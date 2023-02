https://sputniknews.com.tr/20230222/deprem-sonrasi-halep-yikilan-evler-degil-butun-dunya-------1067391289.html

Deprem sonrası Halep: Yıkılan evler değil, bütün dünya

Deprem sonrası Halep: Yıkılan evler değil, bütün dünya

22.02.2023

Suriye’nin Halep şehrinin Akaba bölgesinde, depremde çok sayıda bina yıkıldı, birçok binada da büyük hasar meydana geldi ve her an yıkılabilirler. Ümmü Halid, bir battaniyeye bürünerek kendi evinin enkazı üzerinde oturuyor.Akaba, Halep’in en eski bölgelerinden biri. Tarihçilerin tahminlerine göre, Halep’in bu bölgedeki ilk mahalleleri 3 bin 400 yıl önce, ilk yerleşimler ise ondan da önce oluşmaya başladı.Orada bulunan depremzede bir kadın, “Ne söyleyebilirim? Yıkılan evler değil, tüm dünya. Her yer yıkıldı, gidecek yer yok” ifadelerini kullandı. Tarihi merdivende Ebu Samir’le karşılaştık.Ebu Samir, “Tüm yollar hasar görmüş gibi görünüyor. Şehrin tarihi kesiminde bile büyük tahribat var. Benim de evim çöktü. Allaha şükür, tüm ailem hayatta ve güvendeler. Zamanında dışarı çıkmayı başardılar” diye anlattı.Bölgesinde, birçok vatandaşın hasarlı binalarda oturmaya devam ettiğini anlatan Ebu Samir, bu insanların geçici sığınma merkezlerine gitmeye hazır olmadığını belirterek, “Başka gidecek yerleri de yok. Nereye gidecekler? Suriyeliler yıllardır son derece zor koşullarda yaşıyor. Yaptırımlar yüzünden birçoğu inşaat malzemesi ve mobilya alamayacak. Yine yaptırımlar yüzünden birçoğu yeni kiralık evlere çıkamayacak, çok pahalıya mal olacak” ifadesini kullandı.

