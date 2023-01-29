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https://sputniknews.com.tr/20230129/wsj-iranin-isfahan-kentindeki-tesise-ihali-saldiriyi-israil-duzenledi-1066325896.html
WSJ: İran’ın İsfahan kentindeki tesise İHA’lı saldırıyı İsrail düzenledi
WSJ: İran’ın İsfahan kentindeki tesise İHA’lı saldırıyı İsrail düzenledi
Wall Street Journal gazetesi, İran’ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait tesise yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırının İsrail tarafından... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T19:04+0300
2023-01-29T19:04+0300
dünya
iran
israil
saldırı
isfahan
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ABD’li bürokratların ve diğer yetkililerin konuya ilişkin açıklamalarına dayandırılan haberde, İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait tesise yönelik İHA’lı saldırının İsrail tarafından düzenlendiği belirtildi.Habere göre ‘ABD ve İsrail’in Tahran'ın nükleer ve askeri emellerini dizginlemek için yeni fırsatlar ararken İsrail, İran'ın savunma tesisine gizli bir İHA saldırısı düzenledi.’
https://sputniknews.com.tr/20230129/iranin-isfahan-kentinde-askeri-tesiste-patlama-meydana-geldi-1066313866.html
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iran, israil, saldırı, isfahan, wsj
iran, israil, saldırı, isfahan, wsj

WSJ: İran’ın İsfahan kentindeki tesise İHA’lı saldırıyı İsrail düzenledi

19:04 29.01.2023
© AAİran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği duyuruldu.
İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AA
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Wall Street Journal gazetesi, İran’ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait tesise yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini yazdı.
ABD’li bürokratların ve diğer yetkililerin konuya ilişkin açıklamalarına dayandırılan haberde, İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait tesise yönelik İHA’lı saldırının İsrail tarafından düzenlendiği belirtildi.
Habere göre ‘ABD ve İsrail’in Tahran'ın nükleer ve askeri emellerini dizginlemek için yeni fırsatlar ararken İsrail, İran'ın savunma tesisine gizli bir İHA saldırısı düzenledi.’
İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
DÜNYA
İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama meydana geldi
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