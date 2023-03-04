https://sputniknews.com.tr/20230304/bloomberg-erdogan-karsiti-ittifak-liderlik-kavgasi-nedeni-ile-cokmeye-yakin-1067795984.html
Bloomberg: Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın
Bloomberg: Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masada kriz yaratan açıklamalarına, ABD merkezli Bloomberg'ten de yorum geldi. Bloomberg, "Erdoğan karşıtı ittifak... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T10:04+0300
2023-03-04T10:04+0300
2023-03-04T10:04+0300
türkiye
6'lı masa
bloomberg
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
seçim
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6'lı masadaki krizi konu edinen ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan karşıtı ittifak liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde , "Türkiye muhalefeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacak ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle kriz içinde. Bu da üç aydan kısa bir süre içinde yapılacak seçimlerde muhalefetin ülkenin en uzun süre görev yapan liderini koltuğundan indirme şansını engelliyor" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partide-pes-pese-istifalar-cayi-koy-yeniden-basliyoruz-1067795748.html
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6'lı masa, bloomberg, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, seçim
6'lı masa, bloomberg, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, seçim
Bloomberg: Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masada kriz yaratan açıklamalarına, ABD merkezli Bloomberg'ten de yorum geldi. Bloomberg, "Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın" başlıklı bir haber yayınladı.
6'lı masadaki krizi konu edinen ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan karşıtı ittifak liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde , "Türkiye muhalefeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacak ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle kriz içinde. Bu da üç aydan kısa bir süre içinde yapılacak seçimlerde muhalefetin ülkenin en uzun süre görev yapan liderini koltuğundan indirme şansını engelliyor" ifadelerine yer verdi.