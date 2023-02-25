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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-refakatcisi-olmayan-1453-cocuk-ailesine-teslim-edildi-1067496363.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Refakatçisi olmayan 1453 çocuk ailesine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Refakatçisi olmayan 1453 çocuk ailesine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1900 çocuğun kayıt altına alındığını, başvurucuların kimlik kontrolü ve... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T18:02+0300
2023-02-25T18:05+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk
deprem
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Aile ve Sosyal Bakanlığı, depremlerin ardından refakatçisi olmayan çocuklara ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.Açıklamada, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1900 çocuğun kayıt altına alındığı ifade edildi.Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrası 1453 çocuğun ailesine teslim edildiği belirtilen açıklamada, 108 çocuğun da tedavisinin ardından Bakanlık tarafından kuruluş bakımına alındığı kaydedildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230225/afad-genel-muduru-tatardan-nigde-depremi-aciklamasi-bagimsiz-bir-deprem-olarak-degerlendiriyoruz-1067494724.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, deprem
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, deprem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Refakatçisi olmayan 1453 çocuk ailesine teslim edildi

18:02 25.02.2023 (güncellendi: 18:05 25.02.2023)
© AADeprem- Çocuk
Deprem- Çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1900 çocuğun kayıt altına alındığını, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrası 1453 çocuğun ailesine teslim edildiğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Bakanlığı, depremlerin ardından refakatçisi olmayan çocuklara ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Açıklamada, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1900 çocuğun kayıt altına alındığı ifade edildi.
Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrası 1453 çocuğun ailesine teslim edildiği belirtilen açıklamada, 108 çocuğun da tedavisinin ardından Bakanlık tarafından kuruluş bakımına alındığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"339 çocuğun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1817 çocuğumuz, kimliği henüz bilinmeyen 83 çocuğumuz bulunmaktadır."
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
AFAD Genel Müdürü Tatar'dan Niğde depremi açıklaması: Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz
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