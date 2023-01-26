https://sputniknews.com.tr/20230126/kremlin-ukraynaya-tank-gonderecek-ulkeler-catismaya-dogrudan-dahil-oluyor-1066205094.html

Kremlin: Ukrayna'ya tank gönderecek ülkeler çatışmaya doğrudan dahil oluyor

Kremlin: Ukrayna'ya tank gönderecek ülkeler çatışmaya doğrudan dahil oluyor

Almanya Leopard 2 tanklarını, ABD de Abrams tanklarını askeri yardım olarak Ukrayna’ya gönderme kararı aldı. Kremlin Sözcüsü Peskov da Ukrayna’ya silah... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T12:57+0300

2023-01-26T12:57+0300

2023-01-26T13:06+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

abd

almanya

tank

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ile ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak tank gönderme kararı almış olmasına ilişkin soru üzerine, “Avrupa başkentleri ile Washington’da, Ukrayna’ya tank dahil çeşitli silahlar göndermenin bu ülkeler ya da ittifakın (NATO) Ukrayna’da yaşanan çatışmaya dahil olduğu anlamına gelmediğini söylüyorlar. Biz buna asla katılmıyoruz” dedi. Peskov, “Bahsettiğim başkentler ile NATO’nun yaptıklarını çatışmaya doğrudan katılım olarak görüyoruz. Bu katılımın arttığını da görüyoruz” diye ekledi. Ukrayna’ya, Avrupa ülkelerinin Alman yapımı Leopard, ABD’nin de kendi yapımı Abrams tankları göndermesinin Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonun statüsünde bir değişikliğe yol açıp açmayacağı sorusu üstüneyse, Peskov, “Şu anda gündemimizde böyle bir konu yok” açıklamasını yaptı.

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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, almanya, tank