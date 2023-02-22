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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/canli-kahramanmaras-merkezli-depremlerin-16-gunu-1067356431.html
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin 17. günü
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin 17. günü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 14. gününde Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem ardından da Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
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türkiye, deprem, новый онлайн для белой редактуры
türkiye, deprem, новый онлайн для белой редактуры
Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’ - Sputnik Türkiye

CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin 17. günü

08:00 22.02.2023
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 14. gününde Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem ardından da Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, yaraların sarılması için çalışmalar da sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay bu kez 6.4 büyüklüğündeki bir deprem ile sallandı.
Çevre illerde de hissedilen 6.4 büyüklüğündeki deprem, 16.7 kilometre derinlikte oldu. Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise can kaybının 42 bin 310'a yükseldiği açıklandı.
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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08:44 22.02.2023
Depremlerden zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan borçları bir yıl ertelendi
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası AŞ(Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerince(TKK) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları, bir yıl süreyle ertelendi.
Cumhurbaşkanlığının " 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tarımsal Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ve bağlı ilçelerinde tarımsal ürünleri/varlıkları (ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seraları ve benzeri) zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığının (Bakanlık) diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, tarımsal amaçlı üretici birliklerinin, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve sulama kooperatiflerinin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmelerinin ve 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerinin, Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenecek.
'Banka tarafından resen gerçekleştirilecek'
Karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının anapara toplamı 250.000 TL ve altında olan kişilerin kredileri ile ilgili erteleme işlemleri, Banka veya TKK’ya müracaatına ve herhangi bir hasar tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ilgisine göre Banka veya TKK tarafından resen gerçekleştirilecek.
Bu Karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının anapara toplamı 250.001 TL ve üzerinde olan, tarımsal ürünleri/varlıkları (ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seralar vb.) en az %30 ve üzeri zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenenlerin erteleme taleplerinin değerlendirilmesi için ilgisine göre Banka veya TKK’ya müracaat etmeleri gerekli olacak.
'Mevcut faiz oranı ve indirimlerinin uygulanmasına devam edilecek'
Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme dönemi süresince vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren faiz uygulanmayacak. Yatırım kredilerinde ödenmemiş tüm taksitler birer yıl süreyle ertelenir ancak faizsiz erteleme yalnızca ilk taksit için uygulanır; diğer taksitlere mevcut faiz oranı ve indirimlerinin uygulanmasına devam edilecek.
Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, Bankaca tarım kredilerine uygulanmakta olan cari tarımsal kredi faiz oranı esas alınarak hesaplanacak.
Banka ve TKK, birinci yıl için yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak kaydıyla, kendi uygulamaları çerçevesinde üreticilere birden fazla taksit belirleyebilecek. Bu fıkra kapsamında yapılandırılan krediler birinci yılın sonunda gelir kaybı uygulamasının dışında kalacak.
Banka ve TKK, bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletecek.
Banka ve TKK’nın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.
Bu kapsamdaki kredilerle ilgili olarak, hasar tespit komisyonu karar tarihinden müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.
Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermeyecek. Karar 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
08:31 22.02.2023
Türk Patent ve Marka Kurumu’na ‘deprem’ markası başvurularında artış
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin birinci önceliği depremle mücadele olurken çeşitli sektörler de “tedbir” amacıyla geliştirdiği sistemleri üretebilmek için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulundu. Son yaşanan depremlerin ardından kısa bir sürede çok sayıda deprem yatağı, deprem kabini, deprem uyarı sistemlerine ilişkin marka başvurusu yapıldı.
Milliyet gazetesinden Meltem Güneş'in haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Patent’e 17 Ağustos 1999’da Gölcük merkezli büyük Marmara depremi sonrasında depreme ilişkin ilk marka başvurusu 2000 yılının Şubat ayında yapıldı. Söz konusu başvuru, deprem uyarı ve alarm cihazları üretimi içindi.
2020 yılında meydana gelen Elazığ ve İzmir depremlerinin ardından da uyarı, ikaz sistemleri için marka başvuruları ön plana çıkarken Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem yatağı, deprem kabini için yapılan başvurular yoğunluk gösterdi.
Enkaz altında korunaklı alan oluşturmayı vaat eden deprem yataklarında bulunan sensörler, deprem sırasında üzerinde uyuyan kişiyi ikaz ediyor. Söz konusu yatakların çelik gövdesi sayesinde de korunaklı alan oluşturduğu belirtiliyor. Su, tıbbi malzeme ve konserve gıdalar koyabilecek ilave alanların bulunduğu bu yatakların fiyatları 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
08:24 22.02.2023
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremden hasarsız kurtuldu, şimdi 'inşaatta çok demir kullandı' diye kızdığı ustasını arıyor
08:15
08:24 22.02.2023
Depremler sonrası AK Parti'den yeni hamle: 'Afet Bakanlığı' ve 'Deprem Bilim Kurulu' geliyor
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, siyasi partiler seçimlere yönelik tüm hazırlıklarını yeniden gözden geçirmeye başladı. AK Parti’de de bu kapsamda önceki kampanya içeriklerinin tamamı askıya alınarak, depremin yaralarının sarılmasının ön planda olacağı yeni bir süreç için hazırlık yapılıyor.
AK Parti kurmayları, kalıcı konutlar yapılana kadar Türkiye’nin en önemli gündeminin bundan sonra depremin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar olacağına dikkat çekiyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre parti yöneticilerinin yaptığı değerlendirmelerde, "Türkiye’de 6 Şubat’tan sonra çok şey değişti. Artık uzun bir süre depremi ve sonraki süreci konuşacağız. Seçimler de tamamen deprem gündemli olacaktır. Buna göre yeni bir kampanya içeriği hazırlanması gerekecek. ‘Kampanya’ denmesi de çok doğru olmaz. ‘Depremin etkilediği şehirleri nasıl yeniden ayağa kaldıracağız?’, ‘Yaraları hızla nasıl saracağız?’, ‘Memleketlerini terk edenleri nasıl geri getireceğiz?’ gibi başlıklarda sil baştan bir gündem olması lazım" görüşü ön plana çıktı.
AK Parti kurmayları, deprem bölgesinden 3 milyona yakın insanın başka şehirlere gittiğini tahmin ettiklerini, bu kişilerin yeniden şehirlerine dönmesinin altyapısının kurulacağını kaydetti.
Habere göre, AK Parti’nin gündeminde önümüzdeki süreçte 'Afet Bakanlığı' kurulması, sürekli aktif bir şekilde görev yapacak 'Deprem Bilim Kurulu'nun hayata geçirilmesi gibi öneriler de var.
08:02 22.02.2023
İstanbul, site, bina, konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
'İstanbul'da büyük deprem olacak mı?' tartışması: Hangi uzman ne diyor?
07:46
08:01 22.02.2023
Diyarbakır'da, geceyi sokakta geçiren vatandaşlar battaniye, yiyecek ve içecek istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Diyarbakır güne 4 büyüklüğünde depremle uyandı
06:42
08:01 22.02.2023
Hatay merkezli deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
'Hatay'ı tuzlu kum yıktı': Felaket göz göre göre geldi
07:12
08:00 22.02.2023
Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaştı
Elazığ’da 17 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası Yolüstü köyünde metrelerce uzanan fay hattındaki zemin sıvılaşması bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde ve yerin 7 km altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı. Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü. Yapılan ilk incelemede yarığın, fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Bölge halkı tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler, görenleri dehşete düşürdü.
Bölgede uzmanlar tarafından detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.
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