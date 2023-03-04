https://sputniknews.com.tr/20230304/abd-savunma-bakanindan-orta-dogu-turu-irana-saldiri-icin-gizli-fon-ayrildigi-iddiasi-yalanlanmadi-1067797822.html
ABD Savunma Bakanı'ndan Ortadoğu turu: İran’a saldırı için gizli fon ayrıldığı iddiası yalanlanmadı
ABD Savunma Bakanı'ndan Ortadoğu turu: İran’a saldırı için gizli fon ayrıldığı iddiası yalanlanmadı
Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in hafta sonu başlayacak Ortadoğu ziyaretinin öncelikli gündemin İran olduğunu açıklayarak... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T11:21+0300
2023-03-04T11:21+0300
2023-03-04T11:24+0300
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 5 Şubat'ta Ortadoğu turu çerçevesinde Mısır, Ürdün ile İsrail’i ziyaret edecek. Bakan'ın ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan üst düzey bir savunma yetkilisi, Austin’in Ortadoğu’ya olan bağlılıklarını ve ikili işbirliğine verdikleri önemi dile getireceğini belirtti.Gündeminin ilk başlığının İran olduğunu ifade eden yetkili, şöyle konuştu:Yetkili, Bakan Austin’in İran’ın teşkil ettiği tehditlere karşı koymanın yollarını ABD’nin bölgedeki ortaklarıyla konuşacağını ifade etti.AA muhabirinin, Bakan’ın İran nükleer programına karşı koymak üzere atılacak olası askeri adımları da konuşup konuşmayacağı sorusu üzerine yetkili, ABD’nin günlük olarak İran’a karşı koymak için çalıştığını söyledi.Ancak yetkili, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) raporunda İran’ın Fordo yer altı nükleer tesisinde 'yüzde 83.7 saflıkta uranyum elde etmesinin ardından' Tahran’a yönelik askeri operasyon hazırlığı olup olmadığını teyit etmedi.'Austin'in görevi, Pentagon'un güvenilir seçenekler sunmasını sağlamaktır'ABD savunma bütçesinde gizli faaliyetler kapsamında İran’a olası operasyon için fon ayrıldığı iddialarına ilişkin AA muhabirinin sorusuna yetkili şu yanıtı verdi:Amerikan The Intercept haber sitesi, Pentagon’un yıllık savunma bütçesinde gizli savunma harcamaları kapsamında İran’a yönelik olası askeri müdahale için fon ayırdığını iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230304/bloomberg-erdogan-karsiti-ittifak-liderlik-kavgasi-nedeni-ile-cokmeye-yakin-1067795984.html
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nükleer, iran nükleer anlaşması, nükleer savaş, nükleer silah, iran nükleer görüşmeleri, iran, abd, abd, ortadoğu, pentagon, savunma, saldırı, bütçe
ABD Savunma Bakanı'ndan Ortadoğu turu: İran’a saldırı için gizli fon ayrıldığı iddiası yalanlanmadı
11:21 04.03.2023 (güncellendi: 11:24 04.03.2023) Abone ol
Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in hafta sonu başlayacak Ortadoğu ziyaretinin öncelikli gündemin İran olduğunu açıklayarak İran’a olası saldırı için bütçede gizli fon ayrıldığı iddialarını yalanlamadı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 5 Şubat'ta Ortadoğu turu çerçevesinde Mısır, Ürdün ile İsrail’i ziyaret edecek. Bakan'ın ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan üst düzey bir savunma yetkilisi, Austin’in Ortadoğu’ya olan bağlılıklarını ve ikili işbirliğine verdikleri önemi dile getireceğini belirtti.
Gündeminin ilk başlığının İran olduğunu ifade eden yetkili, şöyle konuştu:
"Üst düzey yetkililerin, İran'la Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (OKEP) karşılıklı yeniden dönüş müzakerelerinin artık masada olmadığından bahsettiğini duymuşsunuz. Savunma Bakanlığı olarak, Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen müzakerelerden bağımsız bir şekilde, İran'ın gerek şiddet yanlısı vekillerini silahlandırması, eğitmesi ve finanse etmesi, devlet dışı aktörler ve vekiller üretmesi gerek bölgedeki güçlerimizi, Suudi Arabistan ve BAE gibi ortaklarımızı tehdit eden denizdeki saldırganlığı, siber tehditleri, tek yönlü insansız hava araçları ile saldırıları ve balistik füze programı gibi tehditleri konusunda çalışıyoruz."
Yetkili, Bakan Austin’in İran’ın teşkil ettiği tehditlere karşı koymanın yollarını ABD’nin bölgedeki ortaklarıyla konuşacağını ifade etti.
AA muhabirinin, Bakan’ın İran nükleer programına karşı koymak üzere atılacak olası askeri adımları da konuşup konuşmayacağı sorusu üzerine yetkili, ABD’nin günlük olarak İran’a karşı koymak için çalıştığını söyledi.
Ancak yetkili, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) raporunda İran’ın Fordo yer altı nükleer tesisinde 'yüzde 83.7 saflıkta uranyum elde etmesinin ardından' Tahran’a yönelik askeri operasyon hazırlığı olup olmadığını teyit etmedi.
'Austin'in görevi, Pentagon'un güvenilir seçenekler sunmasını sağlamaktır'
ABD savunma bütçesinde gizli faaliyetler kapsamında İran’a olası operasyon için fon ayrıldığı iddialarına ilişkin AA muhabirinin sorusuna yetkili şu yanıtı verdi:
"Bu haberleri gördüm ama bu konuya girmeyeceğim. Ancak Başkan Biden'ın İran’ın nükleer emellerine yönelik tercih ettiği hareket tarzı diplomasidir. Bakan Austin'in görevi ise Başkan'ın başka seçeneklere ihtiyaç duyması halinde Savunma Bakanlığı'nın güvenilir seçenekler sunmasını sağlamaktır."
Amerikan The Intercept haber sitesi, Pentagon’un yıllık savunma bütçesinde gizli savunma harcamaları kapsamında İran’a yönelik olası askeri müdahale için fon ayırdığını iddia etmişti.