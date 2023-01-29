https://sputniknews.com.tr/20230129/netanyahu-binlerce-israilli-sivile-silah-ruhsati-verilmesini-saglayacak-bu-sureci-hizlandiracagiz-1066321830.html

Netanyahu: Binlerce İsrailli sivile silah ruhsatı verilmesini sağlayacak, bu süreci hızlandıracağız

Netanyahu: Binlerce İsrailli sivile silah ruhsatı verilmesini sağlayacak, bu süreci hızlandıracağız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Acil durum hizmeti sağlayanlar dahil binlerce İsrailli sivile, silah ruhsatı verilmesini sağlayacak ve bu süreci... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T16:25+0300

2023-01-29T16:25+0300

2023-01-29T16:27+0300

dünya

israil

benyamin netahyahu

saldırı

doğu kudüs

silahlandırma

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan sinagogda gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında, binlerce İsraillinin silahlandırılmasının kolaylaştırılmasına yönelik bazı adımlar atacaklarını belirtti.İsrail hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre,"Acil durum hizmeti sağlayanlar dahil binlerce İsrailli sivile, silah ruhsatı verilmesini sağlayacak ve bu süreci hızlandıracağız" dedi. İsrail'de gönüllü sağlık hizmetleri sağlayıcısı ZAKA'nın 3 bin mobil gönüllüsünün bulunduğunu kaydeden Netanyahu, bunların silahlandırılabileceğine işaret etti.Netanyahu ayrıca Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin "güçlendirilmesi" için yakında yeni kararlar alacaklarını söyledi.

israil

doğu kudüs

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israil, benyamin netahyahu, saldırı, doğu kudüs, silahlandırma