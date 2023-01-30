https://sputniknews.com.tr/20230130/iran-ukraynanin-tahran-maslahatguzarini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1066353927.html

İran, Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak'a tepki olarak bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T14:34+0300

2023-01-30T14:34+0300

2023-01-30T14:35+0300

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İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Podolyak'ın Twitter hesabından paylaştığı 'İsfahan'daki Savunma Bakanlığı'na ait bir tesise yapılan saldırıya Ukrayna'nın da müdahil olduğunu' ima eden ifadeleri nedeniyle, bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarı söz konusu iddialara açıklık getirmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Podolyak, Ukrayna'daki ihtilafın olumsuzluklarına değindiği dünkü sosyal medya paylaşımında, İran'da insansız hava aracı ve füze üretildiği öne sürülen İsfahan'daki Savunma Bakanlığı'na ait tesisteki patlamaya işaret ederek, "Ukrayna sizi uyarmıştı" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Podolyak'a bir tepki de İran Nükleer Müzakere Heyeti Danışmanı Muhammed Merendi'den geldi.Merendi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "(Ukrayna lideri Vladimir) Zelenskiy'nin bir danışmanı, İsrail rejiminin İsfahan'daki kötü şekilde planlanmış dron saldırısına Ukrayna'nın karıştığını ima eder gibi görünüyor. Zelenskiy gerçekten İran dronlarının, füzelerinin ve diğer silahlarının yıkıcı gücünü deneyimlemek istiyor mu? Böyle bir aptallıktan kesinlikle pişman olacak" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230129/wsj-iranin-isfahan-kentindeki-tesise-ihali-saldiriyi-israil-duzenledi-1066325896.html

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