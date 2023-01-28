https://sputniknews.com.tr/20230128/ukrayna-ordusu-bir-hastaneyi-himars-fuzesiyle-vurdu-14-olu-1066301263.html
Ukrayna ordusu bir hastaneyi HIMARS füzesiyle vurdu: 14 ölü
Ukrayna ordusu bir hastaneyi HIMARS füzesiyle vurdu: 14 ölü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Novoaydar şehrindeki bir hastaneyi HIMARS füzesiyle vurması sonucu 14 kişinin... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T17:46+0300
2023-01-28T17:46+0300
2023-01-28T18:05+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ukrayna ordusu, 28 Ocak sabah saatlerinde, LHC’nin Novoaydar şehrinde ilçe hastanesinin binasına ABD yapımı HIMARS füzesiyle kasıtlı saldırı düzenledi” ifadesine yer verildi.Hastanede uzun süredir yerel insanların yanı sıra, çatışmalarda yaralanan Rus askerlere de yardım sağlandığı belirtilen açıklamada, “Saldırıda, aralarında tedavi görenler ve sağlık uzmanları olmak üzere 14 kişi öldü, 24 kişi daha yaralandı” dendi.Saldırıda yaralananlara gereken tıbbi yardımın sağlandığını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, “Faaliyette olan sivil sağlık kuruluşuna bilinçli füze saldırısı, koşulsuz şartsız Kiev rejiminin işlediği ağır savaş suçu” diye vurguladı. Bakanlık, tüm failleri bulup cezalandırma sözünü verdi
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), himars, himars
Ukrayna ordusu bir hastaneyi HIMARS füzesiyle vurdu: 14 ölü
17:46 28.01.2023 (güncellendi: 18:05 28.01.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Novoaydar şehrindeki bir hastaneyi HIMARS füzesiyle vurması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin daha yaralandığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ukrayna ordusu, 28 Ocak sabah saatlerinde, LHC’nin Novoaydar şehrinde ilçe hastanesinin binasına ABD yapımı HIMARS füzesiyle kasıtlı saldırı düzenledi” ifadesine yer verildi.
Hastanede uzun süredir yerel insanların yanı sıra, çatışmalarda yaralanan Rus askerlere de yardım sağlandığı belirtilen açıklamada, “Saldırıda, aralarında tedavi görenler ve sağlık uzmanları olmak üzere 14 kişi öldü, 24 kişi daha yaralandı” dendi.
Saldırıda yaralananlara gereken tıbbi yardımın sağlandığını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, “Faaliyette olan sivil sağlık kuruluşuna bilinçli füze saldırısı, koşulsuz şartsız Kiev rejiminin işlediği ağır savaş suçu” diye vurguladı.
Bakanlık, tüm failleri bulup cezalandırma sözünü verdi