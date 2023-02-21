https://sputniknews.com.tr/20230221/binasi-yikilan-muteahhit-ruhsata-aykiri-cikmalar-yapip-12-bin-lira-odeyerek-insaata-devam-etmis-1067304360.html

Binası yıkılan müteahhit, ruhsata aykırı çıkmalar yapıp 12 bin lira ödeyerek inşaata devam etmiş

Binası yıkılan müteahhit, ruhsata aykırı çıkmalar yapıp 12 bin lira ödeyerek inşaata devam etmiş

Depremzede gibi şehri terk ederek Manavgat’ta bir otele yerleştiği ortaya çıkan Kule Apartmanı müteahhiti Ömer Cihan’ın ruhsata aykırı çıkmalar yaptığı, ancak... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T06:58+0300

2023-02-21T06:58+0300

2023-02-21T07:03+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

antakya

belediye

müteahhit

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Deprem felaketinde Antakya’da onlarca kişiye mezar olan Kule Apartmanı’na ilişkin hazırlanan bilirişi raporu, depremlerde neden ağır kayıplar verildiğinin adeta belgesi niteliğinde.Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Manavgat’ta 5 yıldızlı otelde gözaltına alınan müteahhit Ömer Cihan’ın yaptırdığı Kule Apartmanı’nda, ruhsat projesine aykırı çıkmalar yapıldığı ancak Cihan’ın bu suça karşı sadece 12 bin lira para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.2018 yılında Hatay Barosuna kayıtlı Avukat Ebru Ulaş ve Avukat Görkem Ulaş tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 1 Ocak 2019 günü İnşaat Mühendisi ve İnşaat Bilirkişi Hakan Yağcıoğlu tarafından Antakya Saraykent Mahallesi 358.sokak, numara 28’deki 3972’nolu parselde yapılan keşif neticesinde, deprem sırasında çöken yapının ruhsat projesine aykırı çıkmaları olduğu belirtiliyor.Bilirkişi raporunda, 17 Ekim 2017 tarihinde 662 ruhsat numaralı yapının, toplamda 4 bodrum kat, 5 normal kat ve çatı arası piyesli olduğu, ruhsat projesinde +1 metre kotunda olması gereken zemin katın +4 metre kotunda olduğu tespit edildiği bilgisi yer alıyor. Raporda, ruhsat projesine aykırı olarak bodrum katlarda çıkma yapıldığı, mevcut binada proje ve eklerine aykırılık olduğu belirtilirken, “Yapılan incelemeler sonucunda dava konusu binada çatı katlarındaki aykırılıklar için yapı kayıt belgesi alındığı fakat kot farkı için herhangi bir belge bulunmadığı bu aykırılığın giderilmesi için imar barışına veya ilgili belediyeye müracaat edilmesi gerekmektedir, mevcut durumda binada imara uygunsuzluk bulunduğu tarafımca tespit edilmiştir” ifadeleri sıralanmış.'Hakimi şikayet ettik'Öte yandan kaçak inşaat nedeniyle açılan davada ise Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Ömer Cihan’ı imar kirliliği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıp, indirim uygulamış. 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına kara verilen Cihan’ın cezası bir günü 40 TL’den hesaplanmak üzere 12 bin lira adli para cezasına çevrilmiş.Ömer Cihan hakkında şikayetçi olarak Kule Apartmanı’ndaki usulsüzlüklerin ortaya çıkmasını sağlayan avukatlar Ebru Ulaş ile eşi avukat Görkem Ulaş ise Milliyet’e yaptıkları açıklamada, şu bilgileri verdiler: Ferah Apartmanı'nda da ruhsata aykırı imalatlar yapmış, belediye usulsüz 'yapı kullanım izni' vermişYine aynı müteahhit Ömer Cihan tarafından yapılan Türkiye’yi yasa boğan iki büyük depremde ağır hasar alan Antakya’daki Ferah Apartmanı’nda ruhsata aykırı ekleme ve imalatlar yapıldığı ortaya çıktı. Depremden 1 ay önce mahkemeye yansıyan bilirkişi raporuna göre, sığınak alanı daireye çevrilen yapıdaki usulsüzlüklere rağmen Antakya Belediyesi’nce 5 yıl önce binaya usulsüz ‘yapı kullanım izni’ verilmiş.Depremde hasar alan Ferah Apartmanı ile ilgili 2 Ocak 2023 tarihinde Hatay 7.Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunda, 31 Ocak 2018 tarihli yapı kullanma izin belgesinin usulsüz olarak tanzim edildiği belirtiliyor. Depremde ağır hasar aldığı bildirilen yapının, depremde yıkılan Kule Apartmanı’nın müteahhiti Ömer Cihan tarafından yapıldığı belirtilerek, yapıdaki usulsüzlükler şöyle anlatılmış:Belediye de sorumluBilirkişi raporunda Yapı Denetim firmasının kusurları şöyle sıralanıyor:Milliyet’e bilgi veren Avukat Ebru Ulaş ise, “Belediye memurları yargılanmaktaydı bu raporla usulsüz yapı kullanım izin belgesi verdiklerini ve sorumluluklarını ortaya çıkardık. Deprem olmasa 21 Mart günü duruşmamız vardı lakin deprem oldu. Sorumlular, görevi kötüye kullanmaktan yargılanıyorlardı ama dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi için taleplerimiz olacaktı” dedi.

hatay

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