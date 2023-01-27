https://sputniknews.com.tr/20230127/hirvatistandan-ukraynaya-tank-verilmesine-iliskin-aciklama-savasi-uzatmaktan-baska-ise-yaramaz-1066247563.html

Hırvatistan'dan Ukrayna'ya tank verilmesine ilişkin açıklama: Savaşı uzatmaktan başka işe yaramaz

Hırvatistan'dan Ukrayna'ya tank verilmesine ilişkin açıklama: Savaşı uzatmaktan başka işe yaramaz

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Ukrayna'ya tank verilmesi kararını değerlendirdi. Milanovic, "Bu, savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacak" dedi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T07:05+0300

2023-01-27T07:05+0300

2023-01-27T07:05+0300

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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, ABD, Almanya ve Batı ülkelerinin Ukrayna'ya tank verme kararının savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını belirtti.Başkent Zagreb'deki bir plastik firmasını ziyaret eden Milanovic, burada kendisine yöneltilen soruları cevapladı.ABD, Almanya ve Batı ülkelerinin Ukrayna'ya tank verme kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Milanovic, "Bu, savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacak. ABD ve Rusya anlaşamazsa ki bu ufukta görünmüyor, savaş sona ermeyecek." dedi.Milanovic, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkesinin asla bu konularda yer almayacağını vurgulayarak, "Kimilerine göre Üçüncü Dünya Savaşı başladı. Bu konuda çekimser kalacağım. Tanklara gelince, Rus tankları da ABD'nin tankları da eşit derecede yanıyor." ifadesini kullandı.'Rusya ile savaştayız' diyen Almanya'ya: Başarılar. Belki 70 yıl öncesine nazaran bu sefer daha iyi giderAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un "Biz, Rusya ile savaştayız" ifadesini kullandığına işaret eden Milanovic, "Bunu bilmiyordum. Almanya, belki Rusya ile yine savaş içindedir. Başarılar. Belki 70 yıl öncesine nazaran bu sefer daha iyi gider." değerlendirmesinde bulundu.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230126/kremlin-ukraynaya-tank-gonderecek-ulkeler-catismaya-dogrudan-dahil-oluyor-1066205094.html

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hırvatistan, almanya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, tank, abd, abd, zoran milanovic