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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221023/the-new-yorker-pentagon-azalan-stoklar-nedeniyle-ukraynaya-daha-fazla-himars-satmayi-reddetti-1062625803.html
The New Yorker: Pentagon, azalan stoklar nedeniyle Ukrayna'ya daha fazla HIMARS satmayı reddetti
The New Yorker: Pentagon, azalan stoklar nedeniyle Ukrayna'ya daha fazla HIMARS satmayı reddetti
ABD merkezli New Yorker dergisi, Washington’un sınırlı endüstriyel kapasite nedeniyle Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri tedarik... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T20:39+0300
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pentagon
ukrayna krizi
ukrayna
himars
ukrayna krizi
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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir kaynağa dayandırılan New Yorker dergisinde yer alan makaleye göre ABD, sınırlı endüstriyel kapasite nedeniyle Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri tedarik etmeyecek.Dergiye konuşan Pentagon yetkilisi, “Onlara hemen söyledik, ‘Bu sistemlerden fazla almayacaksınız’. Zira (bu sistemler) Dünya gezegeninde sınırsız sayıda yok” açıklamasında bulundu.Her bir fırlatma düzeneğinin yaklaşık 7 milyon dolar maliyeti olduğuna dikkat çekilen makalede, uzmanlara göre Ukrayna ayda 5 binin üzerinde füze harcarken, silah üreticisi Lockheed Martin’in ise bir yılda sadece 9 bin füze ürettiği ifade edildi.Pentagon yetkilisinin açıklazedığı üre Ukrayna'nın talep ettiği hava savunma sistemlerinde de aynı sorun söz konusu. Sorun siyasi olmaktan çok teknik, zira Washington'un Kiev'e verecek kadar fazla sayıda yedek hava savunma sistemine sahip değil.
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pentagon, ukrayna krizi, ukrayna, himars
pentagon, ukrayna krizi, ukrayna, himars

The New Yorker: Pentagon, azalan stoklar nedeniyle Ukrayna'ya daha fazla HIMARS satmayı reddetti

20:39 23.10.2022 (güncellendi: 20:41 23.10.2022)
© AFP 2022 / FADEL SENNAHIMARS
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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ABD merkezli New Yorker dergisi, Washington’un sınırlı endüstriyel kapasite nedeniyle Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri tedarik etmeyeceğini yazdı.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir kaynağa dayandırılan New Yorker dergisinde yer alan makaleye göre ABD, sınırlı endüstriyel kapasite nedeniyle Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri tedarik etmeyecek.
Dergiye konuşan Pentagon yetkilisi, “Onlara hemen söyledik, ‘Bu sistemlerden fazla almayacaksınız’. Zira (bu sistemler) Dünya gezegeninde sınırsız sayıda yok” açıklamasında bulundu.
Her bir fırlatma düzeneğinin yaklaşık 7 milyon dolar maliyeti olduğuna dikkat çekilen makalede, uzmanlara göre Ukrayna ayda 5 binin üzerinde füze harcarken, silah üreticisi Lockheed Martin’in ise bir yılda sadece 9 bin füze ürettiği ifade edildi.
Pentagon yetkilisinin açıklazedığı üre Ukrayna'nın talep ettiği hava savunma sistemlerinde de aynı sorun söz konusu. Sorun siyasi olmaktan çok teknik, zira Washington'un Kiev'e verecek kadar fazla sayıda yedek hava savunma sistemine sahip değil.
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