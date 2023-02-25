Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/aksaray-valiliginden-hasan-dagi-aciklamasi-volkanik-hareketlilik-yok-1067500426.html
Aksaray Valiliği’nden ‘Hasan Dağı’ açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
Aksaray Valiliği’nden ‘Hasan Dağı’ açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
Aksaray Valiliği, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depremin ardından Hasan Dağı'nda herhangi bir volkanik hareketlilik olmadığını... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T20:02+0300
2023-02-25T20:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
niğde
hasan dağı
aksaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/19/1067500282_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_93e33bca071caad77d67daa5fa2645dc.jpg
Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin arından Aksaray Valiliği'nden Hasan Dağı ile ilgili bir açıklama yapıldı."Bugün merkez üssü Niğde Altunhisar olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
niğde
hasan dağı
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/19/1067500282_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ff21b940961f3e7396247eaa0e12faaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, niğde, hasan dağı, aksaray
deprem, niğde, hasan dağı, aksaray

Aksaray Valiliği’nden ‘Hasan Dağı’ açıklaması: Volkanik hareketlilik yok

20:02 25.02.2023 (güncellendi: 20:04 25.02.2023)
© AA‘Hasan Dağı’
‘Hasan Dağı’ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Aksaray Valiliği, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depremin ardından Hasan Dağı'nda herhangi bir volkanik hareketlilik olmadığını belirtti.
Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin arından Aksaray Valiliği'nden Hasan Dağı ile ilgili bir açıklama yapıldı.
"Bugün merkez üssü Niğde Altunhisar olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Aynı bölgede 2020 yılında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasandağı ve TGFZ, toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasandağı 'anlık' olarak takip edilmektedir.
25 şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen depremde Hasandağı'nda bulunan istasyonlar tarafında kayıt edilmiştir.
Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir.
Ayrıca meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала