Türkiye
CANLI | Depremin 20. günü: Orman ve meralar yapılaşmaya açıldı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/canli--depremin-20-gunu-orman-ve-meralar-yapilasmaya-acildi-1067486865.html
CANLI | Depremin 20. günü: Orman ve meralar yapılaşmaya açıldı
CANLI | Depremin 20. günü: Orman ve meralar yapılaşmaya açıldı
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği OHAL kapsamında yayımlanan... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem, adıyaman, maraş, antakya, новый онлайн для белой редактуры
deprem, adıyaman, maraş, antakya, новый онлайн для белой редактуры
Bina çöktü, sonradan yapılan 4 kolonlu ek yapı ayakta kaldı - Sputnik Türkiye

CANLI | Depremin 20. günü: Orman ve meralar yapılaşmaya açıldı

09:56 25.02.2023
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11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği OHAL kapsamında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile; deprem bölgesindeki ormanlar ve meralar yapılaşmaya açıldı.
OHAL kapsamında yayınlanan Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afetten etkilenenlerin geçici veya kesin iskân alanları; fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilecek.
İhtiyaç olması halinde, mera alanları ve orman alanları da kullanılabilecek. Bu durumda, orman vasfı dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek. Köy yerleşme alanları dâhil belirlenen kesin iskân alanlarında ve mevcut kentsel alanlarda, Bakanlıkça onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak vaziyet planına ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılacak.
Plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Bu alanlarda taşınmaz mülkiyeti veya imar hakları kısmen veya tamamen başka bir alana aktarılabilecek. Bu haklar takas ve trampa işlemlerine konu edilebilecek.
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10:09 25.02.2023
Afet bölgesinde fide ve fidan üretiminde sertifikasyon işlemleri için son başvuru süresi uzatıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde asma fidanı, çilek fidesi, meyve fidanı ve pancar tohumluk sertifikasyonu beyannamelerin son verilme süreleri uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, asma fidan ve üretim materyalinin sertifikalandırılabilmesi veya standart fidan olarak adlandırılması için 2023 yılı için verilecek beyannamelerin son verilme tarihi afet bölgesi ilan edilen illerde 1 ve 2 no'lu damızlık üniteleri için 31 Mayıs'a, 3 no'lu damızlık ünitesi ve standart üretim materyali fidan da dahil tüm aşamalardaki fidan parselleri için 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Çilek fidesinin sertifikalandırılabilmesi veya standart olarak üretilebilmesi için 2023 yılı tüm fide üretiminde beyannameler de 30 Haziran'a kadar verilebilecek.
Bu yıl meyve fidan ve üretim materyali beyannamelerinin, 1 ve 2 no'lu damızlık üniteleri için 31 Mayıs'a, 3 no'lu damızlık ünitesi ve standart üretim materyali/fidan da dahil tüm aşamalardaki fidan parselleri için 30 Haziran'a kadar verilebilmesine imkan sağlandı.
Pancar tohumluk ve sebze tohumluk sertifikasyonu beyannameleri ise bu yıl ekiliş tarihinden itibaren 65 altmış gün içinde verilebilecek.
Tahıl tohumu için yapılan düzenlemeyle 2023 yılı için arpa, buğday, yulaf, çavdar ve tritikale türlerinde beyanname vermek üzere yapılacak başvurular afet bölgesi ilan edilen Akdeniz Bölgesi'nde bulunan iller için 1 Mayıs'a kadar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan iller için 15 Mayıs'a kadar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan iller için 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Diğer bitki türlerinde beyannameler ekim tarihinden itibaren 60 gün sonuna kadar kabul edilecek ve üretimler, ilgili yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olması halinde, tohumluk olarak değerlendirilecek.
Tohumluk patates sertifikasyonu ve pazarlamasında 2023 yılı tohumluk beyannameleri, dikiliş tarihinden itibaren, yağlı, lifli, tıbbi ve aromatik bitki tohumluk beyannameleri de ekiliş tarihinden itibaren 60 gün içinde verilecek.
Yem bitkileri ve yemeklik tane baklagil tohumluk beyannameleri de kışlık ekim yapılan üretimlerde 1 Haziran'a, yazlık ekimlerde ise ekim tarihinden itibaren 65 gün içinde başvuru kuruluşuna verilecek.
Öte yandan afet bölgesinde tohumculuk sektöründe düzenlenen yetki belgelerinin geçerlilik süresi de 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.
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