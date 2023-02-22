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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/depremden-248-saat-sonra-enkazdan-kurtarilan-aleyna-olmez-cok-zorlu-bir-surecti-ama-mucadele-ettim-1067385799.html
Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez: Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim
Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez: Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez, “Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim” dedi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T19:34+0300
2023-02-22T19:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
aleyna ölmez
deprem
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mücadele ettiğini ve çok uğraştığını kaydetti.Ankara Üniversitesi'nden (AÜ) yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Aleyna Ölmez'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluk aktarıldı.'Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor'Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Aleyna Ölmez, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete geldi, iyi hissettim, gururlu hissediyorum. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor" değerlendirmesinde bulundu.Çok zorlu bir süreç yaşadığını belirten Aleyna Ölmez, "Mücadele ettim, uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı, yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. ifadelerini kullandı.'Aleyna için duaların karşılığı diyorum'Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise yeğeninin enkazdan kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu vurguladı."Bu şekilde bir sonuç beklemiyorduk ama birden çıkınca Aleyna bizim için de mucize oldu. Sevinci, hüznü hepsini aynı anda yaşadık" sözleriyle duygularını aktaran Güler Duman, destek olan ve Aleyna ile ilgilenen başta doktorlar olmak üzere herkese teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ziyareti ve ilgisi dolayısıyla teşekkür eden Duman, "Aleyna için duaların karşılığı diyorum." ifadesini kullandı.Güler Duman, herkesten dua beklediğini sözlerine ekledi.
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recep tayyip erdoğan, aleyna ölmez, deprem, kahramanmaraş
recep tayyip erdoğan, aleyna ölmez, deprem, kahramanmaraş

Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez: Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim

19:34 22.02.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan ve tedavi edilen Aleyna Ölmez (sol 2) ve diğer yaralıları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan ve tedavi edilen Aleyna Ölmez (sol 2) ve diğer yaralıları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
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6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez, “Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mücadele ettiğini ve çok uğraştığını kaydetti.
Ankara Üniversitesi'nden (AÜ) yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Aleyna Ölmez'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluk aktarıldı.

'Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor'

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Aleyna Ölmez, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete geldi, iyi hissettim, gururlu hissediyorum. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Çok zorlu bir süreç yaşadığını belirten Aleyna Ölmez, "Mücadele ettim, uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı, yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. ifadelerini kullandı.

'Aleyna için duaların karşılığı diyorum'

Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise yeğeninin enkazdan kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu vurguladı.
"Bu şekilde bir sonuç beklemiyorduk ama birden çıkınca Aleyna bizim için de mucize oldu. Sevinci, hüznü hepsini aynı anda yaşadık" sözleriyle duygularını aktaran Güler Duman, destek olan ve Aleyna ile ilgilenen başta doktorlar olmak üzere herkese teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ziyareti ve ilgisi dolayısıyla teşekkür eden Duman, "Aleyna için duaların karşılığı diyorum." ifadesini kullandı.
Güler Duman, herkesten dua beklediğini sözlerine ekledi.
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