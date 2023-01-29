Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230129/israil-basbakani-netanyahu-kudus-saldirisina-seri-ve-guclu-bir-sekilde-karsilik-verecegiz-1066312155.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Kudüs saldırısına seri ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Kudüs saldırısına seri ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu, Doğu Kudüs'te dün gerçekleşen saldırıya güçlü ve seri şekilde karşılık vereceklerini belirtti. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T00:01+0300
2023-01-29T00:01+0300
dünya
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/01/1058179087_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1dc33aaa61cdf8a7ca3b0b5ef1707fdd.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan sinagogda gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.Netanyahu, kabine toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.Netanyahu, Doğu Kudüs'teki saldırıya verecekleri cevabın "güçlü, seri ve hatasız" olacağını, hızlı bir operasyonla saldırıların faillerinin evlerini yıkacaklarını kaydetti.Gerilimi tırmandırmak istemediklerini ancak olağanüstü her duruma hazır olduklarını ifade eden Netanyahu, verecekleri cevapla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.Netanyahu ayrıca, kendisini arayarak yaşadığı şoku ve başsağlığı dileklerini ileten ABD Başkanı Joe Biden'e teşekkür etti. İsrail'in Cenin saldırısından sonra Doğu Kudüs'te 2 saldırı gerçekleştiİsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde de bugün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/01/1058179087_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f28bd54aa4015d5c867d04d01268f3e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil

İsrail Başbakanı Netanyahu: Kudüs saldırısına seri ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz

00:01 29.01.2023
© İHA / ABIR SULTANBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© İHA / ABIR SULTAN
Abone olTelegram
İsrail Başbakanı Netanyahu, Doğu Kudüs'te dün gerçekleşen saldırıya güçlü ve seri şekilde karşılık vereceklerini belirtti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan sinagogda gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Netanyahu, kabine toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.
Netanyahu, Doğu Kudüs'teki saldırıya verecekleri cevabın "güçlü, seri ve hatasız" olacağını, hızlı bir operasyonla saldırıların faillerinin evlerini yıkacaklarını kaydetti.
Gerilimi tırmandırmak istemediklerini ancak olağanüstü her duruma hazır olduklarını ifade eden Netanyahu, verecekleri cevapla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.
Netanyahu ayrıca, kendisini arayarak yaşadığı şoku ve başsağlığı dileklerini ileten ABD Başkanı Joe Biden'e teşekkür etti.

İsrail'in Cenin saldırısından sonra Doğu Kudüs'te 2 saldırı gerçekleşti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde de bugün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала