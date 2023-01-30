Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230130/iran-ukraynanin-tahran-maslahatguzarini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1066353927.html
İran, Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak'a tepki olarak bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T14:34+0300
2023-01-30T14:35+0300
ukrayna krizi
iran
ukrayna
maslahatgüzar
isfahan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/07/1043971412_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_98316fe3f2c454cf28ebdb40c4f1b435.jpg
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Podolyak'ın Twitter hesabından paylaştığı 'İsfahan'daki Savunma Bakanlığı'na ait bir tesise yapılan saldırıya Ukrayna'nın da müdahil olduğunu' ima eden ifadeleri nedeniyle, bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarı söz konusu iddialara açıklık getirmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Podolyak, Ukrayna'daki ihtilafın olumsuzluklarına değindiği dünkü sosyal medya paylaşımında, İran'da insansız hava aracı ve füze üretildiği öne sürülen İsfahan'daki Savunma Bakanlığı'na ait tesisteki patlamaya işaret ederek, "Ukrayna sizi uyarmıştı" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Podolyak'a bir tepki de İran Nükleer Müzakere Heyeti Danışmanı Muhammed Merendi'den geldi.Merendi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "(Ukrayna lideri Vladimir) Zelenskiy'nin bir danışmanı, İsrail rejiminin İsfahan'daki kötü şekilde planlanmış dron saldırısına Ukrayna'nın karıştığını ima eder gibi görünüyor. Zelenskiy gerçekten İran dronlarının, füzelerinin ve diğer silahlarının yıkıcı gücünü deneyimlemek istiyor mu? Böyle bir aptallıktan kesinlikle pişman olacak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230129/wsj-iranin-isfahan-kentindeki-tesise-ihali-saldiriyi-israil-duzenledi-1066325896.html
iran
ukrayna
isfahan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/07/1043971412_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3813a926e65d1147b5d6e1fe0ddd8a0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, ukrayna, maslahatgüzar, isfahan
iran, ukrayna, maslahatgüzar, isfahan

İran, Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

14:34 30.01.2023 (güncellendi: 14:35 30.01.2023)
© AFP 2023 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
Abone olTelegram
İran, Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak'a tepki olarak bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Podolyak'ın Twitter hesabından paylaştığı 'İsfahan'daki Savunma Bakanlığı'na ait bir tesise yapılan saldırıya Ukrayna'nın da müdahil olduğunu' ima eden ifadeleri nedeniyle, bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarı söz konusu iddialara açıklık getirmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Podolyak, Ukrayna'daki ihtilafın olumsuzluklarına değindiği dünkü sosyal medya paylaşımında, İran'da insansız hava aracı ve füze üretildiği öne sürülen İsfahan'daki Savunma Bakanlığı'na ait tesisteki patlamaya işaret ederek, "Ukrayna sizi uyarmıştı" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Podolyak'a bir tepki de İran Nükleer Müzakere Heyeti Danışmanı Muhammed Merendi'den geldi.
Merendi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "(Ukrayna lideri Vladimir) Zelenskiy'nin bir danışmanı, İsrail rejiminin İsfahan'daki kötü şekilde planlanmış dron saldırısına Ukrayna'nın karıştığını ima eder gibi görünüyor. Zelenskiy gerçekten İran dronlarının, füzelerinin ve diğer silahlarının yıkıcı gücünü deneyimlemek istiyor mu? Böyle bir aptallıktan kesinlikle pişman olacak" ifadelerini kullandı.
İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
DÜNYA
WSJ: İran’ın İsfahan kentindeki tesise İHA’lı saldırıyı İsrail düzenledi
Dün, 19:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала