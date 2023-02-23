https://sputniknews.com.tr/20230223/ak-partili-ozhaseki-koca-koca-belediyesi-olanlar-sadece-isin-goruntu-tarafindalardi-1067397924.html

AK Partili Özhaseki: Koca koca belediyesi olanlar sadece işin görüntü tarafındalardı

AK Partili Özhaseki: Koca koca belediyesi olanlar sadece işin görüntü tarafındalardı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Koca koca belediyesi olanlar sadece işin görüntü tarafındalardı. Sadece işin algı operasyonları... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T00:50+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

mehmet özhaseki

ak parti

deprem

fatih dönmez

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve bazı AK Partili belediye başkanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde incelemelerde bulundu.Bakan Dönmez, İskenderun Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, depremin ilk anından itibaren İskenderun başta olmak üzere bazı ilçelerin koordinasyonunun kendilerine verildiğini söyledi.Bölgede görev yapan vali ve belediye başkanlarıyla süratle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını, akabinde de depremzedelerin barınma ve yiyecek ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.Dönmez, belediyelerin ilk andan itibaren ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarına dikkati çekerek, "Tüm başkanlarımıza, ekiplerine teşekkür ediyorum. Burada bir gün içinde hem Erzincan depremini hem de Gölcük depremini yaşadık desek az söylemiş olmayız şiddeti itibariyle. Afet yönetiminin ilk günleri kriz yönetimiyle geçti. Sonrasında da lojistik yönetimiyle geçiyor. Akabinde de şehrin alt ve üst yapısıyla yeniden ihyası ve inşasına yönelik çalışmalarımız olacak" dedi.'Dünyada daha önce böyle yöntem denenmemiş'Büyük afet yaşandığını ancak üstesinde gelinemeyecek bir durum olmadığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:'Hepimiz bu seferberliğe devam edeceğiz'Özhaseki de ilk günden itibaren gerek Cumhurbaşkanı gerek bakanlar gerekse de görevlendirilen herkesin, AFAD'ın iş başında olduğunu dile getirdi.Herkesin elinden geleni yaptığını ve işin bir ucundan tuttuğunu anlatan Özhaseki, "İlk ulaşabildiği yerlerde kim kime yardım edebilirse, o yardımı oraya ulaştırmaya çalıştık. Bütün millet ayaktaydı adeta. Türk milleti olarak herkes olaya kilitlenmiştir. Gücü neye yetiyorsa, elinden ne geliyorsa herkes bunu yapıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde 'en güçlüyüm' diyen devletlerde bile, böyle bir afet olsa herhalde bu işin altından hiç kalkamazlar" diye konuştu.Özhaseki, devletin resmi kurumları ve AK Partili belediyelerin yanı sıra gönüllüler ile sivil toplum örgütlerinin tamamıyla sahada oluğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:'Böyle zamanlarda siyaset düşünmek ayrıdır. Parti isminden bahsetmek bile ayıptır'Bu işin heyecanlanıp biraz gayret edip sonra bırakıp gidilecek türden olmadığının altını çizen Özhaseki, Türk milletinin bu afetin üstesinden geleceğine inandığını dile getirdi.Deprem bölgesinde işler bitti diyene kadar hizmetlerin devam edeceğini bildiren Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230222/deprem-sonrasi-halep-yikilan-evler-degil-butun-dunya-------1067391289.html

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mehmet özhaseki, ak parti, deprem, fatih dönmez