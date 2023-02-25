https://sputniknews.com.tr/20230225/aksaray-valiliginden-hasan-dagi-aciklamasi-volkanik-hareketlilik-yok-1067500426.html
Aksaray Valiliği’nden ‘Hasan Dağı’ açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
Aksaray Valiliği’nden ‘Hasan Dağı’ açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
Aksaray Valiliği, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depremin ardından Hasan Dağı'nda herhangi bir volkanik hareketlilik olmadığını... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T20:02+0300
2023-02-25T20:02+0300
2023-02-25T20:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
niğde
hasan dağı
aksaray
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Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin arından Aksaray Valiliği'nden Hasan Dağı ile ilgili bir açıklama yapıldı."Bugün merkez üssü Niğde Altunhisar olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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deprem, niğde, hasan dağı, aksaray
deprem, niğde, hasan dağı, aksaray
Aksaray Valiliği’nden ‘Hasan Dağı’ açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
20:02 25.02.2023 (güncellendi: 20:04 25.02.2023) Abone ol
Aksaray Valiliği, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depremin ardından Hasan Dağı'nda herhangi bir volkanik hareketlilik olmadığını belirtti.
Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin arından Aksaray Valiliği'nden Hasan Dağı ile ilgili bir açıklama yapıldı.
"Bugün merkez üssü Niğde Altunhisar olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Aynı bölgede 2020 yılında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasandağı ve TGFZ, toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasandağı 'anlık' olarak takip edilmektedir.
25 şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen depremde Hasandağı'nda bulunan istasyonlar tarafında kayıt edilmiştir.
Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir.
Ayrıca meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.