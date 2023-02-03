https://sputniknews.com.tr/20230203/kremlin-abdnin-rusyaya-ukraynanin-5te-1ini-onerdigine-dair-iddia-gercek-disi--1066531671.html

Kremlin: ABD'nin Rusya'ya Ukrayna'nın 5'te 1'ini önerdiğine dair iddia gerçek dışı

Kremlin: ABD'nin Rusya'ya Ukrayna'nın 5'te 1'ini önerdiğine dair iddia gerçek dışı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün çatışmaların sona ermesi için Rusya'ya Ukrayna topraklarının... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T13:52+0300

2023-02-03T13:52+0300

2023-02-03T14:25+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

william burns

dmitriy peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852282_0:95:2091:1271_1920x0_80_0_0_915e870907f5a2eb6b6f631878d72507.jpg

İsviçre'de yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesi, Burns'ün ocak ayında Moskova'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Rus tarafına Ukrayna topraklarının 5'te 1'inin Rusya'ya bırakılmasını içeren bir plan önerdiğini yazdı. Günlük basın toplantısında söz konusu iddiayla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, bunun yalan haber olduğunu vurguladı. Peskov, Burns'ün ocak ayında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gizlice görüştüğü iddiasını da tekzip etti.

https://sputniknews.com.tr/20230203/bidenin-putine-ukraynanin-beste-birini-teklif-ettigi-haberine-beyaz-saray-ve-ciaden-yalanlama--1066532423.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, william burns, dmitriy peskov