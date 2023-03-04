https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partide-pes-pese-istifalar-cayi-koy-yeniden-basliyoruz-1067795748.html

İYİ Parti’de peş peşe istifalar: 'Çayı koy yeniden başlıyoruz'

İYİ Parti’de peş peşe istifalar: 'Çayı koy yeniden başlıyoruz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı çıkış, parti içindeki dengeleri de etkiledi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T09:56+0300

2023-03-04T09:56+0300

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politika

iyi parti

istifa

altılı masa

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Milliyet gazetesinden Beyza Coşkun'un haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik olumsuz açıklamaları ve mezhep imasının ardından görevinden ayrılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevine geri döndü. Partinin eski Genel İdare Kurulu üyesi Bülent Gürsoy, parti üyeliğinden istifa etti. Bazı illerde de parti üyeliklerinden ve yerel teşkilatlardan gelen peş peşe istifalar sosyal medya hesaplarından duyuruldu.Gürsoy, “Çayı koy yeniden başlıyoruz...” diyerek sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Halil Akbayır da “Yanlış yaptı, ne yapacaklarını anlam veremedim partiden ayrıldım” dedi. Akbayır, istifasının ardından CHP’ye katıldığını duyurdu.

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Sputnik Türkiye

iyi parti, istifa, altılı masa