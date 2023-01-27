https://sputniknews.com.tr/20230127/kuduste-sinagoga-saldiri-7-olu-10-yarali-1066283271.html
Kudüs’te sinagoga saldırı: 8 ölü, 10 yaralı
Kudüs’te sinagoga saldırı: 8 ölü, 10 yaralı
İsrail polisi, Kudüs’te bir sinagoga saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail medyası, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığını... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T22:16+0300
2023-01-27T22:16+0300
2023-01-27T22:56+0300
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israil
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kudüs
sinagog
saldırı
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İsrail polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kudüs’te bir sinagoga saldırı. Olay yerinde birkaç yaralı. Terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.İsrail medyası, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin daha yaralandığını bildirdi.Jerusalem Post: Ölü sayısı 8’e yükseldiJerusalem Post gazetesi, sinagoga düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü, 10 kişinin daha yaralandığını duyurdu.
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israil, filistin, kudüs, sinagog, saldırı
israil, filistin, kudüs, sinagog, saldırı
Kudüs’te sinagoga saldırı: 8 ölü, 10 yaralı
22:16 27.01.2023 (güncellendi: 22:56 27.01.2023) Abone ol
İsrail polisi, Kudüs’te bir sinagoga saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail medyası, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.
İsrail polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kudüs’te bir sinagoga saldırı. Olay yerinde birkaç yaralı. Terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
İsrail medyası, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin daha yaralandığını bildirdi.
Jerusalem Post: Ölü sayısı 8’e yükseldi
Jerusalem Post gazetesi, sinagoga düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü, 10 kişinin daha yaralandığını duyurdu.