https://sputniknews.com.tr/20230203/bidenin-putine-ukraynanin-beste-birini-teklif-ettigi-haberine-beyaz-saray-ve-ciaden-yalanlama--1066532423.html

'Biden'ın Putin'e Ukrayna'nın beşte birini teklif ettiği' haberine Beyaz Saray ve CIA'den yalanlama

'Biden'ın Putin'e Ukrayna'nın beşte birini teklif ettiği' haberine Beyaz Saray ve CIA'den yalanlama

'CIA Direktörü William Burns'ün Biden yönetiminin hazırladığı barış planının parçası olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna topraklarının beşte... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T14:17+0300

2023-02-03T14:17+0300

2023-02-03T14:31+0300

ukrayna krizi

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Neue Zürcher Zeitung (NNZ), ABD Başkanı Joe Biden tarafından ocak ortasında gizli görevle Moskova ve Kiev'e gönderilen CIA Direktörü William Burns'ün barış planı kapsamında Rusya'ya Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini teklif ettiğini iddia etti. İsviçre'nin saygın ve ağırbaşlı gazetesi, haberini biri koalisyon hükümetinden diğer muhalefetten dış politika meselelerine bakan iki Alman milletvekiline dayandırdı.Haberde, Burn'ün barış karşılığı toprak teklifinin Rusya'nın Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini elinde tutmasını öngördüğü, bunun Donbass'ın büyüklüğüne denk gelen bir miktar olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine ABD'nin Newsweek dergisine konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcü Yardımcısı Sean Davett, 'NZZ'nin haberinin doğru olmadığını ve CIA'in de aynı şeyi söyleyeceğini' dile getirdi. Ardından Newsweek'e konuşan bir CIA yetkilisi, Burns'ün gizli Moskova ziyaretine ve Beyaz Saray adına barış teklifi ilettiğine dair haberlerin 'tamamen yanlış' olduğunu söyledi.İki Alman siyasetçinin NZZ'ye anlattıklarına bakılırsa, iddia edilen barış teklifi Washington'da Ukrayna-Rusya çatışmaları konusunda bir bölünmeye işaret ediyor. Buna göre 'Burns ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'e odaklanmak için Ukrayna'daki savaşı bir an önce bitirmek isterken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'i sonuna kadar desteklemekte kararlı'.NZZ, istihbarat çevreleriyle bağlantılı düşünce kuruluşu Rand Corporation'ın diğer nedenlerin yanısıra Çin'e odaklanabilmek için Washington'u Ukrayna'da 'uzun bir savaştan kaçınmaya' çağıran yakın tarihli raporuna da işaret etti.Hem Moskova'nın hem de Kiev'in Burns'ün ilettiği teklifi reddettiğini yazan NZZ'ye göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy toprak ödünü vermek istemediğini, Kremlin ise zaferden emin olduğunu söyledi. Newsweek'in görüşünü aldığı Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, NZZ'nin haberini 'ilginç' bulduğunu, ancak 'spekülasyon' hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.Daha önce ABD'nin Washington Post gazetesi, Almanya'nın öncülüğünde Ukrayna'ya tank tedariki kararının açıklanması öncesi, CIA Direktörünün Zelenskiy ile görüşmek ve bilgi vermek için Kiev'e gizli ziyarette bulunduğunu yazmıştı.

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cia, william burns, ukrayna, rusya, abd, barış planı, teklif, toprak, joe biden, vladimir putin