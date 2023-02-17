https://sputniknews.com.tr/20230217/depremin-boyutu-kapasitemizi-asiyor-diyen-esad-yardimlar-icin-arap-kardeslerine-tesekkur-etti-1067159160.html

'Depremin boyutu kapasitemizi aşıyor' diyen Esad, yardımlar için 'Arap kardeşlerine' teşekkür etti

'Depremin boyutu kapasitemizi aşıyor' diyen Esad, yardımlar için 'Arap kardeşlerine' teşekkür etti

Depremden beri ilk kez ulusa seslenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yıkımın üstesinden gelebilmek için yeterli imkanlarının olmadığını söylerken... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T12:22+0300

2023-02-17T12:22+0300

2023-02-17T12:26+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

beşar esad

suriye

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

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ABD ile müttefiklerinin kanlı vekalet savaşının üzerine çok ağır yaptırımlarla kuşattığı Suriye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden aldığı yarayı sarmakta zorlanıyor. Depremden beri ilk kez ulusa seslenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, depremin yarattığı yıkımın üstesinden gelebilmek için devletin elindeki mevcut olanaklardan fazlasının gerektiğini söyledi. Suriye lideri, televizyonda yayımlanan konuşmasında, savaşın birçok ulusal kaynağı tüketerek krizlerle başa çıkma kabiliyetlerini zayıflattığını belirterek "Felaketin boyutu ve üzerimize düşen görevler mevcut kapasitemizden çok daha büyük" dedi. Ülkenin gelecek yıllarda derin sosyal ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini kaydetti.2011'den beri Suriye ile bağlarını kesenler de dahil olmak üzere pek çok Arap ülkesinin liderinin taziye telefonu ettiği Esad, şu vurguyu yaptı: "Arap kardeşlerimiz ve dostlarımız dahil felaketin ilk saatlerinden itibaren yanımızda olan tüm ülkelere teşekkürü ihmal edemeyiz. Onların yardımları, kritik saatlerde zor koşullarla yüzleşme kabiliyetimizi geliştirmemiz üzerinde büyük etki yarattı."Suriye'ye yardım çabalarına, Şam'ın tecridi kırması ve Arap saflarına geri dönmesi için yapılan hamlelerin ön saflarında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülük ediyor. Suriye havaalanlarına inen yardım yüklü yaklaşık 120 uçağın yaklaşık yarısı, 2018'in sonlarında Şam Büyükelçiliğini yeniden açarak ilişkileri yeniden tesis eden BAE'den geldi. BAE ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Şam'a giderek Esad'a taziye ziyaretinde bulundu. Deprem, Suudi Arabistan ile Suriye arasında 10 yıldan uzun süredir kopmuş köprülerin yeniden kurulmasına da vesile olabilir. 2011'de Esad'ın devrilmesi çağrılarının ve Suriye'de cihatçılara desteğin başını çekenlerden olan ve 2012'de Şam Büyükelçiliğini kapatıp Suriye ile diplomatik ilişkileri kesen Suudi Arabistan, o zamandan beri ilk kez Suriye'ye yardım taşıyan iki uçak gönderdi.Ardından Sputnik'e konuşan Suriyeli bir kaynak, 'Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud'un gelecek günlerde Suriye'yi ziyaret edeceğini, Şam'da bu ziyaret için hazırlıkların sürdüğünü' söyledi. Gerçekleşirse, bu, Riyad'ın Şam'la diplomatik bağlarını kesmesinden bu yana bir Suudi yetkilinin ilk ziyareti olacak.Türkiye'nin, cihatçıların ve Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgeleri vuran 6 Şubat depreminin Suriye'de şimdilik en az 3688 can kaybı, 14 bin 749 kişinin yaralanması ve 172 bin kişinin evsiz kalmasına yol açtığı belirtildi.

suriye

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

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beşar esad, suriye, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan