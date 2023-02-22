https://sputniknews.com.tr/20230222/adanada-insaat-calismalari-durduruldu-1067395750.html
Adana’da inşaat çalışmaları durduruldu
Adana’da inşaat çalışmaları durduruldu
Adana’da, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmaları durduruldu. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T22:56+0300
2023-02-22T22:56+0300
2023-02-22T22:57+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana
deprem
inşaat
kahramanmaraş
adana valiliği
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Adana Valiliği, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230221/binasi-yikilan-muteahhit-ruhsata-aykiri-cikmalar-yapip-12-bin-lira-odeyerek-insaata-devam-etmis-1067304360.html
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adana, deprem, inşaat, kahramanmaraş, adana valiliği
adana, deprem, inşaat, kahramanmaraş, adana valiliği
Adana’da inşaat çalışmaları durduruldu
22:56 22.02.2023 (güncellendi: 22:57 22.02.2023) Abone ol
Adana’da, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmaları durduruldu.
Adana Valiliği, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“06.02.2023 tarihinden önce inşasına başlanmış ancak yapımı henüz tamamlanmamış inşaatların yapımı durdurulacaktır. İlgili kurumlara gönderdiğimiz resmi yazıda açıklandığı üzere; bu inşaatlarla ilgili olarak, görevli teknik heyet tarafından hazırlanan raporun ilgili idarece değerlendirilmesinden sonra uygun olduğuna karar verilenlerin faaliyetlerine izin verilecektir.”