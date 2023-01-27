https://sputniknews.com.tr/20230127/kuduste-sinagoga-saldiri-7-olu-10-yarali-1066283271.html

Kudüs’te sinagoga saldırı: 8 ölü, 10 yaralı

Kudüs’te sinagoga saldırı: 8 ölü, 10 yaralı

İsrail polisi, Kudüs’te bir sinagoga saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail medyası, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığını... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

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israil

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kudüs

sinagog

saldırı

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İsrail polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kudüs’te bir sinagoga saldırı. Olay yerinde birkaç yaralı. Terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.İsrail medyası, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin daha yaralandığını bildirdi.Jerusalem Post: Ölü sayısı 8’e yükseldiJerusalem Post gazetesi, sinagoga düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü, 10 kişinin daha yaralandığını duyurdu.

israil

filistin

kudüs

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israil, filistin, kudüs, sinagog, saldırı