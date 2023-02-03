https://sputniknews.com.tr/20230203/kremlin-abdnin-rusyaya-ukraynanin-5te-1ini-onerdigine-dair-iddia-gercek-disi--1066531671.html
Kremlin: ABD'nin Rusya'ya Ukrayna'nın 5'te 1'ini önerdiğine dair iddia gerçek dışı
Kremlin: ABD'nin Rusya'ya Ukrayna'nın 5'te 1'ini önerdiğine dair iddia gerçek dışı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün çatışmaların sona ermesi için Rusya'ya Ukrayna topraklarının... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T13:52+0300
2023-02-03T13:52+0300
2023-02-03T14:25+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
william burns
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İsviçre'de yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesi, Burns'ün ocak ayında Moskova'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Rus tarafına Ukrayna topraklarının 5'te 1'inin Rusya'ya bırakılmasını içeren bir plan önerdiğini yazdı. Günlük basın toplantısında söz konusu iddiayla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, bunun yalan haber olduğunu vurguladı. Peskov, Burns'ün ocak ayında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gizlice görüştüğü iddiasını da tekzip etti.
https://sputniknews.com.tr/20230203/bidenin-putine-ukraynanin-beste-birini-teklif-ettigi-haberine-beyaz-saray-ve-ciaden-yalanlama--1066532423.html
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rusya, ukrayna, william burns, dmitriy peskov
Kremlin: ABD'nin Rusya'ya Ukrayna'nın 5'te 1'ini önerdiğine dair iddia gerçek dışı
13:52 03.02.2023 (güncellendi: 14:25 03.02.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün çatışmaların sona ermesi için Rusya'ya Ukrayna topraklarının 5'te 1'ini önerdiğine dair iddianın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
İsviçre'de yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesi, Burns'ün ocak ayında Moskova'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Rus tarafına Ukrayna topraklarının 5'te 1'inin Rusya'ya bırakılmasını içeren bir plan önerdiğini yazdı.
Günlük basın toplantısında söz konusu iddiayla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, bunun yalan haber olduğunu vurguladı. Peskov, Burns'ün ocak ayında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gizlice görüştüğü iddiasını da tekzip etti.