https://sputniknews.com.tr/20230304/abd-savunma-bakanindan-orta-dogu-turu-irana-saldiri-icin-gizli-fon-ayrildigi-iddiasi-yalanlanmadi-1067797822.html

ABD Savunma Bakanı'ndan Ortadoğu turu: İran’a saldırı için gizli fon ayrıldığı iddiası yalanlanmadı

ABD Savunma Bakanı'ndan Ortadoğu turu: İran’a saldırı için gizli fon ayrıldığı iddiası yalanlanmadı

Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in hafta sonu başlayacak Ortadoğu ziyaretinin öncelikli gündemin İran olduğunu açıklayarak... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T11:21+0300

2023-03-04T11:21+0300

2023-03-04T11:24+0300

nükleer

iran nükleer anlaşması

nükleer savaş

nükleer silah

iran nükleer görüşmeleri

iran

abd

abd

ortadoğu

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/08/1043358694_0:88:1700:1044_1920x0_80_0_0_8ae7ee393bbc29742d29924956b7bdc6.jpg

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 5 Şubat'ta Ortadoğu turu çerçevesinde Mısır, Ürdün ile İsrail’i ziyaret edecek. Bakan'ın ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan üst düzey bir savunma yetkilisi, Austin’in Ortadoğu’ya olan bağlılıklarını ve ikili işbirliğine verdikleri önemi dile getireceğini belirtti.Gündeminin ilk başlığının İran olduğunu ifade eden yetkili, şöyle konuştu:Yetkili, Bakan Austin’in İran’ın teşkil ettiği tehditlere karşı koymanın yollarını ABD’nin bölgedeki ortaklarıyla konuşacağını ifade etti.AA muhabirinin, Bakan’ın İran nükleer programına karşı koymak üzere atılacak olası askeri adımları da konuşup konuşmayacağı sorusu üzerine yetkili, ABD’nin günlük olarak İran’a karşı koymak için çalıştığını söyledi.Ancak yetkili, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) raporunda İran’ın Fordo yer altı nükleer tesisinde 'yüzde 83.7 saflıkta uranyum elde etmesinin ardından' Tahran’a yönelik askeri operasyon hazırlığı olup olmadığını teyit etmedi.'Austin'in görevi, Pentagon'un güvenilir seçenekler sunmasını sağlamaktır'ABD savunma bütçesinde gizli faaliyetler kapsamında İran’a olası operasyon için fon ayrıldığı iddialarına ilişkin AA muhabirinin sorusuna yetkili şu yanıtı verdi:Amerikan The Intercept haber sitesi, Pentagon’un yıllık savunma bütçesinde gizli savunma harcamaları kapsamında İran’a yönelik olası askeri müdahale için fon ayırdığını iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230304/bloomberg-erdogan-karsiti-ittifak-liderlik-kavgasi-nedeni-ile-cokmeye-yakin-1067795984.html

iran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nükleer, iran nükleer anlaşması, nükleer savaş, nükleer silah, iran nükleer görüşmeleri, iran, abd, abd, ortadoğu, pentagon, savunma, saldırı, bütçe