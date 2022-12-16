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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/hirvatistan-meclisi-ukraynali-askerlerin-ulkede-egitim-gormesini-reddetti-1064677376.html
Hırvatistan meclisi, Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesini reddetti
Hırvatistan meclisi, Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesini reddetti
Hırvatistan Meclisi, Ukrayna askerlerinin ülkede eğitim görmesine ilişkin teklifi onaylamadı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T18:25+0300
2022-12-16T18:27+0300
ukrayna krizi
hırvatistan
ukrayna
eğitim
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Meclis, AB Askeri Yardım Misyonunun (EUMAM Ukrayna) bir parçası olarak Ukrayna askerlerinin Hırvatistan'da eğitilmesine ilişkin teklifi kabul etmedi.Ülkede uzun zamandır tartışmalara sebep olan, 100 kadar Ukraynalı askerin ülke topraklarında eğitilmesine ilişkin teklifi reddeden milletvekillerinden bazıları, kararı hükümet ve cumhurbaşkanının ortaklaşa alması gerektiğine inandıklarını, aksi halde bunun anayasaya aykırı olacağını kaydetti.Kararın alınması için 101 oy gereken meclisteki oturumda, 97 milletvekili, Ukraynalı askerlerin ülkelerinde eğitim görmesini onaylarken, 10 milletvekili aksi yönde oy kullandı.Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesi taraftarıyken Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, böyle bir adımın ülkesini "gereksiz yere" savaşa dahil edeceğini savunuyor.
hırvatistan
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hırvatistan, ukrayna, eğitim
hırvatistan, ukrayna, eğitim

Hırvatistan meclisi, Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesini reddetti

18:25 16.12.2022 (güncellendi: 18:27 16.12.2022)
© AAHırvatistan meclisi Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesini reddetti
Hırvatistan meclisi Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesini reddetti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
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Hırvatistan Meclisi, Ukrayna askerlerinin ülkede eğitim görmesine ilişkin teklifi onaylamadı.
Meclis, AB Askeri Yardım Misyonunun (EUMAM Ukrayna) bir parçası olarak Ukrayna askerlerinin Hırvatistan'da eğitilmesine ilişkin teklifi kabul etmedi.
Ülkede uzun zamandır tartışmalara sebep olan, 100 kadar Ukraynalı askerin ülke topraklarında eğitilmesine ilişkin teklifi reddeden milletvekillerinden bazıları, kararı hükümet ve cumhurbaşkanının ortaklaşa alması gerektiğine inandıklarını, aksi halde bunun anayasaya aykırı olacağını kaydetti.
Kararın alınması için 101 oy gereken meclisteki oturumda, 97 milletvekili, Ukraynalı askerlerin ülkelerinde eğitim görmesini onaylarken, 10 milletvekili aksi yönde oy kullandı.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesi taraftarıyken Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, böyle bir adımın ülkesini "gereksiz yere" savaşa dahil edeceğini savunuyor.
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