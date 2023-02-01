https://sputniknews.com.tr/20230201/abdnin-ukraynaya-yeni-askeri-yardiminin-ilk-kez-daha-uzun-menzilli-fuzeler-icermesi-bekleniyor-1066438045.html

ABD'nin Ukrayna'ya yeni askeri yardımının ilk kez daha uzun menzilli füzeler içermesi bekleniyor

ABD'nin Ukrayna'ya yeni askeri yardımının ilk kez daha uzun menzilli füzeler içermesi bekleniyor

ABD'nin federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç limitini aşması nedeniyle temerrüde düşmesi tehlikesine rağmen, Biden yönetimi, Ukrayna'ya askeri... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T12:05+0300

2023-02-01T12:05+0300

2023-02-01T12:25+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

askeri yardım

ukrayna

rusya

uzun menzilli füze

roket

boeing

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Medyaya konuşan Ukrayna'ya yeni yardım paketinden haberdar ABD'li yetkililer, paketin 1.725 milyar dolarlık kısmının, Biden yönetiminin ABD ordusunun silah stokları yerine sanayiden silah almasına izin veren Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) isimli fondan karşılanacağını söyledi.Daha önce USAI fonlarından Boeing'in ürettiği 150 km menzilli, GPS güdümlü Yerden Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) adlı yeni silahın satın alınması için harcama yapılacağı belirtilmişti.ABD basını, GLSDB'nin 150 km menzilinin 'Ukrayna'nın bugüne dek erişilemediği değerli askeri hedefleri vurmasına imkan sağlayacağı, Rusya'nın hatlarının gerisini sekteye uğratarak Ukrayna'nın karşı saldırısını sürdürmesine yardımcı olacağını' yazmıştı. Son haberler, hem Batı yanlısı medya hem Ukrayna medyası tarafından ABD'nin yeni paket kapsamında GLSDB vereceği şeklinde duyuruldu. GLSDB, HIMARS ve M270 MLRS gibi çok namlulu roketatar sistemleri tarafından fırlatılabiliyor. Beklentiler gerçekleşirse, Ukrayna GLSDB'yi kullanan ilk ülke olacak.Yeni paketten haberdar ABD'li yetkililer, USAI fonlarının HAWK hava savunma sistemleri, karşı insansız hava aracı (İHA) sistemleri, karşı topçu ve hava gözetleme radarları, iletişim ekipmanları, PUMA İHA'ları ve Patriot hava savunma sistemleri ile Bradley zırhlı araçları gibi büyük sistemlerin yedek parçaları için ödeme yapmak amacıyla kullanılacağını da aktardı. Daha önce Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS taleplerini, bu füzelerin Rusya Federasyonu’nun kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle geri çevirmişti.Kasım ayında Boeing'in GLSDB'yi Ukrayna için sahaya çıkarmayı önerdiği haberi patlak verdiğinde, bahara kadar Ukrayna'ya tedarikten söz edilmişti. ABD'li yetkililer, yeni paketle Patriot hava savunma sistemleri için destek ekipmanı, hassas güdümlü mühimmat ve Javelin tanksavar silahlarının yanısıra önemli miktarda -bir müttefikin bağışladığı 3 sahra hastanesini donatmaya yetecek kadar- tıbbi ekipman verileceğini belirtti. Beyaz Saray haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Yardım paketlerinin içeriği ve boyutu, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanana kadar değişebilir.USAI fonlarına ek olarak, Başkan'ın acil durumda Kongre onayı olmadan ABD stoklarından silah transferine izin veren Presidential Drawdown Authority (PDA) kapsamında 400 milyon dolardan fazla yardım beklentisi de var. Bu dilimin mayına dayanıklı pusuya karşı korumalı araçları (MRAP), güdümlü çoklu fırlatma roket sistemlerini (GMLRS) ve mühimmatı içermesi bekleniyor.ABD, Rusya'nın Şubat 2022'de özel operasyon başlatmasından beri Ukrayna'ya yaklaşık 27.2 milyar dolar değerinde askeri yardım gönderdi.

https://sputniknews.com.tr/20221128/biden-yonetimi-kieve-rus-hatlarinin-gerisini-vurabilecek-150-km-menzilli-glsdb-tedarik-edebilir-1063928787.html

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abd, joe biden, askeri yardım, ukrayna, rusya, uzun menzilli füze, roket, boeing