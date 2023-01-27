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https://sputniknews.com.tr/20230127/israil-ucaklarindan-gazze-seridine-hava-saldirisi--1066248371.html
İsrail uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
İsrail uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
İsrail savaş uçaklarınca Gazze'de Filistinli silahlı gruplara ait bir askeri bölgeye hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T08:45+0300
2023-01-27T08:45+0300
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Alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimlerinde Filistinli silahlı gruplara ait bir askeri bölgeye peş peşe saldırı düzenledi.Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.Saldırı şiddetli patlamalara ve etraftaki evlerde hasara neden oldu.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, hava savunması güçlerinin şafak vakti Gazze Şeridi semalarında İsrail uçaklarına karadan havaya füze ve uçaksavar füzeleriyle karşılık verdiği belirtildi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze'den, sınıra yakın Yahudi yerleşim bölgelerine doğru 2 roket atıldığı ve bunların hava savunma sistemi tarafından önlendiği duyuruldu.İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın, 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230109/israil-filistin-bayragini-yasakladi-1065532953.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hava saldırısı
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hava saldırısı

İsrail uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

08:45 27.01.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSİsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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İsrail savaş uçaklarınca Gazze'de Filistinli silahlı gruplara ait bir askeri bölgeye hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimlerinde Filistinli silahlı gruplara ait bir askeri bölgeye peş peşe saldırı düzenledi.
Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Saldırı şiddetli patlamalara ve etraftaki evlerde hasara neden oldu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, hava savunması güçlerinin şafak vakti Gazze Şeridi semalarında İsrail uçaklarına karadan havaya füze ve uçaksavar füzeleriyle karşılık verdiği belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze'den, sınıra yakın Yahudi yerleşim bölgelerine doğru 2 roket atıldığı ve bunların hava savunma sistemi tarafından önlendiği duyuruldu.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.
İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın, 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Filistin Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
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İsrail, Filistin bayrağını yasakladı
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