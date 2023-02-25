https://sputniknews.com.tr/20230225/afad-genel-muduru-tatardan-nigde-depremi-aciklamasi-bagimsiz-bir-deprem-olarak-degerlendiriyoruz-1067494724.html

AFAD Genel Müdürü Tatar'dan Niğde depremi açıklaması: Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz

AFAD Genel Müdürü Tatar'dan Niğde depremi açıklaması: Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, Niğde'deki depremi bağımsız bir deprem olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Kahramanmaraş merkezli iki... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T17:40+0300

2023-02-25T17:40+0300

2023-02-25T17:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

niğde

orhan tatar

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremi bağımsız bir deprem olarak değerlendirdiklerini söyledi.Tatar, AFAD'da düzenlenen basın toplantısında, Bor ilçesinin yaklaşık 15-20 kilometre batısına denk düşen alanda yaşanan depremin derinliğinin AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 kilometre olarak ölçüldüğünü belirtti.Tatar, "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Deprem, özellikle 20 Eylül 2020 yılında yine Bor'un Obruk beldesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem ile aynı bölgeye düşüyor" dedi.'Şu ana kadar toplam 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildi'Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası artçı sarsıntılara ilişkin de bilgi veren Tatar, şunları kaydetti:'Özellikle hasarlı binalardan uzak durulması son derece büyük önem taşıyor'Dün Gürün ve Pütürge ile bugün Niğde'nin Bor ilçesinde yaşanan depremlerin bir kez daha hasarlı binalardan uzak durmanın önemini gösterdiğine işaret eden Tatar, 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin özellikle hasarlı binalarda yıkıma neden olabildiğine dikkati çekti. Tatar, "Özellikle hasarlı binalardan uzak durulması ve bu bölgelerdeki resmi görevlilerin uyarılarına mutlaka uyulması son derece büyük önem taşıyor. Hasarlı binalardan eşya alınması konusunda da ısrarcı olunmaması gerekiyor. Bu konudaki yasaklamaya uyulması önemli" diye konuştu.'Tüm vatandaşlarımızı sakin ve soğukkanlı bir şekilde bu sürecin içinde yer almaya davet ediyoruz'Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede çok ciddi travma yaşandığını dile getiren Tatar, şunları söyledi:Tatar, sosyal medya üzerinden değişik ses kayıtlarıyla birtakım haberlerin yayıldığını ifade ederek, vatandaşların, devletin resmi kanallarının yapacağı duyurular ve vereceği bilgiler dışında başka bir bilgiye itibar etmemesinin önem taşıdığını vurguladı.Bir depremin önceden yerinin, saatinin bilinmesi ve belirlenmesinin bugünkü bilimsel bilgiler ışığında mümkün olmadığının altını çizen Tatar, "Doğal olarak biliyoruz ki ülkemiz bir deprem ülkesi. Ülkemizin her yerinde açıkçası deprem üretme potansiyeli bulunan faylar var. Bu anlamda en önemli husus bunlara karşı hem toplum hem de devlet olarak hazır hale gelmek. Eminim bu süreci birlikte yürüterek sonuçta çok daha sağlıklı bir şekilde bu travmayı atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230225/canli--depremin-20-gunu-orman-ve-meralar-yapilasmaya-acildi-1067486865.html

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niğde, orhan tatar