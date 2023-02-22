https://sputniknews.com.tr/20230222/bakan-yanik-riskli-olabilecegini-degerlendirdigimiz-deprem-bolgesindeki-kuruluslari-tahliye-ettik-1067387967.html
Bakan Yanık: Riskli olabileceğini değerlendirdiğimiz deprem bölgesindeki kuruluşları tahliye ettik
Bakan Yanık: Riskli olabileceğini değerlendirdiğimiz deprem bölgesindeki kuruluşları tahliye ettik
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından riskli olabileceği değerlendirilen deprem bölgesindeki kuruluşları... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T20:25+0300
2023-02-22T20:25+0300
2023-02-22T20:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
derya yanık
deprem
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay ve Kahramanmaraş'taki huzurevlerinden, Konya Meliha Ercan Huzurevi'ne nakledilen 68 afetzedeyi ziyaret etti.Bakan Derya Yanık huzurevi ziyareti öncesi Konya Devlet Tiyatrosu'na geçerek burada sergilenen çocuk oyununu, depremde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan devlet korumasındaki çocuklarla izledi.Programın ardından Selçuklu ilçesindeki Meliha Ercan Huzurevi'ne geçen Bakan Yanık, buraya Kahramanmaraş ve Hatay'dan nakledilen huzurevi sakinleriyle buluştu.Odalarını ziyaret ettiği depremzede yaşlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Yanık, "Siz bizim için kıymetlisiniz" dedi.Yanık, huzurevinden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hemen akabinde, deprem bölgesinde bulunan bakanlığa bağlı kuruluşlardaki riskli olabileceğini değerlendirdikleri birimleri hızla tahliye ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:Konya'da Meliha Ercan Huzurevi'ne toplam 68 huzurevi sakini yaşlının nakledildiğini, gelenlerden 26'sının Kahramanmaraş'tan, 42'sinin Hatay'dan olduğunu, çalışmalar bitene kadar kendilerinin burada ağırlanacaklarını sözlerine ekledi.Son olarak depremzedelere, "Yaralarımızı saracağız, yolumuza devam edeceğiz" diyen Bakan Yanık'a ziyareti sırasında AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu eşlik etti.
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derya yanık, deprem
Bakan Yanık: Riskli olabileceğini değerlendirdiğimiz deprem bölgesindeki kuruluşları tahliye ettik
20:25 22.02.2023 (güncellendi: 20:27 22.02.2023) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından riskli olabileceği değerlendirilen deprem bölgesindeki kuruluşları tahliye ettiklerini belirterek, “Misafirlerimizi daha sonra geri yerlerine döndüreceğiz ama ilk etapta hiçbir canı riske etmemek için vatandaşlarımızı güvenli bölgelere naklettik” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay ve Kahramanmaraş'taki huzurevlerinden, Konya Meliha Ercan Huzurevi'ne nakledilen 68 afetzedeyi ziyaret etti.
Bakan Derya Yanık huzurevi ziyareti öncesi Konya Devlet Tiyatrosu'na geçerek burada sergilenen çocuk oyununu, depremde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan devlet korumasındaki çocuklarla izledi.
Programın ardından Selçuklu ilçesindeki Meliha Ercan Huzurevi'ne geçen Bakan Yanık, buraya Kahramanmaraş ve Hatay'dan nakledilen huzurevi sakinleriyle buluştu.
Odalarını ziyaret ettiği depremzede yaşlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Yanık, "Siz bizim için kıymetlisiniz" dedi.
Yanık, huzurevinden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hemen akabinde, deprem bölgesinde bulunan bakanlığa bağlı kuruluşlardaki riskli olabileceğini değerlendirdikleri birimleri hızla tahliye ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:
"Biz depremin hemen akabinde kuruluşu olan birimlerimiz, buna engelli yaşlı hizmetlerimiz dahil, çocuk hizmetlerimiz dahil, kadın kuruluşlarımız dahil riskli olabileceğini değerlendirdiğimiz deprem bölgesindeki kuruluşlarımızı tahliye ettik. Daha sonra sağlam tespiti yapılan kuruluşlarımıza peyderpey misafirlerimizi, sakinlerimizi geri yerlerine döndüreceğiz. İlk etapta hiçbir canı riske etmemek için çocuklarımız, büyüklerimiz, kadın kuruluşlarında kalan kadınlarımız olmak üzere hepsi güvenli bölgelere nakledildi."
Konya'da Meliha Ercan Huzurevi'ne toplam 68 huzurevi sakini yaşlının nakledildiğini, gelenlerden 26'sının Kahramanmaraş'tan, 42'sinin Hatay'dan olduğunu, çalışmalar bitene kadar kendilerinin burada ağırlanacaklarını sözlerine ekledi.
Son olarak depremzedelere, "Yaralarımızı saracağız, yolumuza devam edeceğiz" diyen Bakan Yanık'a ziyareti sırasında AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu eşlik etti.