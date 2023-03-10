https://sputniknews.com.tr/20230310/tahran-iran-ile-suudi-arabistan-diplomatik-iliskileri-yeniden-tesis-etmek-icin-anlasti-1068088727.html

Çin'in arabuluculuğunda İran'la Suudi Arabistan anlaştı: Diplomatik ilişkiler yeniden tesis edilecek

Çin'in arabuluculuğunda İran'la Suudi Arabistan anlaştı: Diplomatik ilişkiler yeniden tesis edilecek

Pekin'de İran ile Suudi Arabistan arasında yürütülen müzakerelerde anlaşmaya varıldı. İki ay içinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T15:43+0300

2023-03-10T15:43+0300

2023-03-10T16:31+0300

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İran ve Suudi devlet medyası, yıllarca süren gerginliğin ardından iki ülkenin diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin yeniden açılması için bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Haberlerde anlaşmanın Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de yürütülen müzakerelerde sağlandığı belirtildi. Pekin'de alınan karar uyarınca iki ülkenin dışişleri bakanları, karşılıklı büyükelçi atama hazırlığı kapsamında biraraya gelecek.Pekin'deki görüşmelerin ardından İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid el Aiban ve Çin Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, üçlü bildiriye imza attı. Üçlü bildiride şöyle denildi: "Görüşmeler sonucunda İran ile Suudi Arabistan Krallığı, iki ay içinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin ve temsilciliklerin yeniden açılması konusunda anlaştı. İki ülke dışişleri bakanları, bu kararı hayata geçirmek için biraraya gelecek.""2001 tarihinde İran ve Suudi Arabistan arasında imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasının yanı sıra 1988 tarihli ekonomik, ticari, yatırım, teknik, bilimsel, kültürel, spor ve gençlik alanlarındaki kapsamlı işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.""Üç ülke (Çin, İran ve Suudi Arabistan), bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği güçlendirmek için her türlü çabayı gösterme yönündeki güçlü iradelerini beyan eder." Hayata geçirilirse, iki büyük bölgesel hasım arasındaki bu anlaşma, karşıt tarafları destekledikleri ırak, Suriye, Lübnan ve Yemen açısından da büyük önem taşıyor. Tahran-Riyad anlaşması iddiası, İsrail'de başbakanlığa geri dönen Benyamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer tesislerini vurma tehdidine ABD'deki Biden yönetiminin destekleyici açıklamalar yaptığı dönemde geldi. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Washington'un İran'ın nükleer programı konusunda İsrail kadar aciliyet duyup duymadığına ilişkin soruyu yanıtlarken şöyle dedi:"Nükleer programla ilgili sorunların çözümünde istikrarlı ve onaylanabilir bir çözüm ancak diplomasi ile mümkündür. Diplomasi bizim ilk seçeneğimiz ama karşı taraf bu konuda isteksizse son seçeneğimiz olmayacaktır."Öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 'İsrail İran'ı vurmaya karar verirse engellemeyeceklerini' söylerken, Biden'ın selefi Trump yönetimininin İran'la savaş planlarının rafa kaldırılmadığı basına sızdırıldı.Biden yönetiminin Ukrayna krizinde Rusya'yı desteklemekle itham ederek Çin'i köşeye sıkıştırma manevralarına Ukrayna'ya karşı kullanması için Rusya'ya silah vermeye hazırlandığı iddiasını eklerken, Pekin masaya barış planı üzerine barış planı koyuyor.Çin'in baş diplomatı Wang'ın geçen ay açıkladığı Ukrayna'da barış için yol haritası niteliğindeki planı, Batı ülkeleri ve NATO küçümseyerek reddetme yoluna gitmişti.

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