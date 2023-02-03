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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/kremlin-abdnin-rusyaya-ukraynanin-5te-1ini-onerdigine-dair-iddia-gercek-disi--1066531671.html
Kremlin: ABD'nin Rusya'ya Ukrayna'nın 5'te 1'ini önerdiğine dair iddia gerçek dışı
Kremlin: ABD'nin Rusya'ya Ukrayna'nın 5'te 1'ini önerdiğine dair iddia gerçek dışı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün çatışmaların sona ermesi için Rusya'ya Ukrayna topraklarının... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T13:52+0300
2023-02-03T14:25+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
william burns
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İsviçre'de yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesi, Burns'ün ocak ayında Moskova'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Rus tarafına Ukrayna topraklarının 5'te 1'inin Rusya'ya bırakılmasını içeren bir plan önerdiğini yazdı. Günlük basın toplantısında söz konusu iddiayla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, bunun yalan haber olduğunu vurguladı. Peskov, Burns'ün ocak ayında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gizlice görüştüğü iddiasını da tekzip etti.
https://sputniknews.com.tr/20230203/bidenin-putine-ukraynanin-beste-birini-teklif-ettigi-haberine-beyaz-saray-ve-ciaden-yalanlama--1066532423.html
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rusya, ukrayna, william burns, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, william burns, dmitriy peskov

Kremlin: ABD'nin Rusya'ya Ukrayna'nın 5'te 1'ini önerdiğine dair iddia gerçek dışı

13:52 03.02.2023 (güncellendi: 14:25 03.02.2023)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© Sputnik / Стрингер
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün çatışmaların sona ermesi için Rusya'ya Ukrayna topraklarının 5'te 1'ini önerdiğine dair iddianın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
İsviçre'de yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesi, Burns'ün ocak ayında Moskova'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Rus tarafına Ukrayna topraklarının 5'te 1'inin Rusya'ya bırakılmasını içeren bir plan önerdiğini yazdı.
Günlük basın toplantısında söz konusu iddiayla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, bunun yalan haber olduğunu vurguladı. Peskov, Burns'ün ocak ayında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gizlice görüştüğü iddiasını da tekzip etti.
CIA Direktörü William Burns - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
Ukrayna krizi
'Biden'ın Putin'e Ukrayna'nın beşte birini teklif ettiği' haberine Beyaz Saray ve CIA'den yalanlama
14:17
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