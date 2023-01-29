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https://sputniknews.com.tr/20230129/iranin-isfahan-kentinde-askeri-tesiste-patlama-meydana-geldi-1066313866.html
İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama meydana geldi
İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama meydana geldi
İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği duyuruldu. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T05:37+0300
2023-01-29T05:37+0300
dünya
iran
isfahan
patlama
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İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu açıkladı.Patlamanın bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.
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iran, isfahan, patlama
iran, isfahan, patlama

İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama meydana geldi

05:37 29.01.2023
© AAİran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği duyuruldu.
İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AA
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İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği duyuruldu.
İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu açıkladı.
Patlamanın bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.
İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.
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