https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partide-pes-pese-istifalar-cayi-koy-yeniden-basliyoruz-1067795748.html
İYİ Parti’de peş peşe istifalar: 'Çayı koy yeniden başlıyoruz'
İYİ Parti’de peş peşe istifalar: 'Çayı koy yeniden başlıyoruz'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı çıkış, parti içindeki dengeleri de etkiledi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T09:56+0300
2023-03-04T09:56+0300
2023-03-04T09:58+0300
politika
iyi parti
istifa
altılı masa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0d/1049766988_0:0:951:535_1920x0_80_0_0_3bf6b859bfc617f71a973714764fd681.png
Milliyet gazetesinden Beyza Coşkun'un haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik olumsuz açıklamaları ve mezhep imasının ardından görevinden ayrılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevine geri döndü. Partinin eski Genel İdare Kurulu üyesi Bülent Gürsoy, parti üyeliğinden istifa etti. Bazı illerde de parti üyeliklerinden ve yerel teşkilatlardan gelen peş peşe istifalar sosyal medya hesaplarından duyuruldu.Gürsoy, “Çayı koy yeniden başlıyoruz...” diyerek sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Halil Akbayır da “Yanlış yaptı, ne yapacaklarını anlam veremedim partiden ayrıldım” dedi. Akbayır, istifasının ardından CHP’ye katıldığını duyurdu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0d/1049766988_119:0:832:535_1920x0_80_0_0_53fea010d8e15228af2acc4f5f53e333.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iyi parti, istifa, altılı masa
iyi parti, istifa, altılı masa
İYİ Parti’de peş peşe istifalar: 'Çayı koy yeniden başlıyoruz'
09:56 04.03.2023 (güncellendi: 09:58 04.03.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı çıkış, parti içindeki dengeleri de etkiledi.
Milliyet gazetesinden Beyza Coşkun'un haberine göre
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik olumsuz açıklamaları ve mezhep imasının ardından görevinden ayrılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevine geri döndü. Partinin eski Genel İdare Kurulu üyesi Bülent Gürsoy, parti üyeliğinden istifa etti. Bazı illerde de parti üyeliklerinden ve yerel teşkilatlardan gelen peş peşe istifalar sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
Gürsoy, “Çayı koy yeniden başlıyoruz...” diyerek sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Yıllardır verilen mücadelenin seçime aylar kalan bir süreçte heba edilmesi nedeniyle, istifa ediyorum. AKP’nin geriletilmesi mücadelesinde bugüne kadarki süreçlerin başlatılması ve sürdürülmesi konusunda önemli başarılar göstermiş olan, önümüzdeki süreçteki toplumsal ihtiyaçların yönetimsel olarak karşılanması konusunda mevcut aktörler içerisinde en yetkin isim olduğunu düşündüğüm sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorum."
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Halil Akbayır da “Yanlış yaptı, ne yapacaklarını anlam veremedim partiden ayrıldım” dedi. Akbayır, istifasının ardından CHP’ye katıldığını duyurdu.