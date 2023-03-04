https://sputniknews.com.tr/20230304/bloomberg-erdogan-karsiti-ittifak-liderlik-kavgasi-nedeni-ile-cokmeye-yakin-1067795984.html

Bloomberg: Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın

Bloomberg: Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masada kriz yaratan açıklamalarına, ABD merkezli Bloomberg'ten de yorum geldi. Bloomberg, "Erdoğan karşıtı ittifak... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T10:04+0300

2023-03-04T10:04+0300

2023-03-04T10:04+0300

türkiye

6'lı masa

bloomberg

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

seçim

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6'lı masadaki krizi konu edinen ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan karşıtı ittifak liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde , "Türkiye muhalefeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacak ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle kriz içinde. Bu da üç aydan kısa bir süre içinde yapılacak seçimlerde muhalefetin ülkenin en uzun süre görev yapan liderini koltuğundan indirme şansını engelliyor" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partide-pes-pese-istifalar-cayi-koy-yeniden-basliyoruz-1067795748.html

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6'lı masa, bloomberg, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, seçim