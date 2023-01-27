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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/ingiliz-general-ukraynaya-ucak-verilmeli-ve-tirmanmanin-artmasi-riskine-goz-yumulmali-1066281895.html
İngiliz general: Ukrayna’ya uçak verilmeli ve tırmanmanın artması riskine göz yumulmalı
İngiliz general: Ukrayna’ya uçak verilmeli ve tırmanmanın artması riskine göz yumulmalı
İngiliz General Richard Shirreff, Ukrayna’ya savaş uçakları verilmesi ve çatışmanın tırmanması riskine göz yummulması çağrısında bulundu. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T21:50+0300
2023-01-27T21:50+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
savaş uçağı
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İngiliz General Richard Shirreff, Daily Mail için kaleme aldığı makalede, Batının çatışmanın tırmanması riskine rağmen, Ukrayna'ya mevcut tüm savaş araçlarını sağlaması gerektiğini belirtti.Shirreff, “Birçoğu Batı'nın artan desteğinin yol açtığı tırmanma riskinden endişe duyacaktır. Evet, risk var, ancak buna perspektiften bakmalıyız” ifadelerini kullandı.İngiliz general, Ukrayna ordusuna yaklaşık 300 tank, 700 zırhlı muharebe aracı, 500 topçu silahı ve buna ek olarak uzun menzilli füze sistemleri ve gelişmiş savaş uçakları gibi NATO ülkelerinin cephaneliklerinde bulunan tüm silahlardan verilmesi gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230127/belcika-kieve-leopard-veremiyoruz-tanklari-satmisiz-geri-satmak-icin-fahis-fiyat-istiyorlar-1066276484.html
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ingiltere, ukrayna, savaş uçağı
ingiltere, ukrayna, savaş uçağı

İngiliz general: Ukrayna’ya uçak verilmeli ve tırmanmanın artması riskine göz yumulmalı

21:50 27.01.2023
© AP Photo / Wally SantanaTayvan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı
Tayvan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Wally Santana
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İngiliz General Richard Shirreff, Ukrayna’ya savaş uçakları verilmesi ve çatışmanın tırmanması riskine göz yummulması çağrısında bulundu.
İngiliz General Richard Shirreff, Daily Mail için kaleme aldığı makalede, Batının çatışmanın tırmanması riskine rağmen, Ukrayna'ya mevcut tüm savaş araçlarını sağlaması gerektiğini belirtti.
Shirreff, “Birçoğu Batı'nın artan desteğinin yol açtığı tırmanma riskinden endişe duyacaktır. Evet, risk var, ancak buna perspektiften bakmalıyız” ifadelerini kullandı.
İngiliz general, Ukrayna ordusuna yaklaşık 300 tank, 700 zırhlı muharebe aracı, 500 topçu silahı ve buna ek olarak uzun menzilli füze sistemleri ve gelişmiş savaş uçakları gibi NATO ülkelerinin cephaneliklerinde bulunan tüm silahlardan verilmesi gerektiğini kaydetti.
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