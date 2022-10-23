https://sputniknews.com.tr/20221023/the-new-yorker-pentagon-azalan-stoklar-nedeniyle-ukraynaya-daha-fazla-himars-satmayi-reddetti-1062625803.html

The New Yorker: Pentagon, azalan stoklar nedeniyle Ukrayna'ya daha fazla HIMARS satmayı reddetti

The New Yorker: Pentagon, azalan stoklar nedeniyle Ukrayna'ya daha fazla HIMARS satmayı reddetti

ABD merkezli New Yorker dergisi, Washington’un sınırlı endüstriyel kapasite nedeniyle Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri tedarik... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T20:39+0300

2022-10-23T20:39+0300

2022-10-23T20:41+0300

pentagon

ukrayna krizi

ukrayna

himars

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1059311687_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6782f0f45495cf259d861a4119bb9c6.jpg

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir kaynağa dayandırılan New Yorker dergisinde yer alan makaleye göre ABD, sınırlı endüstriyel kapasite nedeniyle Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri tedarik etmeyecek.Dergiye konuşan Pentagon yetkilisi, “Onlara hemen söyledik, ‘Bu sistemlerden fazla almayacaksınız’. Zira (bu sistemler) Dünya gezegeninde sınırsız sayıda yok” açıklamasında bulundu.Her bir fırlatma düzeneğinin yaklaşık 7 milyon dolar maliyeti olduğuna dikkat çekilen makalede, uzmanlara göre Ukrayna ayda 5 binin üzerinde füze harcarken, silah üreticisi Lockheed Martin’in ise bir yılda sadece 9 bin füze ürettiği ifade edildi.Pentagon yetkilisinin açıklazedığı üre Ukrayna'nın talep ettiği hava savunma sistemlerinde de aynı sorun söz konusu. Sorun siyasi olmaktan çok teknik, zira Washington'un Kiev'e verecek kadar fazla sayıda yedek hava savunma sistemine sahip değil.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pentagon, ukrayna krizi, ukrayna, himars