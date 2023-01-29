https://sputniknews.com.tr/20230129/wsj-iranin-isfahan-kentindeki-tesise-ihali-saldiriyi-israil-duzenledi-1066325896.html
WSJ: İran’ın İsfahan kentindeki tesise İHA’lı saldırıyı İsrail düzenledi
WSJ: İran’ın İsfahan kentindeki tesise İHA’lı saldırıyı İsrail düzenledi
Wall Street Journal gazetesi, İran’ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait tesise yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırının İsrail tarafından... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T19:04+0300
2023-01-29T19:04+0300
2023-01-29T19:04+0300
dünya
iran
israil
saldırı
isfahan
wsj
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ABD’li bürokratların ve diğer yetkililerin konuya ilişkin açıklamalarına dayandırılan haberde, İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait tesise yönelik İHA’lı saldırının İsrail tarafından düzenlendiği belirtildi.Habere göre ‘ABD ve İsrail’in Tahran'ın nükleer ve askeri emellerini dizginlemek için yeni fırsatlar ararken İsrail, İran'ın savunma tesisine gizli bir İHA saldırısı düzenledi.’
https://sputniknews.com.tr/20230129/iranin-isfahan-kentinde-askeri-tesiste-patlama-meydana-geldi-1066313866.html
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iran, israil, saldırı, isfahan, wsj
iran, israil, saldırı, isfahan, wsj
WSJ: İran’ın İsfahan kentindeki tesise İHA’lı saldırıyı İsrail düzenledi
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Wall Street Journal gazetesi, İran’ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait tesise yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini yazdı.
ABD’li bürokratların ve diğer yetkililerin konuya ilişkin açıklamalarına dayandırılan haberde, İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait tesise yönelik İHA’lı saldırının İsrail tarafından düzenlendiği belirtildi.
Habere göre ‘ABD ve İsrail’in Tahran'ın nükleer ve askeri emellerini dizginlemek için yeni fırsatlar ararken İsrail, İran'ın savunma tesisine gizli bir İHA saldırısı düzenledi.’