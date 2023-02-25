Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/venezuella-devlet-baskani-madurodan-turkiyede-arama-kurtarma-calismalarina-katilan-ekibe-madalya-1067494345.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe madalya
Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe madalya
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Venezüellalı ekip... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T17:25+0300
2023-02-25T17:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
venezuela
kahramanmaraş
san francisco
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Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışması gerçekleştiren Simon Bolivar İnsani Görev Gücü ekibi için madalya takdim töreni düzenlendi.Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun da katıldığı törende, Maduro, ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı verdi.Anadolu Ajansına yazılı değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Karamanoğlu, Venezüella makamlarının ilk depremden hemen sonra taziye ve dayanışma mesajlarını ilettiğini ve yardıma hazır olduklarını belirttiğini aktardı.Büyükelçi Karamanoğlu, bu çerçevede 9 Şubat'ta Gaziantep'e ulaşan 27 personel ve 3 köpekten oluşan arama kurtarma ekibinin Adıyaman'da çalışmalara katılarak 17 Şubat'ta ülkesine döndüğünü belirtti."Benim de katıldığım törende Devlet Başkanı Nicolas Maduro, her bir üyesine Francisco de Miranda nişanını takdim etti. Simon Bolivar arama kurtarma ekibine tüm çabaları için içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanan Karamanoğlu, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma ve dostluk duygularını hissettiren Venezüella makamları ve halkına teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230125/venezuella-devlet-baskani-maduro-turk-halki-bilmeli-ki-erdogani-cok-seviyoruz--1066144273.html
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türkiye, deprem, venezuela, kahramanmaraş, san francisco
türkiye, deprem, venezuela, kahramanmaraş, san francisco

Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe madalya

17:25 25.02.2023 (güncellendi: 17:28 25.02.2023)
© Twitter/Nicolas MaduroVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Venezüellalı ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı takdim etti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Venezüellalı ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı takdim etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© Twitter/Nicolas Maduro
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Venezüellalı ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı takdim etti.
Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışması gerçekleştiren Simon Bolivar İnsani Görev Gücü ekibi için madalya takdim töreni düzenlendi.
Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun da katıldığı törende, Maduro, ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı verdi.
Anadolu Ajansına yazılı değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Karamanoğlu, Venezüella makamlarının ilk depremden hemen sonra taziye ve dayanışma mesajlarını ilettiğini ve yardıma hazır olduklarını belirttiğini aktardı.
Büyükelçi Karamanoğlu, bu çerçevede 9 Şubat'ta Gaziantep'e ulaşan 27 personel ve 3 köpekten oluşan arama kurtarma ekibinin Adıyaman'da çalışmalara katılarak 17 Şubat'ta ülkesine döndüğünü belirtti.
"Benim de katıldığım törende Devlet Başkanı Nicolas Maduro, her bir üyesine Francisco de Miranda nişanını takdim etti. Simon Bolivar arama kurtarma ekibine tüm çabaları için içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanan Karamanoğlu, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma ve dostluk duygularını hissettiren Venezüella makamları ve halkına teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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