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https://sputniknews.com.tr/20230127/kuduste-sinagoga-saldiri-7-olu-10-yarali-1066283271.html
Kudüs’te sinagoga saldırı: 8 ölü, 10 yaralı
Kudüs’te sinagoga saldırı: 8 ölü, 10 yaralı
İsrail polisi, Kudüs’te bir sinagoga saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail medyası, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığını... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T22:16+0300
2023-01-27T22:56+0300
dünya
israil
filistin
kudüs
sinagog
saldırı
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İsrail polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kudüs’te bir sinagoga saldırı. Olay yerinde birkaç yaralı. Terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.İsrail medyası, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin daha yaralandığını bildirdi.Jerusalem Post: Ölü sayısı 8’e yükseldiJerusalem Post gazetesi, sinagoga düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü, 10 kişinin daha yaralandığını duyurdu.
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israil, filistin, kudüs, sinagog, saldırı
israil, filistin, kudüs, sinagog, saldırı

Kudüs’te sinagoga saldırı: 8 ölü, 10 yaralı

22:16 27.01.2023 (güncellendi: 22:56 27.01.2023)
© AFP 2023 / Olivier Fitoussiİsrail polisi, Kudüs’te bir sinagoga saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail medyası, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.
İsrail polisi, Kudüs’te bir sinagoga saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail medyası, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığını belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / Olivier Fitoussi
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İsrail polisi, Kudüs’te bir sinagoga saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail medyası, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.
İsrail polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kudüs’te bir sinagoga saldırı. Olay yerinde birkaç yaralı. Terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
İsrail medyası, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin daha yaralandığını bildirdi.

Jerusalem Post: Ölü sayısı 8’e yükseldi

Jerusalem Post gazetesi, sinagoga düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü, 10 kişinin daha yaralandığını duyurdu.
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