https://sputniknews.com.tr/20230127/ingiliz-general-ukraynaya-ucak-verilmeli-ve-tirmanmanin-artmasi-riskine-goz-yumulmali-1066281895.html

İngiliz general: Ukrayna’ya uçak verilmeli ve tırmanmanın artması riskine göz yumulmalı

İngiliz general: Ukrayna’ya uçak verilmeli ve tırmanmanın artması riskine göz yumulmalı

İngiliz General Richard Shirreff, Ukrayna’ya savaş uçakları verilmesi ve çatışmanın tırmanması riskine göz yummulması çağrısında bulundu. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T21:50+0300

2023-01-27T21:50+0300

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ukrayna krizi

ingiltere

ukrayna

savaş uçağı

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İngiliz General Richard Shirreff, Daily Mail için kaleme aldığı makalede, Batının çatışmanın tırmanması riskine rağmen, Ukrayna'ya mevcut tüm savaş araçlarını sağlaması gerektiğini belirtti.Shirreff, “Birçoğu Batı'nın artan desteğinin yol açtığı tırmanma riskinden endişe duyacaktır. Evet, risk var, ancak buna perspektiften bakmalıyız” ifadelerini kullandı.İngiliz general, Ukrayna ordusuna yaklaşık 300 tank, 700 zırhlı muharebe aracı, 500 topçu silahı ve buna ek olarak uzun menzilli füze sistemleri ve gelişmiş savaş uçakları gibi NATO ülkelerinin cephaneliklerinde bulunan tüm silahlardan verilmesi gerektiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230127/belcika-kieve-leopard-veremiyoruz-tanklari-satmisiz-geri-satmak-icin-fahis-fiyat-istiyorlar-1066276484.html

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