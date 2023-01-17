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https://sputniknews.com.tr/20230117/rusya-dis-istihbarat-servisi-baskani-nariskin-cia-direktoru-willam-burnsle-yeniden-gorusebiliriz-1065835824.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: CIA Direktörü Burns'le yeniden görüşebiliriz
Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: CIA Direktörü Burns'le yeniden görüşebiliriz
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, 14 Kasım'da Ankara'da görüştükleri Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'le... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T15:13+0300
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Rus basınına demeç veren Narışkin, Burns'le yeniden bir araya gelip gelmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Olabilir" yanıtını verdi.Narışkin, olası görüşmenin tarihinin tarafların mutabakatıyla belirleneceğini kaydetti.Narışkin ve Burns, 14 Kasım'da Ankara'da MİT'in ev sahipliğinde bir görüşme yaparak büyük ses getirmişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Narışkin ve Burns'ün hassas konuları ele aldığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221117/rusya-disisleri-ankarada-gorusen-nariskin-ve-burns-hassas-konulari-ele-aldi-1063561506.html
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rusya, sergey narışkin, abd, cia, mit
rusya, sergey narışkin, abd, cia, mit

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: CIA Direktörü Burns'le yeniden görüşebiliriz

15:13 17.01.2023 (güncellendi: 15:17 17.01.2023)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, 14 Kasım'da Ankara'da görüştükleri Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'le yeniden buluşmalarının mümkün olduğunu söyledi.
Rus basınına demeç veren Narışkin, Burns'le yeniden bir araya gelip gelmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Olabilir" yanıtını verdi.

Narışkin, olası görüşmenin tarihinin tarafların mutabakatıyla belirleneceğini kaydetti.

Narışkin ve Burns, 14 Kasım'da Ankara'da MİT'in ev sahipliğinde bir görüşme yaparak büyük ses getirmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Narışkin ve Burns'ün hassas konuları ele aldığını belirtmişti.
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Rusya Dışişleri: Ankara'da görüşen Narışkin ve Burns, hassas konuları ele aldı
17 Kasım 2022, 14:43
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