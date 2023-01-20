https://sputniknews.com.tr/20230120/abdli-komutan-ukraynaya-bagis-karsiligi-silahlandirma-icin-latin-amerika-ulkeleriyle-gorusuyoruz-1065967865.html
ABD'li komutan: Ukrayna'ya bağış karşılığı silahlandırma için Latin Amerika ülkeleriyle görüşüyoruz
ABD'li komutan: Ukrayna'ya bağış karşılığı silahlandırma için Latin Amerika ülkeleriyle görüşüyoruz
ABD'nin Güney Komutanlığı'nın başındaki General Laura J. Richardson, Washington'ın 9 Latin Amerika ülkesiyle ellerindeki Rus silahlarını Ukrayna'ya... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T12:05+0300
2023-01-20T12:05+0300
2023-01-20T12:05+0300
ukrayna krizi
güney
komutan
kadın
latin amerika
karayipler
rusya
ukrayna
silah
tedarik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102253/76/1022537653_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_b5856b80b3d02460a81d61d0997662a6.jpg
Latin Amerika ve Karayipler'deki ABD operasyonlarını yürüten Güney Komutanlığı'nın başındaki General Laura J. Richardson, NATO tarafından desteklenen ve ABD silah endüstrisi tarafından finanse edilen bir düşünce kuruluşu olan Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, önemli bir açıklama yaptı.Richardson, 'toplam 9 Latin Amerika ülkesinin Rus teçhizatına sahip olduğunu, Pentagon'un bu ülkeler ellerindeki Rus teçhizatını Ukrayna'ya bağışlamak isterse yerine ABD teçhizatı koymak için çalıştığını' söyledi. Kadın komutan, bu ülkelerden 3'ünün - Küba, Venezüella ve Nikaragua - Rusya ile yakın ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekti.Richardson, bu 3 ülkenin herhangi bir olası silah takası müzakeresine dahil edilip edilmeyeceği veya olası bir anlaşmanın yalnızca ABD ile işbirliğine daha yatkın 6 ülkeyi içerip içermeyeceğine açıklık getirmedi.Bugüne dek Küba hükümeti, ordusu, istihbaratı veya güvenlik teşkilatlarına 'fayda sağlayan' her türlü politikaya aktif olarak karşı çıkıp bu kuruluşların çoğuyla işlemleri yasaklayan Washington, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkenin meşru lideri olarak bile tanımıyor ve aynı şekilde Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın 2021'de seçilmesini 'sahtekarlık' olarak görüyor. Daha önce Ukrayna'ya bağışladığı birkaç yüz Sovyet dönemi tankının yerine Polonya'ya 100'den fazla M1 Abrams tankı satmayı kabul eden Biden yönetimi, Slovakya'ya da Ukrayna'ya gönderilen Sovyet sistemlerini telafi için ABD yapımı hava savunma sistemleri nakletti.Ancak çok sayıda habere göre Kiev güçlerini silahlandırmak için gösterilen bu eşi görülmemiş çaba yüzünden ABD'nin silah stokları tükenme noktasına geldiğinden, Pentagon, ABD'li silah üreticilerini askeri stoklardan Ukrayna'ya gönderilen silahların üretimini artırmaya zorladı.
latin amerika
karayipler
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102253/76/1022537653_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_4629f54b5365e3b80346a3fee7c90913.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güney, komutan, kadın, latin amerika, karayipler, rusya, ukrayna, silah, tedarik
güney, komutan, kadın, latin amerika, karayipler, rusya, ukrayna, silah, tedarik
ABD'li komutan: Ukrayna'ya bağış karşılığı silahlandırma için Latin Amerika ülkeleriyle görüşüyoruz
Abone ol
ABD'nin Güney Komutanlığı'nın başındaki General Laura J. Richardson, Washington'ın 9 Latin Amerika ülkesiyle ellerindeki Rus silahlarını Ukrayna'ya bağışlamaları karşılığı onlara Amerikan silahları sağlamak amacıyla görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
Latin Amerika ve Karayipler'deki ABD operasyonlarını yürüten Güney Komutanlığı'nın başındaki General Laura J. Richardson, NATO tarafından desteklenen ve ABD silah endüstrisi tarafından finanse edilen bir düşünce kuruluşu olan Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, önemli bir açıklama yaptı.
Richardson, 'toplam 9 Latin Amerika ülkesinin Rus teçhizatına sahip olduğunu, Pentagon'un bu ülkeler ellerindeki Rus teçhizatını Ukrayna'ya bağışlamak isterse yerine ABD teçhizatı koymak için çalıştığını' söyledi. Kadın komutan, bu ülkelerden 3'ünün - Küba, Venezüella ve Nikaragua - Rusya ile yakın ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekti.
Richardson, bu 3 ülkenin herhangi bir olası silah takası müzakeresine dahil edilip edilmeyeceği veya olası bir anlaşmanın yalnızca ABD ile işbirliğine daha yatkın 6 ülkeyi içerip içermeyeceğine açıklık getirmedi.
Bugüne dek Küba hükümeti, ordusu, istihbaratı veya güvenlik teşkilatlarına 'fayda sağlayan' her türlü politikaya aktif olarak karşı çıkıp bu kuruluşların çoğuyla işlemleri yasaklayan Washington, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkenin meşru lideri olarak bile tanımıyor ve aynı şekilde Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın 2021'de seçilmesini 'sahtekarlık' olarak görüyor.
Daha önce Ukrayna'ya bağışladığı birkaç yüz Sovyet dönemi tankının yerine Polonya'ya 100'den fazla M1 Abrams tankı satmayı kabul eden Biden yönetimi, Slovakya'ya da Ukrayna'ya gönderilen Sovyet sistemlerini telafi için ABD yapımı hava savunma sistemleri nakletti.
Ancak çok sayıda habere göre Kiev güçlerini silahlandırmak için gösterilen bu eşi görülmemiş çaba yüzünden ABD'nin silah stokları tükenme noktasına geldiğinden, Pentagon, ABD'li silah üreticilerini askeri stoklardan Ukrayna'ya gönderilen silahların üretimini artırmaya zorladı.