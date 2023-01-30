https://sputniknews.com.tr/20230130/kutsal-topraklarda-kan-govdeyi-gotururken-blinken-israilde-intikam-cagrilari-care-degil-1066363289.html

Kutsal topraklarda kan gövdeyi götürürken Blinken İsrail'de: İntikam çağrıları çare değil

Kutsal topraklarda kan gövdeyi götürürken Blinken İsrail'de: İntikam çağrıları çare değil

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in Filistinlileri öldüren operasyonlarını müteakip Kudüs'te sinagog saldırısı ve İran'da askeri tesisin hedef alınması sonrası... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T18:50+0300

2023-01-30T18:50+0300

2023-01-30T19:25+0300

dünya

antony blinken

ortadoğu

mısır

israil

filistin yönetimi

batı şeria

ramallah

gazze

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Bir yanda ABD ile müttefikleri Ukrayna'da Rusya'ya karşı vekalet savaşını körüklerken, diğer yanda Benyamin Netanyahu'nun başbakanlığa geri dönüp bugüne değinki en aşırı sağcı hükümeti kurduğu İsrail hem Filistin'le kan gölünü derinleştirir hem de İran'da askeri tesise saldırıdan sorumlu tutulurken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken soluğu Ortadoğu'da aldı. Mısır'ın ardından İsrail ve Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi ziyaretlerine geçen Blinken, hem Kahire'de hem Tel Aviv'de gerginliğin düşürülmesine yönelik adımlar atılması çağrısı yaptı. ABD Dışişleri açıklamasına göre ilk durağı Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ve Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile görüşen İsrail-Filistin gerilimini görüşen Blinken, Sisi ile 'İsrailliler ile Filistinliler arasındaki gerilimi azaltmak için devam eden çabaları' ele alırken, 'Mısır'ın bölgede istikrarı sağlamadaki önemli rolünü' övdü. Tel Aviv'de havaalanına indiğinde 'Kudüs'deki dahil masum canlara mal olan terör eylemlerini kutlayanları kınayan' mesajlar veren ABD Dışişleri Bakanı, "Gerginliği alevlendirmek yerine yatıştırmak için adım atmak herkesin sorumluluğudur” diyerek ekledi: "Çok fazla can -çok fazla İsrailli, çok fazla Filistinli- alan şiddet dalgasını durdurmanın tek yolu bu."Geçen hafta perşembe günü İsrail ordusunun son yıllardaki en kanlı operasyonunda Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında biri 60 yaşında kadın 10 Filistinli öldürülmüştü. Bunun üzerine Hamas'ın kontrolündeki Gazze'den atılan roketlere, İsrail, füzelerle yanıt verirken, cuma günü Kudüs'ün Neve Yaakov semtindeki bir sinagog önünde bir Filistinlinin düzenlediği silahlı saldırıda 7 İsrailli ölmüştü. Kudüs'teki sinagog saldırısına atıfla "Terör eyleminde masum bir cana kıymak her zaman iğrenç bir suçtur, ancak insanları ibadet yerlerinin dışında hedef almak özellikle şoke edici. Bunu en sert şekilde kınıyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanı, olası misillemelerle gerilimin daha da tırmandırılmaması çağrısı yaptı:"Mağduru kim olursa olsun veya neye inanırsa inansın, sivillerin canını alan bu ve diğer terör eylemlerini kutlayan herkesi kınıyoruz. Daha fazla masum kurban için intikam çağrıları buna cevap değil. Ve sivillere karşı misilleme amaçlı şiddet eylemleri asla haklı gösterilemez."Bugün ABD Dışişleri Bakanı'nın kutsal topraklara ayak basmasından kısa süre önce Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Batı Şeria'nın El Halil şehrinde bir Filistinli erkeği öldüren İsrail güçlerinin ocak ayında öldürdüğü Filistinli sayısının 35'e çıktığı belirtildi.Blinken'ın Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesinde İran'ı da ele alması bekleniyor. Haftasonunda İran'ın İsfahan şehrinde İran Savunma Bakanlığına ait bir askeri tesise 'quark copter' tipi insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının gerisinde İsrail'in olduğu yönünde İranlı yetkililerin suçlamalarını doğrular nitelikte bir haber Wall Street Journal'da (WSJ) yayımlandı. ABD Dışişleri Bakanı Washington'dan hareketi öncesi Al Arabiya'ya verdiği demeçte "İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için tüm seçenekler masada" dedi.

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antony blinken, ortadoğu, mısır, israil, filistin yönetimi, batı şeria, ramallah, gazze