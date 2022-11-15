https://sputniknews.com.tr/20221115/ukrayna-krizini-korukleyen-ve-uzatmak-isteyen-abd-himarslari-kieve-teslim-ediyor--1063454174.html

Ukrayna krizini körükleyen ve uzatmak isteyen ABD, HIMARS’ları Kiev’e teslim ediyor

Ukrayna krizini körükleyen ve uzatmak isteyen ABD, HIMARS’ları Kiev’e teslim ediyor

Ukrayna’daki krizi uzatmak için elinden geleni yapan ABD, Ukrayna’ya bugüne kadar yaklaşık 20 adet Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) gönderdi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

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himars roket sistemi

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Rusya, Washington’ın bu adımını "ateşe benzin dökmek" olarak nitelendirirken sistemlerin birçoğu Rus ordusu tarafından imha edildi. Sputnik, HIMARS’ın ayrıntılarını derledi.

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infografik, himars roket sistemi, ukrayna krizi, rusya, abd, инфографика