzay faaliyetleri' nedeniyle adanın kuzeyinde 16 Nisan için uçuşa yasak bölge ilan ettiği belirtildi. Bakanlık, "Çin, 'uzay faaliyetleri' gerekçesiyle uçuşları kısıtlamak için birçok uluslararası rotanın yakınsama alanlarında tek taraflı olarak uçuşa yasak bölge kurdu" dedi.

çin

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, tayvan, uçuşa yasak bölge