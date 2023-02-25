Aksaray Valiliği’nden ‘Hasan Dağı’ açıklaması: Volkanik hareketlilik yok

"Aynı bölgede 2020 yılında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasandağı ve TGFZ, toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasandağı 'anlık' olarak takip edilmektedir. "Aynı bölgede 2020 yılında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasandağı ve TGFZ, toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasandağı 'anlık' olarak takip edilmektedir.

25 şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen depremde Hasandağı'nda bulunan istasyonlar tarafında kayıt edilmiştir. 25 şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen depremde Hasandağı'nda bulunan istasyonlar tarafında kayıt edilmiştir.

Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir.