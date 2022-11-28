'Biden yönetimi, Kiev'e Rus hatlarının gerisini vurabilecek 150 km menzilli GLSDB tedarik edebilir'
18:48 28.11.2022 (güncellendi: 19:42 28.11.2022)
© Fotoğraf : https://www.saab.com/products/ground-launched-small-diameter-bomb-glsdbSAAB ile Boeing'in 150 km menzilli Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) isimli sistemi
© Fotoğraf : https://www.saab.com/products/ground-launched-small-diameter-bomb-glsdb
Amerikan silah devi Boeing'in Ukrayna'nın bitmek bilmeyen silah taleplerini karşılamaya yetişemeyen ABD ile müttefiklerine ucuz, küçük ama isabetli bombalar tedarik etme teklifinde bulunduğu belirtildi. Boeing'in Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) isimli sisteminin 150 km menziliyle Rus hatlarının çok gerisini vurabileceği vurgulandı.
Al Arabiya'nın aktardığına göre savunma sanayi kaynakları, GLSDB'nin ABD'nin Ukrayna ve Doğu Avrupalı müttefikleri için yeni mühimmat üretimine yönelik ele aldığı yaklaşık 6 plandan biri olduğunu söyledi.
2023 baharında teslim edilebilir
Haberde Boeing tarafından Ukrayna'ya giden silahları denetleyen ABD Avrupa Komutanlığı'na (EUCOM) sunulan ve Reuters ile plana aşina üç kişi tarafından incelenen bir belgeye göre GLSDB'nin Kiev'e 2023 baharında teslim edilebileceği aktarıldı.
The #Pentagon is considering a Boeing proposal to supply #Ukraine with cheap, small precision bombs fitted onto abundantly available rockets, allowing Kyiv to strike far behind #Russian lines.#UkraineRussiaWarhttps://t.co/NJ4wvoffG4— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 28, 2022
GBU-39 bombası ile M26 roket motorunu birleştiriyor
Boeing ile SAAB'ın 2019'dan beri birlikte geliştirdiği GLSDB, her ikisi de ABD envanterlerinde yaygın bulunan GBU-39 Küçük Çaplı Bomba (SDB) ile M26 roket motorunu birleştiriyor.
155 mm top mermisi üretiminde gaza basıldı
ABD ordusunun satınalma, lojistik ve teknolojiden sorumlu yetkilisi Douglas Bush, geçen hafta gazetecilere verdiği demeçte, halihazırda yalnızca devlet tesislerinde yürütülen 155 milimetrelik top mermisi üretiminin ihaleyle özel sektöre verilerek hızlandırılmasını değerlendirdiklerini söyledi.
Sipariş yağıyor
Bush, 'Ukrayna savaşının Amerikan yapımı silah ve mühimmat talebini artırdığını, Ukrayna'ya tedarik sağlayan Doğu Avrupa'daki Amerikan müttefiklerinin de bir dizi silah için çok sayıda sipariş verdiğini' belirtti.
'Çin'le savaş çıkarsa yeterli silah stoğu yok'
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin silah ve güvenlik uzmanı Tom Karako, bunun 'ucuza mal ederek çok sayıda silah üretme meselesi' olduğuna dikkat çekti. Bir yandan ABD'nin silah stokları azalırken diğer yandan Ukrayna ve Doğu Avrupa'ya daha fazla silah yetiştirmek gerektiğini anlatan Karako, "Stoklar, elimizde tutmak istediğimiz seviyelere ve kesinlikle Çin çatışmasını caydırmak için ihtiyaç duyacağımız seviyelere göre azaldı" dedi.
Haberle ilgili sorulara Boeing sözcüsü yorum yapmaktan kaçınırken, Pentagon sözcüsü Yarbay. Tim Gorman, Ukrayna'ya 'özel yetenek' tedariki konusunda yorum yapmadı, ancak ABD ile müttefiklerinin Kiev'e yardım edecek 'en uygun sistemleri belirlediklerini ve değerlendirdiklerini' dile getirdi.
'Kiev'in bugüne dek erişemediği hedefleri vurmasını sağlayacak'
Daha önce Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS taleplerini, bu füzelerin Rusya Federasyonu’nun kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle geri çevirmişti. Haberde GLSDB'nin 150 km menzilinin 'Ukrayna'nın bugüne dek erişilemediği değerli askeri hedefleri vurmasına imkan sağlayacağı, Rusya'nın hatlarının gerisini sekteye uğratarak Ukrayna'nın karşı saldırısını sürdürmesine yardımcı olacağı' belirtildi.
Ucuza kolay üretim
M26 roket motorunun nispeten bol bulunması ve savaş başlığı işlevi görecek GBU-39'un maliyetinin yaklaşık 40 bin ABD doları olması, tamamlanmış GLSDB'yi ana bileşenleri kolayca temin edilebilir ve ucuz hale getiriyor. Bu etkenler, düşük üretim hızında bile olsa, GLSDB'nin 2023'ün başlarında teslim edilmesini mümkün kılıyor.
GPS güdümlü GLSDB her hava koşuluna uygun
SAAB web sitesine göre GPS güdümlü GLSDB, bazı elektronik sinyal karıştırıcıları yenebiliyor, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor, zırhlı araçları hedef alabiliyor. GBU-39 bombası, havadan atıldığında sahip olduğu kanatlarla 100 kilometre süzülebiliyor ve çapı 1 metreden küçük hedefleri vurabiliyor. Roket sayesinde karadan atılması da mümkün oluyor.
Hummalı HIMARS üretimi
Washington'ın Kiev'e tedarik ettiği HIMARS'ı üreten Lockheed Martin de talebi karşılamak için üretimini 2 katına çıkarmaya çalışıyor. M142 taktik araç kamyonu üzerine eklemlenmiş hafif çoklu roketatar sistemi HIMARS, Güdümlü Çoklu Roket Fırlatma Sistemi'nin (GMLRS) GPS güdümlü, 200 kiloluk savaş başlıkları olan füzelerini ateşliyor. Lockheed Martin'in yılda yaklaşık 4600 adet ürettiği füzelerden bugüne dek Ukrayna'ya 5 binden fazla gönderildi. Ama Rusya Federasyonu topraklarını vurmaması için en uzun menzillileri yollanmadı.