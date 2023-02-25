Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe madalya
17:25 25.02.2023 (güncellendi: 17:28 25.02.2023)
© Twitter/Nicolas MaduroVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Venezüellalı ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı takdim etti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Venezüellalı ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı takdim etti.
Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışması gerçekleştiren Simon Bolivar İnsani Görev Gücü ekibi için madalya takdim töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı @NicolasMaduro, ülkemize giden arama-kurtarma ekibi üyelerine Büyükelçimiz @AydanKaramanolu’nun da katıldığı törende madalya vermiştir. #Venezuela makamlarına ve halkına gösterdikleri dayanışma nedeniyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.🇹🇷🇻🇪 pic.twitter.com/WZE1spMnHT— Türkiye en Caracas (@embajadacaracas) February 24, 2023
Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun da katıldığı törende, Maduro, ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı verdi.
Anadolu Ajansına yazılı değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Karamanoğlu, Venezüella makamlarının ilk depremden hemen sonra taziye ve dayanışma mesajlarını ilettiğini ve yardıma hazır olduklarını belirttiğini aktardı.
Büyükelçi Karamanoğlu, bu çerçevede 9 Şubat'ta Gaziantep'e ulaşan 27 personel ve 3 köpekten oluşan arama kurtarma ekibinin Adıyaman'da çalışmalara katılarak 17 Şubat'ta ülkesine döndüğünü belirtti.
"Benim de katıldığım törende Devlet Başkanı Nicolas Maduro, her bir üyesine Francisco de Miranda nişanını takdim etti. Simon Bolivar arama kurtarma ekibine tüm çabaları için içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanan Karamanoğlu, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma ve dostluk duygularını hissettiren Venezüella makamları ve halkına teşekkür etti.
Merecido reconocimiento a los héroes y heroínas de la Fuerza de Tarea Humanitaria “Simón Bolívar”, con la Orden Francisco de Miranda por su destacada labor humanitaria, en la búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos en Türkiye y Siria. ¡Gracias! pic.twitter.com/anT5vL2feA— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 25, 2023