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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/kocaelinde-1999-marmara-depreminde-hasar-goren-is-merkezi-yikildi-1067497727.html
Kocaeli'nde 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören iş merkezi yıkıldı
Kocaeli'nde 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören iş merkezi yıkıldı
17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hasar alan ve uzun süre yıkılması beklenen İzmit'in göbeğindeki iş merkezi 24 yıl sonra yıkılmaya başlandı. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T18:27+0300
2023-02-25T18:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
izmit
marmara depremi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören yapılar arasında bulunan 6 katlı iş merkezinin yıkımına başlandı.İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde bulunan ve depremde hasar gören Kınay İş Merkezi'nin riskli yapı olduğunu, binanın yıkımı için gerekli makine ve teçhizatın bulunmadığını belirterek, binanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasını istedi.Bunun üzerine Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü, binada teknik inceleme gerçekleştirdi.İnceleme ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerin ardından 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca söz konusu yapının yıkımına, Büyükşehir Belediyesi Encümeninde karar verildi.Binanın yıkılması için ekipler harekete geçerken, Leyla Atakan Caddesi'nde trafik akışı tek şeride düşürüldü, Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne bağlanan Belde Sokak ise trafiğe kapatıldı.Çevre güvenliğinin alınmasının ardından iş merkezine ilk kepçe vurularak yıkım çalışmasına başlandı.Ekiplerin kontrollü bir şekilde yıkımına başladıkları binada çalışmalarını, 2 gün içerisinde bitirmesi planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230225/canli--depremin-20-gunu-orman-ve-meralar-yapilasmaya-acildi-1067486865.html
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deprem, izmit, marmara depremi
deprem, izmit, marmara depremi

Kocaeli'nde 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören iş merkezi yıkıldı

18:27 25.02.2023 (güncellendi: 18:33 25.02.2023)
© İHA / CİHAT POLAT1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© İHA / CİHAT POLAT
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17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hasar alan ve uzun süre yıkılması beklenen İzmit'in göbeğindeki iş merkezi 24 yıl sonra yıkılmaya başlandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören yapılar arasında bulunan 6 katlı iş merkezinin yıkımına başlandı.
İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde bulunan ve depremde hasar gören Kınay İş Merkezi'nin riskli yapı olduğunu, binanın yıkımı için gerekli makine ve teçhizatın bulunmadığını belirterek, binanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasını istedi.
Bunun üzerine Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü, binada teknik inceleme gerçekleştirdi.
İnceleme ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerin ardından 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca söz konusu yapının yıkımına, Büyükşehir Belediyesi Encümeninde karar verildi.
© İHA / CİHAT POLAT1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA / CİHAT POLAT
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
© İHA / CİHAT POLAT1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA / CİHAT POLAT
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
© İHA / CİHAT POLAT1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA / CİHAT POLAT
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
© İHA / CİHAT POLAT1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA / CİHAT POLAT
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
1/4
© İHA / CİHAT POLAT
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
2/4
© İHA / CİHAT POLAT
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
3/4
© İHA / CİHAT POLAT
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
4/4
© İHA / CİHAT POLAT
1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor.
Binanın yıkılması için ekipler harekete geçerken, Leyla Atakan Caddesi'nde trafik akışı tek şeride düşürüldü, Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne bağlanan Belde Sokak ise trafiğe kapatıldı.
Çevre güvenliğinin alınmasının ardından iş merkezine ilk kepçe vurularak yıkım çalışmasına başlandı.
Ekiplerin kontrollü bir şekilde yıkımına başladıkları binada çalışmalarını, 2 gün içerisinde bitirmesi planlanıyor.
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından insanların evlerinden dışarı çıktığı görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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