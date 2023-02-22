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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/bakan-kasapoglu-yurtta-kalmayan-ogrencilerimizin-ucret-odemesi-soz-konusu-degil-1067384524.html
Bakan Kasapoğlu: Yurtta kalmayan öğrencilerimizin ücret ödemesi söz konusu değil
Bakan Kasapoğlu: Yurtta kalmayan öğrencilerimizin ücret ödemesi söz konusu değil
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı ve bahar yarı yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları'ndan ayrılan üniversite... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T19:08+0300
2023-02-22T19:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mehmet muharrem kasapoğlu
gençlik ve spor bakanlığı
yurt
üniversite
ücret
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230222/yok-bahar-yariyili-egitim-ve-ogretimine-iliskin-yeni-sorulari-yanitladi-1067383796.html
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mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, yurt, üniversite, ücret
mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, yurt, üniversite, ücret

Bakan Kasapoğlu: Yurtta kalmayan öğrencilerimizin ücret ödemesi söz konusu değil

19:08 22.02.2023 (güncellendi: 19:12 22.02.2023)
© AAGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı ve bahar yarı yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır" ifadelerini kullandı.
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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