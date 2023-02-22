https://sputniknews.com.tr/20230222/depremden-248-saat-sonra-enkazdan-kurtarilan-aleyna-olmez-cok-zorlu-bir-surecti-ama-mucadele-ettim-1067385799.html

Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez: Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim

Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez: Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez, “Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim” dedi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T19:34+0300

2023-02-22T19:34+0300

2023-02-22T19:34+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

aleyna ölmez

deprem

kahramanmaraş

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mücadele ettiğini ve çok uğraştığını kaydetti.Ankara Üniversitesi'nden (AÜ) yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Aleyna Ölmez'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluk aktarıldı.'Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor'Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Aleyna Ölmez, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete geldi, iyi hissettim, gururlu hissediyorum. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor" değerlendirmesinde bulundu.Çok zorlu bir süreç yaşadığını belirten Aleyna Ölmez, "Mücadele ettim, uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı, yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. ifadelerini kullandı.'Aleyna için duaların karşılığı diyorum'Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise yeğeninin enkazdan kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu vurguladı."Bu şekilde bir sonuç beklemiyorduk ama birden çıkınca Aleyna bizim için de mucize oldu. Sevinci, hüznü hepsini aynı anda yaşadık" sözleriyle duygularını aktaran Güler Duman, destek olan ve Aleyna ile ilgilenen başta doktorlar olmak üzere herkese teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ziyareti ve ilgisi dolayısıyla teşekkür eden Duman, "Aleyna için duaların karşılığı diyorum." ifadesini kullandı.Güler Duman, herkesten dua beklediğini sözlerine ekledi.

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recep tayyip erdoğan, aleyna ölmez, deprem, kahramanmaraş