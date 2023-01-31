https://sputniknews.com.tr/20230131/ukrayna-kirimi-asla-geri-alamayacak-diyen-hirvatistan-cumhurbaskanindan-bu-delilik-tepkisi-1066386601.html

'Ukrayna, Kırım'ı asla geri alamayacak' diyen Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan 'Bu, delilik' tepkisi

'Ukrayna, Kırım'ı asla geri alamayacak' diyen Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan 'Bu, delilik' tepkisi

Kırım'ın bir daha asla Ukrayna'nın parçası olmayacağı gerçeğine rağmen 2014'ten beri Rusya-Ukrayna çatışmasının provoke edildiğini söyleyerek "Amaç ne?.. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T12:30+0300

2023-01-31T12:30+0300

2023-01-31T13:43+0300

ukrayna krizi

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zoran milanoviç

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ABD'nin peşine takılarak Ukrayna krizini körükleyen AB içinde barıştan yana sesini yükselten nadir liderlerden biri olan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, 2014'te Rusya'ya katılan Kırım'ı geri alma amacını açıklayan Kiev'e tank dahil silah göndermenin savaşı daha uzatıp tırmandırmaktan başka bir şeye yaramayacağı eleştirisini tekrarlayarak ekledi:"Kırım bir daha asla Ukrayna'nın parçası olmayacak."Başkent Zagrep'in güneyindeki Petrinja'da gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Milanovic, NATO üyelerinin Ukrayna'ya giderek artan öldürücü askeri yardımının 'son derece ahlaksız olduğunu ve Ukrayna'nın Rusya ile kanlı çatışmasını uzatmaktan, daha fazla can kaybına yol açmaktan ve anlamsız amaçlar peşinde koşarken nükleer savaş riskini artırmaktan başka işe yaramadığını' söyledi. "Bu yaptığımız, kolektif Batı olarak yaptığımız son derece ahlaksız" vurgusunu yapan Hırvat lider, 'Rusya'nın konvansiyonel bir savaşta yenilebileceğini düşünmenin delilik olduğu' değerlendirmesi eşliğinde şu sorgulamayı yaptı:"Oraya herhangi bir ölümcül silah gönderilmesine karşıyım. Sadece savaşı uzatıyor. Amaç nedir? Rusya'yı parçalamak m? Rejim değişikliği? Rusya'yı bölmekten bahsediyorlar. Bu delilik."''Bu savaşın amacı nedir? Başka bir ülkede savaş halinde olan bir nükleer güce karşı bir savaş mı? Böyle bir ülkeyi yenmenin konvansiyonel bir yolu var mı?'' "'Bedelini kim ödüyor? Avrupa. En az ödeyen Amerika."Milanovic, 'birilerinin Rusya ile çatışmayı kışkırtma çabalarının 2014'ten beri devam ettiği ve sonunda savaş çıkardığına' dikkat çekerek şöyle konuştu:"Savaş başladı. Bir yıl geçti; biz ancak şimdi tanklar hakkında konuşuyoruz. Neden daha ilk günden oraya gönderilmedi bunlar? Bir yıl içinde tek bir Amerikan tankı Ukrayna'ya gitmeyecek. Oraya sadece Alman tankları gönderilecek.' Bütün Alman tanklarını gönderelim. Hepsini aynı kader bekliyor: İmha olmak.”“Alman tankları sadece Ruslarla Çin'i birleştirmeye yarayacak. Amacım bizi [Hırvatistan'ı] bu durumdan uzak tutmak, sirk köpeği olmamak. Buna her türden müdahillik ölümcül derecede tehlikelidir" uyarısında bulunan Hırvat lider, NATO liderlerinin Rusya'ya 1999'da Kosava gerekçesiyle bombaladıkları Sırbistan muamelesi yapabileceklerini varsaymaması uyarısı da yaptı."Lütfen Rusya'nın Sırbistan ile aynı olmadığını anlayın" diyen Milanovic, şöyle devam etti:"Bu acı verici ve tehlikeli bir gerçek. Biz ve uluslararası toplum Kosova'yı ilhak ettik. Kosova Sırbistan'dan alınmıştır. Bunu biz yapmadık mı? Kosova'yı tanımadık mı? Ah, o ilhak değil, müsadere mi? Her neyse. Bu Kosova ile değil, konseptle ilgili bir mesele.”NATO ve AB üyesi Hırvatistan'da sembolik bir makam olan cumhurbaşkanlığına 2019'da seçilen sol-liberal çizgideki Milanovic'in bu çıkışına, sağcı Başbakan Andrej Plenkovic'ten "Hırvatistan'ın dış politika konumuna doğrudan zarar veriyor" tepkisi geldi. Plenkovic, "Bu anlatının özeti şu: Bir an önce oturalım, Rusların Ukrayna'nın bilmem kaç bin kilometrekarelik almasına izin verelim ve NATO'nun genişlemesini unutalım'' dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230127/hirvatistandan-ukraynaya-tank-verilmesine-iliskin-aciklama-savasi-uzatmaktan-baska-ise-yaramaz-1066247563.html

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hırvatistan, zoran milanoviç, andrej plenkovic, rusya, ukrayna, nato, tank, avrupa, almanya, ab, abd