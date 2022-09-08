https://sputniknews.com.tr/20220908/bloomberg-abd-gizlice-ukraynaya-pahali-excalibur-mermilerini-transfer-ediyor-1060978496.html
Bloomberg: ABD gizlice Ukrayna’ya pahalı Excalibur mermilerini transfer ediyor
Bloomberg: ABD gizlice Ukrayna’ya pahalı Excalibur mermilerini transfer ediyor
Bloomberg, ABD’nin gizlice Ukrayna’ya GPS güdümlü çok hassas Excalibur mermilerini sağladığını öğrendi. Ajansın eline geçen bir belgede, Ukrayna’ya iletilen... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T19:12+0300
2022-09-08T19:12+0300
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ABD Savunma Bakanlığı’nın raporunda, Excalibur mermi stoklarını telafi etmek için yaklaşık 7 milyar dolar harcama niyetinde oldukları ifade edildiği aktarılan haberde, Washington’un bu durumla ilgili yorum yapmayı reddettiği kaydedildi.Uydu güdümlü Excalibur mermileri, bir hedefi iki metre hassasiyetle vurma yeteneğine sahip. İlk kez, 2007’de Irak’ta kullanılan bu mermiyle El-Kaide lideri Ebu Cura ve çevresinden birkaç kişi öldürülmüştü.Uzmanların sözlerine göre, 40.5 kilometre menzile sahip bir adet M982 Excalibur mermisinin maliyeti 98 ilâ 106 bin dolar arasında.Bloomberg’in incelediği birkaç belgeye göre, bu yıl Pentagon’un elinde yaklaşık 900 mermi vardı, bunların kaçı Ukrayna’ya teslim edildiği bilinmiyor.Uzmanlar, Excalibur mermisiyle hedefin tek seferde yok edildiğini söylüyor.Haberde, “Bu silah muhtemelen, özellikle Ukrayna’nın doğu bölgelerindeki Rus komuta ve kontrol merkezlerine yönelik idareli bir şekilde kullanıldı” ifadesine yer verildi.
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abd, bloomberg, ukrayna
Bloomberg: ABD gizlice Ukrayna’ya pahalı Excalibur mermilerini transfer ediyor
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Bloomberg, ABD’nin gizlice Ukrayna’ya GPS güdümlü çok hassas Excalibur mermilerini sağladığını öğrendi. Ajansın eline geçen bir belgede, Ukrayna’ya iletilen Excalibur mermilerinin sayısının yer aldığı belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı’nın raporunda, Excalibur mermi stoklarını telafi etmek için yaklaşık 7 milyar dolar harcama niyetinde oldukları ifade edildiği aktarılan haberde, Washington’un bu durumla ilgili yorum yapmayı reddettiği kaydedildi.
Uydu güdümlü Excalibur mermileri, bir hedefi iki metre hassasiyetle vurma yeteneğine sahip. İlk kez, 2007’de Irak’ta kullanılan bu mermiyle El-Kaide lideri Ebu Cura ve çevresinden birkaç kişi öldürülmüştü.
Uzmanların sözlerine göre, 40.5 kilometre menzile sahip bir adet M982 Excalibur mermisinin maliyeti 98 ilâ 106 bin dolar arasında.
Bloomberg’in incelediği birkaç belgeye göre, bu yıl Pentagon’un elinde yaklaşık 900 mermi vardı, bunların kaçı Ukrayna’ya teslim edildiği bilinmiyor.
Uzmanlar, Excalibur mermisiyle hedefin tek seferde yok edildiğini söylüyor.
Haberde, “Bu silah muhtemelen, özellikle Ukrayna’nın doğu bölgelerindeki Rus komuta ve kontrol merkezlerine yönelik idareli bir şekilde kullanıldı” ifadesine yer verildi.