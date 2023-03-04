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https://sputniknews.com.tr/20230304/bloomberg-erdogan-karsiti-ittifak-liderlik-kavgasi-nedeni-ile-cokmeye-yakin-1067795984.html
Bloomberg: Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın
Bloomberg: Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masada kriz yaratan açıklamalarına, ABD merkezli Bloomberg'ten de yorum geldi. Bloomberg, "Erdoğan karşıtı ittifak... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T10:04+0300
2023-03-04T10:04+0300
türkiye
6'lı masa
bloomberg
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
seçim
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6'lı masadaki krizi konu edinen ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan karşıtı ittifak liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde , "Türkiye muhalefeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacak ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle kriz içinde. Bu da üç aydan kısa bir süre içinde yapılacak seçimlerde muhalefetin ülkenin en uzun süre görev yapan liderini koltuğundan indirme şansını engelliyor" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partide-pes-pese-istifalar-cayi-koy-yeniden-basliyoruz-1067795748.html
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6'lı masa, bloomberg, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, seçim
6'lı masa, bloomberg, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, seçim

Bloomberg: Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın

10:04 04.03.2023
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdaroglukCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdarogluk
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masada kriz yaratan açıklamalarına, ABD merkezli Bloomberg'ten de yorum geldi. Bloomberg, "Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın" başlıklı bir haber yayınladı.
6'lı masadaki krizi konu edinen ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan karşıtı ittifak liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde , "Türkiye muhalefeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacak ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle kriz içinde. Bu da üç aydan kısa bir süre içinde yapılacak seçimlerde muhalefetin ülkenin en uzun süre görev yapan liderini koltuğundan indirme şansını engelliyor" ifadelerine yer verdi.
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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