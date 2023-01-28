https://sputniknews.com.tr/20230128/disisleri-bakanligindan-kudusteki-sinagog-saldirisina-kinama-1066288874.html

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kudüs’teki sinagog saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kudüs’teki sinagog saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T01:35+0300

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dünya

kudüs

israil

sinagog

saldırı

dışişleri bakanlığı

kınama

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 8 kişinin hayatını kaybettiği Doğu Kudüs'teki sinagog saldırısına ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “Kudüs’te 27 Ocak akşamı bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz. Son dönemde bölgede artış gösteren saldırıların yeni bir şiddet sarmalına dönüşmesinden endişe duyuyor, tüm tarafları itidale ve bu tür olayların durdurulması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile İsrail Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.İsrail polisi, Kudüs’te bir sinagoga saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail medyası, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230127/kuduste-sinagoga-saldiri-7-olu-10-yarali-1066283271.html

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kudüs, israil, sinagog, saldırı, dışişleri bakanlığı, kınama