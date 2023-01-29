https://sputniknews.com.tr/20230129/israil-basbakani-netanyahu-kudus-saldirisina-seri-ve-guclu-bir-sekilde-karsilik-verecegiz-1066312155.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Kudüs saldırısına seri ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu: Kudüs saldırısına seri ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Doğu Kudüs'te dün gerçekleşen saldırıya güçlü ve seri şekilde karşılık vereceklerini belirtti. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T00:01+0300

2023-01-29T00:01+0300

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dünya

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan sinagogda gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.Netanyahu, kabine toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.Netanyahu, Doğu Kudüs'teki saldırıya verecekleri cevabın "güçlü, seri ve hatasız" olacağını, hızlı bir operasyonla saldırıların faillerinin evlerini yıkacaklarını kaydetti.Gerilimi tırmandırmak istemediklerini ancak olağanüstü her duruma hazır olduklarını ifade eden Netanyahu, verecekleri cevapla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.Netanyahu ayrıca, kendisini arayarak yaşadığı şoku ve başsağlığı dileklerini ileten ABD Başkanı Joe Biden'e teşekkür etti. İsrail'in Cenin saldırısından sonra Doğu Kudüs'te 2 saldırı gerçekleştiİsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde de bugün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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