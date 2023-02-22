https://sputniknews.com.tr/20230222/bakan-kasapoglu-yurtta-kalmayan-ogrencilerimizin-ucret-odemesi-soz-konusu-degil-1067384524.html

Bakan Kasapoğlu: Yurtta kalmayan öğrencilerimizin ücret ödemesi söz konusu değil

Bakan Kasapoğlu: Yurtta kalmayan öğrencilerimizin ücret ödemesi söz konusu değil

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı ve bahar yarı yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları'ndan ayrılan üniversite... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T19:08+0300

2023-02-22T19:08+0300

2023-02-22T19:12+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

mehmet muharrem kasapoğlu

gençlik ve spor bakanlığı

yurt

üniversite

ücret

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230222/yok-bahar-yariyili-egitim-ve-ogretimine-iliskin-yeni-sorulari-yanitladi-1067383796.html

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mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, yurt, üniversite, ücret