https://sputniknews.com.tr/20230128/disisleri-bakanligindan-kudusteki-sinagog-saldirisina-kinama-1066288874.html
Dışişleri Bakanlığı’ndan Kudüs’teki sinagog saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Kudüs’teki sinagog saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T01:35+0300
2023-01-28T01:35+0300
2023-01-28T01:36+0300
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sinagog
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dışişleri bakanlığı
kınama
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 8 kişinin hayatını kaybettiği Doğu Kudüs'teki sinagog saldırısına ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “Kudüs’te 27 Ocak akşamı bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz. Son dönemde bölgede artış gösteren saldırıların yeni bir şiddet sarmalına dönüşmesinden endişe duyuyor, tüm tarafları itidale ve bu tür olayların durdurulması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile İsrail Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.İsrail polisi, Kudüs’te bir sinagoga saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail medyası, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230127/kuduste-sinagoga-saldiri-7-olu-10-yarali-1066283271.html
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kudüs, israil, sinagog, saldırı, dışişleri bakanlığı, kınama
kudüs, israil, sinagog, saldırı, dışişleri bakanlığı, kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Kudüs’teki sinagog saldırısına kınama
01:35 28.01.2023 (güncellendi: 01:36 28.01.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 8 kişinin hayatını kaybettiği Doğu Kudüs'teki sinagog saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamada, “Kudüs’te 27 Ocak akşamı bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz. Son dönemde bölgede artış gösteren saldırıların yeni bir şiddet sarmalına dönüşmesinden endişe duyuyor, tüm tarafları itidale ve bu tür olayların durdurulması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile İsrail Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.
İsrail polisi, Kudüs’te bir sinagoga saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail medyası, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.