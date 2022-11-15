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https://sputniknews.com.tr/20221115/ukrayna-krizini-korukleyen-ve-uzatmak-isteyen-abd-himarslari-kieve-teslim-ediyor--1063454174.html
Ukrayna krizini körükleyen ve uzatmak isteyen ABD, HIMARS’ları Kiev’e teslim ediyor
Ukrayna krizini körükleyen ve uzatmak isteyen ABD, HIMARS’ları Kiev’e teslim ediyor
Ukrayna’daki krizi uzatmak için elinden geleni yapan ABD, Ukrayna’ya bugüne kadar yaklaşık 20 adet Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) gönderdi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T16:03+0300
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himars roket sistemi
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Rusya, Washington’ın bu adımını "ateşe benzin dökmek" olarak nitelendirirken sistemlerin birçoğu Rus ordusu tarafından imha edildi. Sputnik, HIMARS’ın ayrıntılarını derledi.
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infografik, himars roket sistemi, ukrayna krizi, rusya, abd, инфографика
infografik, himars roket sistemi, ukrayna krizi, rusya, abd, инфографика

Ukrayna krizini körükleyen ve uzatmak isteyen ABD, HIMARS’ları Kiev’e teslim ediyor

16:03 15.11.2022 (güncellendi: 16:50 15.11.2022)
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Ukrayna’daki krizi uzatmak için elinden geleni yapan ABD, Ukrayna’ya bugüne kadar yaklaşık 20 adet Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) gönderdi.
Rusya, Washington’ın bu adımını "ateşe benzin dökmek" olarak nitelendirirken sistemlerin birçoğu Rus ordusu tarafından imha edildi.
Sputnik, HIMARS’ın ayrıntılarını derledi.
İnfografik Ukrayna krizini körükleyen ve uzatmak isteyen ABD, HIMARS’ları Kiev’e teslim ediyor - Sputnik Türkiye
İnfografik Ukrayna krizini körükleyen ve uzatmak isteyen ABD, HIMARS’ları Kiev’e teslim ediyor - Sputnik Türkiye
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