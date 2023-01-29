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https://sputniknews.com.tr/20230129/netanyahu-binlerce-israilli-sivile-silah-ruhsati-verilmesini-saglayacak-bu-sureci-hizlandiracagiz-1066321830.html
Netanyahu: Binlerce İsrailli sivile silah ruhsatı verilmesini sağlayacak, bu süreci hızlandıracağız
Netanyahu: Binlerce İsrailli sivile silah ruhsatı verilmesini sağlayacak, bu süreci hızlandıracağız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Acil durum hizmeti sağlayanlar dahil binlerce İsrailli sivile, silah ruhsatı verilmesini sağlayacak ve bu süreci... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T16:25+0300
2023-01-29T16:27+0300
dünya
israil
benyamin netahyahu
saldırı
doğu kudüs
silahlandırma
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan sinagogda gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında, binlerce İsraillinin silahlandırılmasının kolaylaştırılmasına yönelik bazı adımlar atacaklarını belirtti.İsrail hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre,"Acil durum hizmeti sağlayanlar dahil binlerce İsrailli sivile, silah ruhsatı verilmesini sağlayacak ve bu süreci hızlandıracağız" dedi. İsrail'de gönüllü sağlık hizmetleri sağlayıcısı ZAKA'nın 3 bin mobil gönüllüsünün bulunduğunu kaydeden Netanyahu, bunların silahlandırılabileceğine işaret etti.Netanyahu ayrıca Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin "güçlendirilmesi" için yakında yeni kararlar alacaklarını söyledi.
israil
doğu kudüs
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israil, benyamin netahyahu, saldırı, doğu kudüs, silahlandırma
israil, benyamin netahyahu, saldırı, doğu kudüs, silahlandırma

Netanyahu: Binlerce İsrailli sivile silah ruhsatı verilmesini sağlayacak, bu süreci hızlandıracağız

16:25 29.01.2023 (güncellendi: 16:27 29.01.2023)
© AFP 2023 / ATEF SAFADIBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / ATEF SAFADI
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Acil durum hizmeti sağlayanlar dahil binlerce İsrailli sivile, silah ruhsatı verilmesini sağlayacak ve bu süreci hızlandıracağız" dedi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan sinagogda gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında, binlerce İsraillinin silahlandırılmasının kolaylaştırılmasına yönelik bazı adımlar atacaklarını belirtti.
İsrail hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre,"Acil durum hizmeti sağlayanlar dahil binlerce İsrailli sivile, silah ruhsatı verilmesini sağlayacak ve bu süreci hızlandıracağız" dedi. İsrail'de gönüllü sağlık hizmetleri sağlayıcısı ZAKA'nın 3 bin mobil gönüllüsünün bulunduğunu kaydeden Netanyahu, bunların silahlandırılabileceğine işaret etti.
Netanyahu ayrıca Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin "güçlendirilmesi" için yakında yeni kararlar alacaklarını söyledi.
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