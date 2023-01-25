https://sputniknews.com.tr/20230125/venezuella-devlet-baskani-maduro-turk-halki-bilmeli-ki-erdogani-cok-seviyoruz--1066144273.html

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkemizin büyük bir kardeşi olarak görüyoruz. Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T08:35+0300

2023-01-25T08:35+0300

2023-01-25T08:39+0300

dünya

venezüella

nicolas maduro

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türk heyetini Miraflores Sarayı'nda kabul eden Maduro, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti'nin Uluslararası Üretken Yatırım Merkezi (CIIP) arasında mutabakat zaptı imzalanmasının ardından açıklamalarda bulundu.Maduro, "Bakan Muş ile harika bir toplantı gerçekleştirdik, burada ticari alışverişin büyük hedeflerini onayladık ve yatırımların entegrasyonunda ilerleme ile ülkelerimizin verimli ekonomik kalkınmasını teyit ettik." dedi.İki ülke arasındaki ticari hedeflere değinen Maduro, "Venezüella ve Türkiye ekonomik ilişkilerini gelecekte refah, zenginlik, karşılıklı fayda bekliyor. Şimdiye kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak, ileri doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Türk Hava Yolları'nın (THY) iki ülke arasındaki önemine vurgu yapan Maduro, "Türkiye'nin büyümesini her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdiden haftada 7 uçuşumuz var ve bu artarak sürecek, çünkü Türkiye sadece Karakas'ı birleştirmiyor aynı zamanda İstanbul, Güney Amerika ve tüm bölgeleri birleştiriyor." diye konuştu.Maduro, iki ülke arasındaki dostluğu hatırlatarak, şunları söyledi:Venezüella'nın ekonomik büyümede yeni bir aşamaya geldiğini dile getiren Maduro, petrol dışındaki diğer alanlarda da güçlü ilerlemeler kat ettiklerini anlattı.Maduro, ülkesinin Latin Amerika ve Karayip ülkeleri içinde en yüksek ekonomik büyümeyi yakaladığını anımsatarak, "Özellikle petrol dışı bir büyümeyle bu önemli başarıyı yakaladık. Doğru yolda ilerlemek için etkili tedbirler almak lazım." dedi.Ülkesine yatırım çağrısı yapan Maduro, "Venezüella doğal kaynakları zengin bir ülkedir. Altın, demir, çelik, alüminyum, elmas madenciliği gibi ekonominin tüm sektörlerinde karşılıklı güven içinde yatırımlara açığız." şeklinde konuştu.'Venezüella'ya yaptığınız yatırımlar için minnettarım'Maduro, iki ülke arasındaki kardeşliğin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

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venezüella, nicolas maduro, türkiye, recep tayyip erdoğan