https://sputniknews.com.tr/20230129/wsj-iranin-isfahan-kentindeki-tesise-ihali-saldiriyi-israil-duzenledi-1066325896.html

WSJ: İran’ın İsfahan kentindeki tesise İHA’lı saldırıyı İsrail düzenledi

WSJ: İran’ın İsfahan kentindeki tesise İHA’lı saldırıyı İsrail düzenledi

Wall Street Journal gazetesi, İran’ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait tesise yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırının İsrail tarafından... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T19:04+0300

2023-01-29T19:04+0300

2023-01-29T19:04+0300

dünya

iran

israil

saldırı

isfahan

wsj

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ABD’li bürokratların ve diğer yetkililerin konuya ilişkin açıklamalarına dayandırılan haberde, İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait tesise yönelik İHA’lı saldırının İsrail tarafından düzenlendiği belirtildi.Habere göre ‘ABD ve İsrail’in Tahran'ın nükleer ve askeri emellerini dizginlemek için yeni fırsatlar ararken İsrail, İran'ın savunma tesisine gizli bir İHA saldırısı düzenledi.’

https://sputniknews.com.tr/20230129/iranin-isfahan-kentinde-askeri-tesiste-patlama-meydana-geldi-1066313866.html

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