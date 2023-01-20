https://sputniknews.com.tr/20230120/abdli-komutan-ukraynaya-bagis-karsiligi-silahlandirma-icin-latin-amerika-ulkeleriyle-gorusuyoruz-1065967865.html

ABD'li komutan: Ukrayna'ya bağış karşılığı silahlandırma için Latin Amerika ülkeleriyle görüşüyoruz

ABD'li komutan: Ukrayna'ya bağış karşılığı silahlandırma için Latin Amerika ülkeleriyle görüşüyoruz

ABD'nin Güney Komutanlığı'nın başındaki General Laura J. Richardson, Washington'ın 9 Latin Amerika ülkesiyle ellerindeki Rus silahlarını Ukrayna'ya... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T12:05+0300

2023-01-20T12:05+0300

2023-01-20T12:05+0300

ukrayna krizi

güney

komutan

kadın

latin amerika

karayipler

rusya

ukrayna

silah

tedarik

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Latin Amerika ve Karayipler'deki ABD operasyonlarını yürüten Güney Komutanlığı'nın başındaki General Laura J. Richardson, NATO tarafından desteklenen ve ABD silah endüstrisi tarafından finanse edilen bir düşünce kuruluşu olan Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, önemli bir açıklama yaptı.Richardson, 'toplam 9 Latin Amerika ülkesinin Rus teçhizatına sahip olduğunu, Pentagon'un bu ülkeler ellerindeki Rus teçhizatını Ukrayna'ya bağışlamak isterse yerine ABD teçhizatı koymak için çalıştığını' söyledi. Kadın komutan, bu ülkelerden 3'ünün - Küba, Venezüella ve Nikaragua - Rusya ile yakın ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekti.Richardson, bu 3 ülkenin herhangi bir olası silah takası müzakeresine dahil edilip edilmeyeceği veya olası bir anlaşmanın yalnızca ABD ile işbirliğine daha yatkın 6 ülkeyi içerip içermeyeceğine açıklık getirmedi.Bugüne dek Küba hükümeti, ordusu, istihbaratı veya güvenlik teşkilatlarına 'fayda sağlayan' her türlü politikaya aktif olarak karşı çıkıp bu kuruluşların çoğuyla işlemleri yasaklayan Washington, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkenin meşru lideri olarak bile tanımıyor ve aynı şekilde Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın 2021'de seçilmesini 'sahtekarlık' olarak görüyor. Daha önce Ukrayna'ya bağışladığı birkaç yüz Sovyet dönemi tankının yerine Polonya'ya 100'den fazla M1 Abrams tankı satmayı kabul eden Biden yönetimi, Slovakya'ya da Ukrayna'ya gönderilen Sovyet sistemlerini telafi için ABD yapımı hava savunma sistemleri nakletti.Ancak çok sayıda habere göre Kiev güçlerini silahlandırmak için gösterilen bu eşi görülmemiş çaba yüzünden ABD'nin silah stokları tükenme noktasına geldiğinden, Pentagon, ABD'li silah üreticilerini askeri stoklardan Ukrayna'ya gönderilen silahların üretimini artırmaya zorladı.

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güney, komutan, kadın, latin amerika, karayipler, rusya, ukrayna, silah, tedarik