https://sputniknews.com.tr/20230126/kremlin-ukraynaya-tank-gonderecek-ulkeler-catismaya-dogrudan-dahil-oluyor-1066205094.html
Kremlin: Ukrayna'ya tank gönderecek ülkeler çatışmaya doğrudan dahil oluyor
Kremlin: Ukrayna'ya tank gönderecek ülkeler çatışmaya doğrudan dahil oluyor
Almanya Leopard 2 tanklarını, ABD de Abrams tanklarını askeri yardım olarak Ukrayna’ya gönderme kararı aldı. Kremlin Sözcüsü Peskov da Ukrayna’ya silah... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T12:57+0300
2023-01-26T12:57+0300
2023-01-26T13:06+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
abd
almanya
tank
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ile ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak tank gönderme kararı almış olmasına ilişkin soru üzerine, “Avrupa başkentleri ile Washington’da, Ukrayna’ya tank dahil çeşitli silahlar göndermenin bu ülkeler ya da ittifakın (NATO) Ukrayna’da yaşanan çatışmaya dahil olduğu anlamına gelmediğini söylüyorlar. Biz buna asla katılmıyoruz” dedi. Peskov, “Bahsettiğim başkentler ile NATO’nun yaptıklarını çatışmaya doğrudan katılım olarak görüyoruz. Bu katılımın arttığını da görüyoruz” diye ekledi. Ukrayna’ya, Avrupa ülkelerinin Alman yapımı Leopard, ABD’nin de kendi yapımı Abrams tankları göndermesinin Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonun statüsünde bir değişikliğe yol açıp açmayacağı sorusu üstüneyse, Peskov, “Şu anda gündemimizde böyle bir konu yok” açıklamasını yaptı.
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, almanya, tank
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, almanya, tank
Kremlin: Ukrayna'ya tank gönderecek ülkeler çatışmaya doğrudan dahil oluyor
12:57 26.01.2023 (güncellendi: 13:06 26.01.2023) Abone ol
Almanya Leopard 2 tanklarını, ABD de Abrams tanklarını askeri yardım olarak Ukrayna’ya gönderme kararı aldı. Kremlin Sözcüsü Peskov da Ukrayna’ya silah gönderen ülkelerin bunu yaparak çatışmaya doğrudan dahil oldukları uyarısı yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ile ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak tank gönderme kararı almış olmasına ilişkin soru üzerine, “Avrupa başkentleri ile Washington’da, Ukrayna’ya tank dahil çeşitli silahlar göndermenin bu ülkeler ya da ittifakın (NATO) Ukrayna’da yaşanan çatışmaya dahil olduğu anlamına gelmediğini söylüyorlar. Biz buna asla katılmıyoruz” dedi.
Peskov, “Bahsettiğim başkentler ile NATO’nun yaptıklarını çatışmaya doğrudan katılım olarak görüyoruz. Bu katılımın arttığını da görüyoruz” diye ekledi.
Ukrayna’ya, Avrupa ülkelerinin Alman yapımı Leopard, ABD’nin de kendi yapımı Abrams tankları göndermesinin Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonun statüsünde bir değişikliğe yol açıp açmayacağı sorusu üstüneyse, Peskov, “Şu anda gündemimizde böyle bir konu yok” açıklamasını yaptı.