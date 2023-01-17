https://sputniknews.com.tr/20230117/rusya-dis-istihbarat-servisi-baskani-nariskin-cia-direktoru-willam-burnsle-yeniden-gorusebiliriz-1065835824.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: CIA Direktörü Burns'le yeniden görüşebiliriz
Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: CIA Direktörü Burns'le yeniden görüşebiliriz
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, 14 Kasım'da Ankara'da görüştükleri Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'le... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T15:13+0300
2023-01-17T15:13+0300
2023-01-17T15:17+0300
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Rus basınına demeç veren Narışkin, Burns'le yeniden bir araya gelip gelmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Olabilir" yanıtını verdi.Narışkin, olası görüşmenin tarihinin tarafların mutabakatıyla belirleneceğini kaydetti.Narışkin ve Burns, 14 Kasım'da Ankara'da MİT'in ev sahipliğinde bir görüşme yaparak büyük ses getirmişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Narışkin ve Burns'ün hassas konuları ele aldığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221117/rusya-disisleri-ankarada-gorusen-nariskin-ve-burns-hassas-konulari-ele-aldi-1063561506.html
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rusya, sergey narışkin, abd, cia, mit
Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: CIA Direktörü Burns'le yeniden görüşebiliriz
15:13 17.01.2023 (güncellendi: 15:17 17.01.2023) Abone ol
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, 14 Kasım'da Ankara'da görüştükleri Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'le yeniden buluşmalarının mümkün olduğunu söyledi.
Rus basınına demeç veren Narışkin, Burns'le yeniden bir araya gelip gelmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Olabilir" yanıtını verdi.
Narışkin, olası görüşmenin tarihinin tarafların mutabakatıyla belirleneceğini kaydetti.
Narışkin ve Burns, 14 Kasım'da Ankara'da MİT'in ev sahipliğinde bir görüşme yaparak büyük ses getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Narışkin ve Burns'ün hassas konuları ele aldığını belirtmişti.