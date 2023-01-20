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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/washington-post-cia-direktoru-rusyanin-planlari-konusunda-uyarmak-icin-gizlice-kieve-gitti--1065979700.html
Washington Post: CIA Direktörü gizlice Kiev'i ziyaret etti
Washington Post: CIA Direktörü gizlice Kiev'i ziyaret etti
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya’nın kurduğu iddia edilen planlarla ilgili... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T16:39+0300
2023-01-20T16:46+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
cia
rusya
vladimir zelenskiy
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Washington Post gazetesinin haberinde, “Burns, Vladimir Zelenskiy’e Rusya’nın önümüzdeki haftalar ve aylardaki askeri planlarıyla ilgili tahminleri hakkında bilgi vermek için geçen hafta sonu Ukrayna başkentini gizlice ziyaret etti” ifadesine yer verildi. Adı belirtilmeyen kaynakların aktardığına göre Zelenskiy ve Ukrayna istihbaratının üst düzey personeliyle yapılan görüşmede, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk elde ettikten sonra ABD ve diğer Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yardımının ne kadar süreceği konusu ele alındı. Haberde, Zelenskiy ve yardımcılarının bu görüşmeden, Biden’in Kiev’e desteğinin zayıflamayacağı, acil finansman mekanizmasının da en az temmuz ve ağustos ayına kadar süreceği izlenimiyle ayrıldığı kaydedildi. Aynı zamanda Kiev’in, ABD Kongresi’nin milyarlarca dolarlık yeni yardım paketini kabul edeceğinden emin olmadığı ifade edildi.
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abd, ukrayna, cia, rusya, vladimir zelenskiy, joe biden
abd, ukrayna, cia, rusya, vladimir zelenskiy, joe biden

Washington Post: CIA Direktörü gizlice Kiev'i ziyaret etti

16:39 20.01.2023 (güncellendi: 16:46 20.01.2023)
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMWilliam Burns
William Burns - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
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ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya’nın kurduğu iddia edilen planlarla ilgili bilgilendirme amacıyla geçen hafta sonu gizlice Kiev’i ziyaret ettiği iddia edildi.
Washington Post gazetesinin haberinde, “Burns, Vladimir Zelenskiy’e Rusya’nın önümüzdeki haftalar ve aylardaki askeri planlarıyla ilgili tahminleri hakkında bilgi vermek için geçen hafta sonu Ukrayna başkentini gizlice ziyaret etti” ifadesine yer verildi.
Adı belirtilmeyen kaynakların aktardığına göre Zelenskiy ve Ukrayna istihbaratının üst düzey personeliyle yapılan görüşmede, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk elde ettikten sonra ABD ve diğer Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yardımının ne kadar süreceği konusu ele alındı.
Haberde, Zelenskiy ve yardımcılarının bu görüşmeden, Biden’in Kiev’e desteğinin zayıflamayacağı, acil finansman mekanizmasının da en az temmuz ve ağustos ayına kadar süreceği izlenimiyle ayrıldığı kaydedildi.
Aynı zamanda Kiev’in, ABD Kongresi’nin milyarlarca dolarlık yeni yardım paketini kabul edeceğinden emin olmadığı ifade edildi.
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