https://sputniknews.com.tr/20230225/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-refakatcisi-olmayan-1453-cocuk-ailesine-teslim-edildi-1067496363.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Refakatçisi olmayan 1453 çocuk ailesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Refakatçisi olmayan 1453 çocuk ailesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1900 çocuğun kayıt altına alındığını, başvurucuların kimlik kontrolü ve... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T18:02+0300

2023-02-25T18:02+0300

2023-02-25T18:05+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

çocuk

deprem

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Aile ve Sosyal Bakanlığı, depremlerin ardından refakatçisi olmayan çocuklara ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.Açıklamada, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1900 çocuğun kayıt altına alındığı ifade edildi.Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrası 1453 çocuğun ailesine teslim edildiği belirtilen açıklamada, 108 çocuğun da tedavisinin ardından Bakanlık tarafından kuruluş bakımına alındığı kaydedildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230225/afad-genel-muduru-tatardan-nigde-depremi-aciklamasi-bagimsiz-bir-deprem-olarak-degerlendiriyoruz-1067494724.html

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, deprem